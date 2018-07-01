DOBRO реализовало несколько кобрендинговых проектов, а также провело визуальную реновацию стиля айдентики банка

В июне прошлого года агентства DOBRO было приглашено в тендер Touch Bank по лоту «Брендинг», в рамках которого затем и реализовало несколько кобрендинговых проектов, а также провело визуальную реновацию стиля айдентики банка.

Touch Bank + Связной

Тендерной задачей было создание кобрендингового проекта Touch Bank и «Связной» («Связной клуб»). Совместная банковская карта даёт возможность получать повышенный кэшбэк за покупки в сети «Связной». Агентству предстояло придумать концепцию визуального стиля для всей айдентики проекта, которая должна была работать на аудиторию покупателей «Связного» в 6000 отделений по всей стране.

Новая карта объединила плюсы классической карты Touch Bank и «Связного Клуба»: начисление бонусов за любые покупки, удобные функции мобильного банка и повышенный кэшбэк в сети «Связной». Образ, основанный на стикерах, символизирует многообразие покупок, за которые можно получить множество бонусов.

Андрей Лазарев, креативный директор DOBRO : Работая с одним клиентом, часто сразу после получения брифа представляешь возможное решение или направление реализации его задачи. На кобрендовых проектах Touch Bank было немного все иначе — нужно было работать с двумя брендами одновременно. Поэтому для всей творческой команды агентства задача становилась в 2 раза интереснее и сложнее. Да, и сам по себе формат банковской карты подразумевает выверенное лаконичное решение, которое часто приходит только после долгих поисков.

Touch Bank + Ростелеком

Следующий проектом стала кобрендовая карта Touch Bank и Ростелеком.

Название карты «Синица» было придумано клиентом. Продукт объединил в себе плюсы современного мобильного банка и повышенный кэшбэк за приобретение услуг ведущей телекоммуникационной компании страны. Целевая аудитория проекта — это клиенты и сотрудники Ростелекома. Идеей образа, который лег в основу айдентики, стала минималистичная птица, объединяющая айдентику банка и Ростелекома. Радиальные элементы делают карту центром притяжения — символ возврата средств и повышенного кэшбэка. Цвета были выбраны в соответствии с фирменной палитрой брендов.

Андрей Майстренко, ведущий дизайнер DOBRO : В основу изображения синицы легла простая геометрическая форма — круг, которая способствовала легкому построению дополнительных графических элементов и позволила сохранить красочный образ карты в рамках банковского продукта.

Промо-страница продолжает общую концепцию айдентики и подробно рассказывает о продукте:

Итого было выпущено более 40 000 кобрендинговых карт, которые распространялись по отделениям Ростелекома.

Touch Bank + Ozon Travel

В завершение был реализован кобрендинговый проект Touch Bank и Ozon Travel, который так и не вышел в свет.

Задачей было создать дизайн для совместной программы банка и популярного туристического онлайн-сервиса по покупке билетов и бронированию отелей. Особенность этой карты в получении повышенного кэшбэк за все покупки в интернет-магазине Ozon Travel.

В итоге в основу визуального стиля легла эстетика неоновых огней, которые можно трактовать, как неотъемлемый атрибут любого яркого путешествия. Мы использовали красочные и простые образы, связанные с туризмом, и объединили ключевые цвета двух брендов.

Андрей Белов, директор по маркетинговым коммуникациям Touch Bank 2015−2017 гг: Нам действительно нужен был нестандартный и свежей взгляд на дизайн карт: оставаясь в целом в традиционных рамках, не переходя границы интеллигентности, все же искали подходы для бОльшей дифференциации и акцента на современности. Нам с коллегами из агентства удалось, с одной стороны, посмотреть на очень консервативную сферу немного по-новому, соединить такие разные бренд-буки, так и, с другой стороны, создать комплексный законченное коммуникационное решение для продвижения предложения.

Touch Bank редизайн стиля

Завершающим аккордом стала визуальная реновация стиля айдентики банка. Текущий стиль не позволял вариативно использовать его в коммуникациях. А визуальная рамка не передавала эмоциональный посыл сообщений. В основе новой айдентики — броская типографика, лаконичные слоганы и уникальные иллюстрации-коллажи. А также мы добавили эффект «рукотворности», который отражает названия банка Touch.

Состав команды DOBRO :

Креативный директор: Андрей Лазарев

Арт-директор: Андрей Сяйлев

Дизайнеры: Андрей Майстренко, Александр Власенко, Павел Каргин, Мари Гордеева

Копирайтеры: Олег Зотов, Леонид Окунев, Анастасия Кривощекова

Разработчики: Илья Поляков, Артём Митин

Видео-дизайнер: Илья Видьманов

Аккаунт-менеджеры: Екатерина Шевякова, Андрей Денисов

Руководитель проекта: Андрей Пушкин