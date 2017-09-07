Сеть отмечает свой юбилей в десяти городах России с 1 по 10 сентября

Компания Starbucks уже 10 лет радует русских любителей кофе бодрящим напитком, поэтому первая декада осени будет по-настоящему праздничной.

С 1 сентября 2017 года во всех кофейнях Starbucks в 10 городах России появились уникальные стаканчики, дизайны которой были созданы гостями кофеен специально к юбилею. Творческий конкурс на дизайн стаканчиков прошел минувшей весной в Instagram и собрал около 1000 публикаций. По итогам конкурса было выбрано три дизайна для стаканчика каждого объема, а посмотреть все работы (также в Instagram) можно по хэштегу #Старбакс10Лет.

Своё торжество компания превратила в захватывающий рассказ, который позволит гостям узнать всё самое интересное о Starbucks. Каждая история будет подкреплена подарком. Узнать, какой сюрприз ждет гостей в кофейнях в определенный день, можно накануне в официальном аккаунте @starbucksrussia в Instagram.

Как настоящий именинник Starbucks приготовил своим гостям немало сюрпризов: на прилавок возвращается Тыквенно-Пряный Латте, а компанию ему составляет новинка кофейни – Карамель Пекан Латте – с сиропом ореха пекан, взбитыми сливками и жженой карамелью.