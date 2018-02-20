Команда «Медиатора», сервиса Mail.Ru Group для анализа качества работы редакции онлайн-СМИ, подготовила для Sostav обзор 11 аналитических отчетов и исследований о медиарынке, которые будут полезны издателям, рекламным агентствам и маркетологам.
1. DIGITAL NEWS REPORT
Ежегодное исследование Reuters Institute for the Study of Journalism & University of Oxford.
Чем интересно: команда института проводит опрос 70 000 человек из 36 стран, которые читают новости в онлайне. Особое внимание уделяется вопросам распространения фейковых новостей, изменения бизнес-моделей и роли платформ.
Формат: PDF
Объем: ≈50 страниц
Когда: июнь
Где: на официальном сайте
Сколько: бесплатно
2. WORLD NEWS PUBLISHERS OUTLOOK
Отчет ежегодно выпускает всемирная газетная ассоциация WAN-IFRA.
Чем интересно: база отчета — опрос 235 респондентов из 68 стран с 6-ти континентов. В отличие от Digital News Reports, опрашиваемые — работники медиаиндустрии. В World News Publishers Outlook рассматривают вопросы финансовой емкости изданий, рисков, с которыми приходится сталкиваться и приоритетов на будущее. Также в подготовке участвуют пять приглашенных аналитиков.
Формат: PDF
Объем: ≈90 страниц
Когда: сентябрь
Где: на сайте ассоциации
Сколько: 250 евро. Бесплатно для членов WAN IFRA
3. STATE OF THE NEWS MEDIA
С 2004 года Pew Research Center выпускает ежегодный отчет о ключевых трендах в американских новостных медиа.
Чем интересно: команда центра рассказывает о доходах медиа, ресурсах, которые доступны журналистам, и способах поиска информации американцами.
Формат: с 2017 года публикуется в виде fact sheets
Объем: ≈50 страниц
Когда: июнь
Где: на сайте центра
Сколько: бесплатно
4. WORLD PRESS TRENDS
Еще один отчет, выпускаемый всемирной газетной ассоциацией WAN-IFRA. Выпускается с 1989 года.
Чем интересно: внутри много статистики: тираж, читаемость, распространение рекламы, digital-страниц.
Формат: PDF
Объем: ≈90 страниц
Когда: октябрь/ноябрь
Где: на сайте ассоциации
Сколько: 250 евро. Бесплатно для членов WAN IFRA
5. JOURNALISM, MEDIA AND TECHNOLOGY TRENDS AND PREDICTIONS
Второе ежегодное исследование Reuters Institute for the Study of Journalism & University of Oxford в нашем списке.
Чем интересно: автор отчета — журналист и медиа-стратег Ник Ньюман. Каждый год он рассматривает тенденции в области медиа и технологий, которые будут формировать отрасль в течении года.
Формат: PDF
Объем: ≈35 страниц
Когда: январь/февраль
Где: на сайте института
Сколько: бесплатно
6. TECHNOLOGY, MEDIA AND TELECOMMUNICATIONS PREDICTIONS
Ежегодное исследование консалтинговой и аудиторской компании Deloitte.
Чем интересно: TMT Predictions публикуется перед новым годом. Так у читателей есть возможность подготовиться и найти возможности для роста и изменения стратегии. В последнем отчете аналитики Deloitte рассказывают о дополненной реальности, будущем смартфонов и пользе машинного обучения.
Формат: PDF
Объем: ≈90 страниц
Когда: декабрь
Где: на сайте Deloitte
Сколько: бесплатно
7. TRENDS REPORT
Исследование американского коммуникационного агентства Edelman.
Чем интересно: исследование ориентируется не только на медиа. Цель: дать понять, как современные технологии и поведение потребителей могут помочь бизнесу.
Формат: PDF, smart sheets
Объем: ≈50 страниц
Когда: декабрь
Где: на сайте компании
Сколько: бесплатно
8. DIGITAL & MEDIA PREDICTIONS
Ежегодное исследование компании консалтинговой компании Millward Brown.
Чем интересно: приглашенные медиаэксперты оценивают новые тренды и их возможное влияние на отрасль. Исследование в первую очередь ориентировано на маркетологов, но будет полезно и медиаменеджерам.
Формат: PDF
Объем: ≈15 страниц
Когда: декабрь
Где: на сайте компании
Сколько: бесплатно, требуется регистрация
9. MEDIA CONSUMPTION FORECAST
Ежегодный прогноз медиаагентства ZenithOptimedia.
Чем интересно: компания изучает медиапотребление в 71 одной стране. Например, ежедневные и сезонные паттерны поведения при чтении и ежегодные изменения. Результаты комментируют эксперты из исследуемых стран. В списке есть Россия.
Формат: PDF
Объем: ≈200 страниц
Когда: июнь
Где: на сайте медиаагентства
Сколько: 395 фунтов
10. КАК ЧИТАЮТ МЕДИА В РОССИИ
Ежеквартальное исследование сервиса редакционной аналитики «Медиатор».
Чем интересно: наша команда анализирует вовлечение читателей российских медиа. Исследуются как общие показатели, так и в разых категориях изданий. Для многих это способ понять, как они чувствуют себя по отношению к рынку.
Формат: отчет в блоге
Объем: ≈10 страниц
Когда: январь, апрель, июль, октябрь
Где: в блоге «Медиатора»
Сколько: бесплатно
11. МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ
Третий год подряд консалтинговая компания Deloitte выпускает исследование о медиапотреблении в России.
Чем интересно: много информации о том,сколько времени пользователи читают бумажную прессу, смотрят телевизор или проводят в интернете. База исследования — опрос аудитории и глубинные интервью с экспертами а области технологии?, телекоммуникации?, развлечений и СМИ.
Формат: PDF
Объем: ≈35 страниц
Когда: декабрь
Где: на сайте компании
Сколько: базовая версия — бесплатно. Полная версия отчета формируется под каждого клиента отдельно.