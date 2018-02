Аналитика для тех, кто работает с медиа

Команда «Медиатора», сервиса Mail.Ru Group для анализа качества работы редакции онлайн-СМИ, подготовила для Sostav обзор 11 аналитических отчетов и исследований о медиарынке, которые будут полезны издателям, рекламным агентствам и маркетологам.

1. DIGITAL NEWS REPORT

Ежегодное исследование Reuters Institute for the Study of Journalism & University of Oxford.

Чем интересно: команда института проводит опрос 70 000 человек из 36 стран, которые читают новости в онлайне. Особое внимание уделяется вопросам распространения фейковых новостей, изменения бизнес-моделей и роли платформ.

Формат: PDF

Объем: ≈50 страниц

Когда: июнь

Где: на официальном сайте

Сколько: бесплатно

2. WORLD NEWS PUBLISHERS OUTLOOK

Отчет ежегодно выпускает всемирная газетная ассоциация WAN-IFRA.

Чем интересно: база отчета — опрос 235 респондентов из 68 стран с 6-ти континентов. В отличие от Digital News Reports, опрашиваемые — работники медиаиндустрии. В World News Publishers Outlook рассматривают вопросы финансовой емкости изданий, рисков, с которыми приходится сталкиваться и приоритетов на будущее. Также в подготовке участвуют пять приглашенных аналитиков.

Формат: PDF

Объем: ≈90 страниц

Когда: сентябрь

Где: на сайте ассоциации

Сколько: 250 евро. Бесплатно для членов WAN IFRA

3. STATE OF THE NEWS MEDIA

С 2004 года Pew Research Center выпускает ежегодный отчет о ключевых трендах в американских новостных медиа.

Чем интересно: команда центра рассказывает о доходах медиа, ресурсах, которые доступны журналистам, и способах поиска информации американцами.

Формат: с 2017 года публикуется в виде fact sheets

Объем: ≈50 страниц

Когда: июнь

Где: на сайте центра

Сколько: бесплатно

4. WORLD PRESS TRENDS

Еще один отчет, выпускаемый всемирной газетной ассоциацией WAN-IFRA. Выпускается с 1989 года.

Чем интересно: внутри много статистики: тираж, читаемость, распространение рекламы, digital-страниц.

Формат: PDF

Объем: ≈90 страниц

Когда: октябрь/ноябрь

Где: на сайте ассоциации

Сколько: 250 евро. Бесплатно для членов WAN IFRA

5. JOURNALISM, MEDIA AND TECHNOLOGY TRENDS AND PREDICTIONS

Второе ежегодное исследование Reuters Institute for the Study of Journalism & University of Oxford в нашем списке.

Чем интересно: автор отчета — журналист и медиа-стратег Ник Ньюман. Каждый год он рассматривает тенденции в области медиа и технологий, которые будут формировать отрасль в течении года.

Формат: PDF

Объем: ≈35 страниц

Когда: январь/февраль

Где: на сайте института

Сколько: бесплатно

6. TECHNOLOGY, MEDIA AND TELECOMMUNICATIONS PREDICTIONS

Ежегодное исследование консалтинговой и аудиторской компании Deloitte.

Чем интересно: TMT Predictions публикуется перед новым годом. Так у читателей есть возможность подготовиться и найти возможности для роста и изменения стратегии. В последнем отчете аналитики Deloitte рассказывают о дополненной реальности, будущем смартфонов и пользе машинного обучения.

Формат: PDF

Объем: ≈90 страниц

Когда: декабрь

Где: на сайте Deloitte

Сколько: бесплатно

7. TRENDS REPORT

Исследование американского коммуникационного агентства Edelman.

Чем интересно: исследование ориентируется не только на медиа. Цель: дать понять, как современные технологии и поведение потребителей могут помочь бизнесу.

Формат: PDF, smart sheets

Объем: ≈50 страниц

Когда: декабрь

Где: на сайте компании

Сколько: бесплатно

8. DIGITAL & MEDIA PREDICTIONS

Ежегодное исследование компании консалтинговой компании Millward Brown.

Чем интересно: приглашенные медиаэксперты оценивают новые тренды и их возможное влияние на отрасль. Исследование в первую очередь ориентировано на маркетологов, но будет полезно и медиаменеджерам.

Формат: PDF

Объем: ≈15 страниц

Когда: декабрь

Где: на сайте компании

Сколько: бесплатно, требуется регистрация

9. MEDIA CONSUMPTION FORECAST

Ежегодный прогноз медиаагентства ZenithOptimedia.

Чем интересно: компания изучает медиапотребление в 71 одной стране. Например, ежедневные и сезонные паттерны поведения при чтении и ежегодные изменения. Результаты комментируют эксперты из исследуемых стран. В списке есть Россия.

Формат: PDF

Объем: ≈200 страниц

Когда: июнь

Где: на сайте медиаагентства

Сколько: 395 фунтов

10. КАК ЧИТАЮТ МЕДИА В РОССИИ

Ежеквартальное исследование сервиса редакционной аналитики «Медиатор».

Чем интересно: наша команда анализирует вовлечение читателей российских медиа. Исследуются как общие показатели, так и в разых категориях изданий. Для многих это способ понять, как они чувствуют себя по отношению к рынку.

Формат: отчет в блоге

Объем: ≈10 страниц

Когда: январь, апрель, июль, октябрь

Где: в блоге «Медиатора»

Сколько: бесплатно

11. МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ

Третий год подряд консалтинговая компания Deloitte выпускает исследование о медиапотреблении в России.

Чем интересно: много информации о том,сколько времени пользователи читают бумажную прессу, смотрят телевизор или проводят в интернете. База исследования — опрос аудитории и глубинные интервью с экспертами а области технологии?, телекоммуникации?, развлечений и СМИ.

Формат: PDF

Объем: ≈35 страниц

Когда: декабрь

Где: на сайте компании

Сколько: базовая версия — бесплатно. Полная версия отчета формируется под каждого клиента отдельно.