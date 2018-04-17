Легенды и восходящие звезды мировой креативной индустрии соберутся в Москве на Telling Stories Fest

С 23 по 25 апреля легенды и восходящие звезды мировой креативной индустрии соберутся в Москве на Telling Stories Fest — фестивале факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Здесь они будут делиться опытом, отвечать на вопросы из чатов, делать селфи со всеми желающими и, конечно, рассказывать истории.

Без навыка сторителлинга, умения создавать и рассказывать истории, не обходится сегодня ни один представитель креативной индустрии. В этом смысле Telling Stories -лучшее название для фестиваля, призванного вдохновить начинающих специалистов на качественное обучение и смелую творческую реализацию в любом направлении — от кибердизайна и иммерсивной журналистики до интегрированных коммуникаций.

Три фестивальных дня вместят в себя четыре тематических направлениях (коммуникации, медиа, дизайн, современное искусство) и 60 мероприятий (лекции, ток-шоу, мастер-классы, презентации, выставка работ молодых дизайнеров). Прочитать всю программу и составить свой креативный маршрут можно на сайте. Впрочем, увлекательное путешествие по миру коммуникаций, медиа и дизайна доступно не только московским гостям Telling Stories, но и многочисленной digital-аудитории из других городов и стран.

10 вещей, которые обязательно нужно сделать на фестивале Telling Stories Fest:

Вдохновиться личным опытом одного из 100 спикеров, которые представляют передовой опыт в коммуникациях, медиа, дизайна и современного искусства. Познакомиться и задать свои вопросы именитым гостям, даже такому именитому, как американский режиссер-новатор Даррен Аронофски ( 23.04, 20.00 — 21.00). Сделать селфи с понравившимися спикерами, в отличии от конференций все выступающие в конце лекций будут оставаться на селфи-сессию в общем холле; Посетить выставку работ студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ « Феномены» и написать рецензию на работы будущих звезд дизайна и искусства. На волне вдохновения придумать новый проект и начать его безотлагательно реализовывать. А чтобы у гостей были силы для творческого процесса угощение от организаторов — энергетические батончики Bite из натуральных продуктов, воды и фруктов. Попробовать себя в роли ведущего новостного выпуска на стенде телеканала « МИР» п ( лучшие выпуски попадут на YouTube канала « МИР»). Оценить новые проекты виртуальной реальности Russia Today 360, чтобы ощутить на себе все грани иммерсивной журналистики. Завести друзей по всему миру и среди 13 иностранных спикеров, впервые приезжающих в России, и среди участников online-чатов.

Посетить фестиваль можно даже находясь на другом конце света, для этого достаточно: Смотреть онлайн-трансляцию главных выступлений, задавать вопросы спикерам и обсуждать происходящее через специальные открытые чаты ВКонтакте. Достаточно перейти по ссылке, соответствующей блоку программы.

10 выступлений иностранных спикеров, которые нельзя пропустить:

Публичное выступление фэшн-дизайнера Хенрика Вибскова: «Мода как сторителлинг». 23.04, ПН 18:00 — 19:30 Лекция профессора современного искусства Сары Уилсон: «Истории из Касселя: от Братьев Гримм к Documenta 2014». 23.04, ПН 16:00 — 17:30 Публичное выступление дизайнера, известного разработчика шрифтов Эрика Брандта «Ficciones Typografika: Сила и красота необъяснимого, неожиданного, оставшегося без ответа». 24.04, ВТ 14.00 — 15.30 Лекция продюсера анимационных эффектов New York Film Academy, создателя легендарного « Терминатора» Крейга Кетона: «Как придуманные герои становятся живыми?». 24.04, СР 14:00 — 15:30 Лекция кинопродюсера, бывшего исполнительного директора The Walt Disney Co, Trimark Pictures и Savoy Pictures, главы отдела производства художественных фильмов на магистерских программах New York Film Academy Los Angeles Лидии Седроне: «Продюсер как сторителлер в киноиндустрии». 24.04, ВТ 16:00 — 17:30 Публичное выступление куратора и историка моды, недавно занявшей пост директора Музея моды Парижа Palais Galliera Мирен Арсалус: «Куратор моды: как рассказывать истории с помощью нарядов». 24.04, ВТ 16:00 — 17:30 Публичное выступление самого влиятельного графического дизайнера 2016 года Дэвида Карсона, креативного директора David Carson Design Inc. 24.04, ВТ 17:45 — 19:00 Публичное выступление легендарного итальянского фотографа, чьи провокационные кампании превратили бренд Benetton в настоящего трендсеттера, Оливьеро Тоскани: «Более 50 лет потрясающих провалов». 24.04, ВТ 19.30 — 21.00 Публичное выступление единственного российского фотографа, аффилированного с прославленным агентством Magnum, Георгия Пинхасова: «Фотография c историей и без». 25.04, СР 15:30 — 18:15 Публичное выступление швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска «Театр: искусство как терапия». 25.04, СР 18:45 — 20:00

Одним из центральных событий фестиваля Telling Stories станет выставка студенческих работ Школы дизайна «Феномены»

Основная идея выставки — показать принципиальную неразличимость границы между искусством и дизайном. Все аспекты художественного творчества: чувственность, концептуальность, философичность — необходимые компоненты современных дизайнерских проектов, а знание материала, умение вести исследования по избранной теме, проектное мышление, технологичность присущи современному художественному творчеству.

Каждый экспонат выставки — одновременно компонент дипломного или модульного проекта студента Школы дизайна, и в то же время феномен, диковина, уникальное сочетание дизайнерской мысли и стратегий современного искусства.

Экспонаты выставки представляют весь диапазон жанров современного искусства — от картин, графики и фотографии до интерактивных объектов и инсталляций, документального кино и видео-арта.

Выставка выполнена в формате «сайт-специфичной» экспозиции: экспонаты представлены не в привычной для зрителя музейной среде с белыми стенами и поясняющей экспликацией, а в пространстве, у которого есть свой уникальный функционал, характер и содержательный контекст. Работы должны прижиться в «лофтовом» пространстве ивент-холла Digital October. Кроме того, у них принципально нет этикеток. По задумке, работы должны заинтересовывать зрителя сами собой, а не посредством замысловатых названий и прилагаемых к ним историй. При желании всю информацию о понравившемся экспонате можно прочитать в печатном гиде по выставке.

Работы: студенты Школы дизайна, профили «Коммуникационный дизайн», «Анимация и иллюстрация», «Дизайн среды», «Дизайн и Современное искусство», «Дизайн и программирование», «Гейм-дизайн и виртуальная реальность», программа «Мода»

Куратор выставки: Арсений Сергеев

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Дополнительная информация

Высшая школа экономики — один из крупнейших в Европе и единственный в России национальный исследовательский университет в области социально-экономических наук. НИУ ВШЭ объединяет ведущих экономистов, социологов, историков, филологов, лингвистов, математиков, физиков и инженеров, дизайнеров и специалистов по IT-технологиям. Образовательная подготовка в университете ведется на всех уровнях — от лицея до аспирантуры. В НИУ ВШЭ работает более 100 исследовательских институтов и центров и более 30 международных лабораторий, возглавляемых ведущими зарубежными учеными, в числе которых лауреаты Нобелевской премии и медали Филдса.

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ — один из крупнейших центров подготовки специалистов для креативных индустрий в России и Европе. На факультете готовят профессионалов высокого класса в актуальных области журналистики, рекламы, пиара, дизайна, моды и современного искусства. Оригинальные методики преподавания, интенсивная программа обучения и команда известных кураторов-практиков позволяют подготовить специалистов, востребованных на рынке труда.

DPG — коммуникационное креативное агентство, специализирующееся на полномасштабной разработке интегрированных рекламных кампаний и организации крупных мероприятий.

Организацией фестиваля, партнерскими отношениями и информационным сопровождением занимается коммуникационное креативное агентство DPG. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте фестиваля: www.tellingstories.ru

Адрес: Москва, Берсеневская набережная, д. 6, стр. 3 Digital October www.digitaloctober.ru и Октябрь Event Hall www. october-event.com

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https://vk.com/tellingstoriesf

Аккредитация, информационное партнерство и дополнительная информация: Анастасия Коконина, PR-директор Telling Stories Fest, kokonina@dpgrussia.com +7 (925) 200-21-20

Скачать: 01-ts-programma-16-04-18.pdf (pdf, 763.16 kB)