Рэпер смог расплатиться с кредиторами



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В США федеральный судья прекратил дело о банкротстве рэпера Кертиса Джексона III, известного как 50 Cent. Исполнитель объявил о своей несостоятельност и летом 2015 года. На тот момент его активы не превышали 20 млн долларов, тогда как долги достигли 36 млн долларов.

Первоначально планировалось, что рэпер будет расплачиваться в течение пяти лет. Однако 50 Cent удалось выполнить пятилетку за два года и досрочно рассчитаться с кредиторами. Он погасил 8,7 млн долларов из собственных средств и 13,65 млн — за счет компенсации по другому судебному процессу, о недобросовестных юридических действиях.

Напомним, что заявление о банкротстве было подано через несколько дней после проигрыша дела о вмешательстве в личную жизнь. Суд оштрафовал музыканта на 5 млн долларов по иску жительницы Флориды, обвинившей рэпера в размещении домашнего порно с ее участием. 50 Cent проиграл в суде еще одно дело, по которому с него должны были взыскать около 17 млн долларов.