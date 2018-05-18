Юбилейный Конгресс пройдёт 27-29 сентября в Санкт-Петербурге

Объявлены даты и место проведения 10-го Международного Конгресса по наружной рекламе 2018, организатором которого выступает TMG, со-организатором — НАВК. Юбилейный Конгресс пройдёт 27−29 сентября в Санкт-Петербурге.

Конгресс прошлого года в Тунисе стал рекордным по количеству участников, собрав 300 ключевых людей индустрии наружной рекламы России и зарубежья: представителей крупнейших операторов, сетевых рекламных агентств, клиентов, исследовательских и производственных компаний, а также иностранных хедлайнеров.

Конгресс 2018 обещает стать еще более масштабным. Самые актуальные темы бизнеса наружной рекламы в рамках пленарной части и дискуссионных панелей обсудят эксперты, которым доверяет индустрия. Премией OOH Congress Awards будут награждены лучшие проекты и персоны года. Современные решения в наружной рекламе представят участники выставочного пространства. Креативная развлекательная программа по традиции дополнит бизнес-конгресс яркими эмоциями.

Языки Конгресса: русский и английский.

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