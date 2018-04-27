Киевский Международный Фестиваль Рекламы объявляет о перенесении дедлайна на 4 мая

В связи с многочисленными просьбами участников конкурсной программы этого года, КМФР продлевает дедлайн на неделю без оверпрайсов.

Если вы еще не успели подать ваши креативные кейсы на оценку 8 команд судей, необходимо:

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Загрузить работы и все необходимые материалы

Сделать запрос на оплату до 4 марта включительно

Оплатить участие

Продемонстрируйте весь пул прожитых вами жизней в проектах и заработайте признание не только на украинском рынке, а и на международной арене.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua — Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.