Иван Чермаев – американский дизайнер русского происхождения. Его имя, пожалуй, известно в достаточно узких кругах, но его работы как дизайнера, иллюстратора и художника знает весь мир.

Минувшие выходные для многих представителей отрасли были омрачены трагической новостью. Иван Чермаев, легенда американского и мирового дизайна, ушел из жизни в свои 85 лет.

Его коллеги и друзья называют его целой эпохой, а его коллега по агентству Chermayeff & Geismar & Haviv признаётся, что Иван был, есть и будет настоящим вдохновением для своих коллег и преемников.

«Иван – икона в мире дизайна, но в то же время он был наставником, партнером и настоящим другом. Он был одержим качественным продуктом. Для него хорошим результатом могла стать только безупречная работа, а всё, что ниже этой оценки вообще не считалось дизайном. Неустанное стремление Ивана к идеальному сочетанию формы и идеи – самое сильное вдохновение для нас всех, и надеемся, что его деятельность станет живым наследием для всего дизайнерского мира и в особенности для тех, кто знал его лично», – сообщил Sagi Haviv, дизайнер и компаньон Чермаева.

Ещё один компаньон и друг Ивана Чермаева Tom Geismar отметил, что он был блестящим дизайнером и иллюстратором с ярким собственным стилем, отражающим радость, интеллект и остроумие.

«На протяжении более 60 лет мы с Иваном наслаждались партнерством, в которое каждый из нас приносил что-то своё. Наш союз был скреплен общими ценностями и взаимным уважением. На поле дизайна Иван останется непревзойденным», – добавляет Tom Geismar.

Под брендом Chermayeff & Geismar (а затем Chermayeff & Geismar & Haviv) Иван создавал имидж для сотен клиентов, известных по всему миру. Более того, огромное количество его работ стали своеобразной классикой индустрии, а сам Чермаев уже давно именуется легендой дизайна. 

Работы Чермаева получили неисчисляемое количество наград, в том числе золотые медали от американского Института графических искусств и общества иллюстраторов. Иван получил Йельскую медаль искусств, премию Президента от Род-Айленд школы дизайна и медаль промышленного искусства от Американского института архитекторов. Вместе со своим агентством Чермаев организовывал выставки, создавал айдентику для многих музеев Америки, а также разрабатывал визуальную сторону предвыборной кампании Барака Обамы.

Соболезнования его семье и всему дизайнерскому сообществу приходят со всего мира.

Желание Чермаева строить карьеру графического дизайнера появилось в то время, когда эта отрасль только зарождалась. Возможно, именно поэтому для многих своих последователей он являлся образцом для подражания. Его идеями восхищались, а его мысли принимали за безусловную истину:

О работе с клиентами

«Есть много тонкостей, которые вы должны выяснить, что за фирма, чем она занимается, для чего, кто конкуренты, каково её будущее, какова её история, что с их точки зрения хорошо, что с их точки зрения плохо. Но клиенты не всегда правы»

«Я не прислушиваюсь к людям, когда они говорят о вещах, в которых я разбираюсь лучше, чем они»

О творческом процессе

«Создание дизайна – это решение проблем других людей. Но решить их невозможно, если не разговаривать с ними, разговоры решают всё»

«Фактически мы проводим консультацию. Некоторые люди прекрасно разбираются в бизнесе, но не очень хорошо понимают, как общаться при помощи визуального языка»

«Вы должны объяснить свой дизайн так, чтобы это звучало логично. Клиент должен видеть, что вы сами верите в то, что делаете»

«Когда работа воспринимается как игра, нет причин прекращать работать»

«Всё очень разное – вот, что делает эту работу захватывающей. Мне даже не нужно платить учителям. Наоборот, платят мне – а я учусь»

«Коллаж это новая связь между визуальными объектами»

«В нашем деле важнее понимать, чего нельзя делать, чем знать, что можно сделать», 

О хорошем бренде

«Он должен быть универсальным, но не терять своего лица»

«Узнаваемые детали должны быть однозначными и простыми с претензией на долговечность, но они также должны быть оригинальными»

«Люди узнают его, даже когда едут со скоростью 90 км/ч по магистрали»

«Она (графика) должна быть простой. Понятной аудитории. Чтобы достичь результата, понадобится два месяца, но выглядеть это должно так, как если бы вы потратили пять минут» 

О новых технологиях

«Я не прикасаюсь к компьютерам – они слишком медленные. Да и не хотелось бы выглядеть самым неумелым человеком в своей собственной фирме»

 

Мнение о том, что Иван Чермаев оказал мощное влияние на развитие дизайна (в частности, графического) во всём мире подтверждают и представители российского рынка.

Виталий Афанасьев, креативный директор Apus Agency

Иван Чермаев, без преувеличения, личность легендарная. Он начинал свою работу еще в те годы, когда графический дизайн в Америке как инструмент рекламы только зарождался. Тогда и профессии такой как графический дизайнер не существовало, Иван и его коллеги именовали себя коммерческими художниками. Все рисовалось и презентовалась на бумаге, сегодня это даже сложно представить.

Одна из моих любимых работ Чермаева – обновленный павлин телеканала  NBC, 1986 года. Хотя идея с павлином принадлежит не ему, работа была проделана колоссальная и результат на века – ничего лишнего, но при этом лого сохранил свой изначальный символизм. Он прекрасно считывается как в малом формате, так и в большом. 

 

Артем Маслов, управляющий партнер Clёver Branding

Вклад такого масштабного дизайнера, как Иван Чермаев, безусловно велик. Но хочется добавить немного конкретики.

В портфолио мастера много известных и очень разноплановых решений. Логотип National Geographic создан в «швейцарском стиле»: с аккуратной и точной типографикой и построенными по сетке знаками, при этом есть совершенно оторванные творческие решения, как Tulip Films или Public Spaces NYC, которые совершенно рукотворны, экспрессивны и лично меня отсылают к решениям в стиле польских плакатов. А есть решение JFK Library, которое сейчас смотрелось бы по-хипстерски актуально.

Работы разноплановые и самобытные, работы долгожители, работы трендсеттеры своего времени. Американский дизайнер с русским происхождением очень хорошо чувствовал клиента и его бизнес, что позволило создать и продать большое количество работ, которые живы до сих пор. Очень жаль, что всё это произошло не в России. Но очень хорошо, что произошло.

 

Евгений Куприенко, Executive director, CCO IKON BC

Впервые я познакомился с Чермаевым в 1998 году ещё студентом на его лекции в School of Visual Arts, и во многом это знакомство определило дальнейшее развитие в профессии.

Вклад Ивана Чермаева в графический дизайн сложно переоценить. Без преувеличения, это Гагарин и Армстронг дизайна. Работы Чермаева, отличающиеся выверенным модернизмом с использованием ярких базовых цветов, фактически перевернули представление о корпоративном дизайне, подменив абстрактными формами более нагромождённые знаки, доминировавшие в первой половине прошлого века.
 
Фраза Чермаева, – «Она (графика) должна быть простой. Понятной аудитории. Чтобы достичь результата, понадобится два месяца, но выглядеть это должно так, как если бы вы потратили пять минут» – суть философии Ивана. Фактически, многие тренды в айдентике, которые мы можем видеть и в наши дни, являются тем, что Иван Чермаев «проповедовал» на протяжении десятилетий своей карьеры.  

 

Василий Омелье, партнер и креативный директор агентства Weavers Brand Consultancy

Иван Чермаев появился в моей жизни задолго до того, как я понял, что свяжу ее с графическим дизайном и, тем более, с брендингом. Он появился еще в детстве, в подшивке журналов «Америка» из 60-х годов на даче и перерисовке логотипов тех же Mobil и Chase в самодельно рисованных журналах, которые я в том возрасте рисовал для родителей.

Сейчас, занимаясь в современном и постоянно меняющемся мире проектами по брендингу и ребрендингу, невозможно не удивляться тому, что знаки, созданные 50 лет назад, не только не заменяются новыми, соответствующими скорректированному позиционированию бренда, новым ЦА, поколениям икс, игрек, зед и альфа, а остаются абсолютно (!) актуальными.

Разумеется, можно анализировать и разбираться, как такой профессиональный феномен в принципе существует, но приходится признавать, что для нашего времени такое долголетие графических идей остается почти недостижимым результатом. Поэтому для меня значимость Чермаева также не подвержена времени и капризам меняющегося коммуникационного пространства. Его работами и идеями вдохновлялись и двадцать-тридцать лет назад, инспирируются сейчас и будут еще долго. Здорово, что нынешние тренды возвращаются к лаконичным, декларативным формам и считываемым графическим идеям, таким, какими Чермаев по сути создавал и развивал современное логостроение. 