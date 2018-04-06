Билеты, приобретенные на первом и втором этапах продаж, начнут доставлять болельщикам в апреле-мае 2018 года

Чемпионат мира по футболу стартует в России через 69 дней. FIFA представил официальный дизайн билетов на мундиаль и предупредил о мошенниках.

По сообщению FIFA, на каждом билете будет напечатана вся ключевая информация о матче: названия команд, название стадиона, дата и время начала матча, а также время начала допуска зрителей.

На каждом билете также будут указаны его категория, а также схема сектора с указанием, где расположено место на трибунах.

Список запрещенных предметов и сокращенный вариант Общих условий использования билетов, действующих для всех их владельцев, будут напечатаны с обратной стороны билета. Билет дает право прохода на стадион, но может быть аннулирован при нарушении правил.

На каждом билете есть ключевые элементы защиты — штрихкод справа и голограмма рядом со схемой сектора.

Билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца. Болельщикам будет предоставлен доступ на стадион при наличии действительного билета и действительного Паспорта болельщика (FAN ID).

Отмечается, что на матчах ЧМ-2018 будет осуществляться электронная проверка билетов через систему радиочастотной идентификации (RFID), которая распознает аннулированные и поддельные билеты, не дающие право прохода на стадион.

FIFA также напоминает, что официальный сайт ассоциации является единственным ресурсом для покупки действительных билетов на Чемпионат.