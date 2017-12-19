Решения по креативному использованию пространства для продвижения брендов

Подводим итоги не только уходящего года, но и минувшего сезона – осени. В это время года российские агентства выпустили много BTL-кампаний, о которых мы расскажем в этой подборке.

Магазин-в-магазине. KIEHL’S

Клиент: L’Oreal Group

Агентство: Vitrina A

Конструкция должна была визуализировать преимущества основного бренда – использование только натуральных ингредиентов в своих продуктах. Проект необходимо было организовать в очень короткие сроки.

Цель была достигнута благодаря применению различных материалов, используемых в строительстве из дерева, для имитации натурального камня. Предложенный Форм-фактор наиболее эффективно использовался в качестве площади магазина. Благодаря зонированию, наблюдались места для обслуживающего персонала, представляющего продукты и текущие рекламные акции.

Строительный брендинг дисплея осуществлён со всех сторон, все элементы были окрашены в корпоративный цвет. Стойки освещения позволяют всей конструкции выглядеть легко и привлекать внимание посетителей.

J7 Тонус. Осталось 24 часа

Клиент: PEPSICO

Агентство: SEVEN

Задачи:

Донести до потребителя функциональные преимущества всех 4 линеек (через промо-персонал в торговых точках)

Стимулировать увеличенную первую покупку (не менее 2 разных SKU по 1,45л или 3 упаковок по 0,9л)

Стимулировать повторную покупку.

Главная проблема чековых программ – малый отклик. Если покупатель не активировал код сразу после покупки – вероятность его активации через некоторое время крайне мала.

Агентство предложило следующую механику: каждый может выиграть до 24 тысяч рублей. Но после совершения покупки сумма потенциального выигрыша будет уменьшаться, а за 24 часа пропадет совсем. Отсюда следует: регистрировать чек нужно очень быстро.

Вместо привычных обещаний статичного выигрыша команда показала динамику упущенной выгоды. А ничто не мотивирует так, как боязнь потерять деньги, которые уже считаются своими.

Результаты:

210% увеличение объема продаж относительно безакционного периода

Увеличение имиджевых KPI

По оценкам розничного трафика в точках проведения акции, более 17% покупателей соковой категории приняли участие в промо

РОСКАЧЕСТВО/БИЛЛА

Клиент: «РОСКАЧЕСТВО»

Агентство: Vitrina A

Кроме традиционной функции «Привлечь внимание», стенд способен распознавать и анализировать посетителей в точках продаж по полу, возрастным группам, подсчету количества посещений, времени, проведенного у стенда и т. д.

Технологии распознавания обеспечивают четкое представление о целевой аудитории и ее поведении. Полученная информация дает реальную картину целевой аудитории, ее поведение в точках продаж и позволяет получать данные в режиме реального времени.

Таким образом, у Клиента есть инструмент для оценки кампании в настоящее время. Система сообщает о прохождении каждого выхода, а также о поведении посетителей. Следует отметить, что вся система отчетности настраивается.

Паровозик Томас

Клиент: ООО Маттел

Агентство: SEVEN

Задача:

Рассказать родителям о миссии серии игрушек «Томас и друзья»

Увеличить продажи

Решение:

В 5 главных детских магазинов приехал большой паровозик Томас. Благодаря новым технологиям Томас смог пообщаться с ребятами и их родителями. Для анимирования лица был создан специальный программный комплекс. Голос актера в реальном времени трансформировался в синхронные движения губ Томаса, мимику и эмоции.

Вместе с паровозиком Томасом дети учились дружить и сотрудничать, вместе собирая самую длинную железную дорогу, фантазировать, раскрашивая картинки с любимыми персонажами.

Результаты:

Рост продаж на 127%

Рост товарных позиций бренда в чеке с одной до трех

Более 100 000 контактов

Магазин-в-магазине. M. MICALLEF

Клиент: ООО«Аквариум», официальный партнёр М.Микаллефа в России

Агентство: Vitrina A

Данный POS, расположенный в центре главного универмага страны – у фонтана в ГУМе – способен привлекать внимание как лояльных, так и потенциальных клиентов бренда.

Агентство должно было разработать, изготовить и установить не только функциональную, но и безупречную эстетичную бренд-зону, которая станет удобной для покупателей.

Была разработана беспрецедентная конструкция с изогнутыми элементами и нестандартная смесь комбинированных материалов.Конструкция выделяется благодаря своему дизайну среди конкурентов.

Подрядчик разработал конструктивный подход к бренд-зоне с возможностью его переориентации на другие брендовые продукты. В состав конструкции входили сами духи, которые находились в центре внимания.

Лучшим подтверждением правильности выбранной концепции было огромное количество посетителей ГУМа, которые хотели сфотографироваться на фоне зоны.

Охота на смартфоны MOTO

Клиент: Lenovo

Агентство: UM

Компания Lenovo объявила об официальном возвращении бренда Motorola в Россию. Масштабную кампанию по продвижению обновленного бренда осуществляет агентство UM.

Осенью на дорогах Москвы можно было увидеть необычные автомобили, брендированные уникальными стикерами Motorola с хештегом #hellomoto и и сайтом акции. Яркий дизайн hellomoto-мобилей не мог не привлечь внимание к акции, которая давала возможность всем желающим выиграть смартфоны Moto.

Охотникам за смарфтонами Motorola нужно было зарегистрироватьcя в приложении StickerHunt, авторизоваться в нем через свои соцсети и отслеживать передвижение брендированных автомобилей Motorola через StickerHunt. На промо-сайте пользователи могли фотографировать брендированные автомобили и выкладывать их в свои социальные сети с хештегом #hellomoto.

Для победы было необходимо собрать самое большое количество фотографий автомобилей со стикерами Motorola или всю коллекцию фотографий автомобилей с шестью дизайнами стикеров.

Для широкого вовлечения аудитории во взаимодействие с брендом агентство UM использовало несколько основных каналов:

Автомобилисты – расширение охвата за счет амбассадорской позиции, личной заинтересованности водителей

Интернет – создание сайта, кампания в приложении StickerHunt, постинг фотографий в соцсетях

Радио – анонсирование акции, привлечение слушателей на сайт проекта, расширение охвата.

РОСКАЧЕСТВО/МЕТРО

Клиент: «РОСКАЧЕСТВО»

Агентство: Vitrina A

Конструкции производятся с использованием высококачественных материалов. Они привлекают внимание благодаря сочетанию впечатляющего дизайна и передовых технологий. Заполнение программного обеспечения, созданное подрядчиком для установки, предоставляет клиентам полную информацию о продукте и направляет их на сайт «Роскачество » (организация, поддерживающая российский знак качества).

Это был проект интеграции «под ключ», который получил высокие оценки от клиента. В церемонии открытия принял участие заместитель министра промышленности и торговли.

Как это работает: когда покупатель сканирует штрих-код, на экране появляются полные данные о продукте. Функциональность может быть расширена за счет установки камеры, термопринтера, сканера штрих-кода, терминалов для приема наличных денег, детекторов движения и т. д.

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД. VITRINA A

Клиент: Vitrina A

Агентство: Vitrina A

Идея: продемонстрировать и представить на «Design and Advertsing-2017» новейшие технологические разработки компании.

Поток посетителей был оцифрован с применением компьютерной идентификации по полу, возрасту и времени, проведенному на стенде, а также были определены их эмоции. Собранная информация давала реальную картину целевой аудитории, ее поведение позволяло собирать и интерпретировать данные в режиме реального времени. Посетители могли использовать свои смартфоны, чтобы подобрать себе кофе с помощью современного продукта «Vitrina Intouch Bar».

2400 человек посетили стенд Vitrina A в течение 4 дней Шоу. Число посещений и полового возраста посетителей было доступно в режиме реального времени. Этот стенд был оценен хозяевами как самый инновационный стенд выставки.

Там, где шопинг встречается с природой

Клиент: Рига Молл

Агентство: Serviceplan Russia

Для нового торгового центра на Новорижском шоссе «Рига Молл» агентство Serviceplan Russia разработало креативную концепцию и брендинг, основанные на идее «там, где шопинг встречается с природой» и визуализированное с помощью геометрического сочетания ярко-зеленых полос и черного фона.

Первым этапом стала тизерная кампания, вслед за которой последовали биллборды, посвященные отдельным категориям товаров и услуг.



Магазин-в-магазине. ЦИРК

Клиент: Цирк имени Никулина

Агентство: Vitrina A

Заказчику требовалось функциональное и красивое дизайнерское решение для продажи сувениров и игрушек для детей в отремонтированных торговых зонах цирка имени Никулина. Задача состояла в том, чтобы обеспечить сочетание доступной презентации товаров и удобную рабочую зону для кассиров, учитывая большое количество молодых энтузиастов.

Для транспортировки конструкция легко демонтируется на три части. Несмотря на наличие прочных тяжелых материалов, конструкция может быть перенесена в другое помещение без каких-либо проблем благодаря множеству легко снимаемых колес.

Округлая форма конструкции повторяет форму здания цирка и абсолютно безопасна даже для самых маленьких покупателей. Освещение, размещенное на разных уровнях, усиливает иллюзию пространства сказки и позволяет интегрировать знакомых персонажей в эту новую и яркую инсталляцию.

Возвращение Бегемотиков

Клиент: Fererro

Агентство: OMI

Агентство OMI запустило масштабный проект Kinder Surprise Happos Family, приуроченный к возвращению в яйца Kinder легендарных бегемотиков.

Несколько героев-бегемотиков величиной почти с человеческий рост расположились в самых многолюдных местах Москвы – в Парке Горького, у Цирка на Цветном бульваре, у Московского зоопарка.

Но самой неординарной частью проекта стал гигантский супергерой-бегемотик, размещенный на фасаде ТРЦ «Европейский». 67 специалистов-монтажников трудились всю ночь, чтобы утром москвичи и гости столицы могли удивиться и порадоваться преображению серой городской картины. Шестиметровый супергерой будет находиться на страже порядка в городе до середины января 2018 года.

Внутри самого ТРЦ расположена креативная фото-зона. Любители коллекции бегемотиков могут не только получить удовольствие от общества любимых героев на улицах, но и принять участие в акции – загрузить чеки от покупки Kinder Surprise на специально разработанный агентством промо-сайт и выиграть крутые призы, приуроченные к запуску новой серии игрушек.

Дизайн магазина LOSAN

Клиент: Losan

Агентство: Vitrina A

Агентство предложило эффективную концепцию дизайна для бренда-производителя детской одежды в Испании, который был сразу одобрен. Решение состояло в том, чтобы использовать эффективное зонирование специально разработанной осветительной системой, включающей в себя цвета марки, которые создавали бы эффект единого, полного пространства.

Детализированное пространство выставочного зала было полностью завершено в течение месяца, включая время, затрачиваемое на реконструкцию. Клиент назвал московский выставочный зал одним из лучших среди всех существующих выставочных залов по всему миру. Доказанная эффективность этого готового решения, реализованного подрядчиком, в 5 раз выше, чем у других рынков.

За первые 3 месяца объем продаж превысил 25 млн. Рублей, что в 2,8 раза выше, чем ожидалось.