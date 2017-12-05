Иван Чермаев – американский дизайнер русского происхождения. Его имя, пожалуй, известно в достаточно узких кругах, но его работы как дизайнера, иллюстратора и художника знает весь мир.
Минувшие выходные для многих представителей отрасли были омрачены трагической новостью. Иван Чермаев, легенда американского и мирового дизайна, ушел из жизни в свои 85 лет.
Его коллеги и друзья называют его целой эпохой, а его коллега по агентству Chermayeff & Geismar & Haviv признаётся, что Иван был, есть и будет настоящим вдохновением для своих коллег и преемников.
«Иван – икона в мире дизайна, но в то же время он был наставником, партнером и настоящим другом. Он был одержим качественным продуктом. Для него хорошим результатом могла стать только безупречная работа, а всё, что ниже этой оценки вообще не считалось дизайном. Неустанное стремление Ивана к идеальному сочетанию формы и идеи – самое сильное вдохновение для нас всех, и надеемся, что его деятельность станет живым наследием для всего дизайнерского мира и в особенности для тех, кто знал его лично», – сообщил Sagi Haviv, дизайнер и компаньон Чермаева.
Ещё один компаньон и друг Ивана Чермаева Tom Geismar отметил, что он был блестящим дизайнером и иллюстратором с ярким собственным стилем, отражающим радость, интеллект и остроумие.
«На протяжении более 60 лет мы с Иваном наслаждались партнерством, в которое каждый из нас приносил что-то своё. Наш союз был скреплен общими ценностями и взаимным уважением. На поле дизайна Иван останется непревзойденным», – добавляет Tom Geismar.
Под брендом Chermayeff & Geismar (а затем Chermayeff & Geismar & Haviv) Иван создавал имидж для сотен клиентов, известных по всему миру. Более того, огромное количество его работ стали своеобразной классикой индустрии, а сам Чермаев уже давно именуется легендой дизайна.
Работы Чермаева получили неисчисляемое количество наград, в том числе золотые медали от американского Института графических искусств и общества иллюстраторов. Иван получил Йельскую медаль искусств, премию Президента от Род-Айленд школы дизайна и медаль промышленного искусства от Американского института архитекторов. Вместе со своим агентством Чермаев организовывал выставки, создавал айдентику для многих музеев Америки, а также разрабатывал визуальную сторону предвыборной кампании Барака Обамы.
Соболезнования его семье и всему дизайнерскому сообществу приходят со всего мира.
From SUN MOON STAR, Kurt Vonnegut’s only picture book. Illustrated by Ivan Chermayeff. https://t.co/eGbnEcO8uC pic.twitter.com/PfQw9K8893— Seven Stories Press (@7StoriesPress) 3 декабря 2017 г.
The graphic designer Ivan Chermayeff has died at 85; here's a cover illo he did for Dining when I was the editor & Nicki Kalish was art director. pic.twitter.com/I6Tm5vX9Cc— Pete Wells (@pete_wells) 3 декабря 2017 г.
One of so many Chermayeff & Geismar works New Yorkers see every day: the 53rd St/Lex Av stop. RIP Ivan Chermayeff https://t.co/wKCPQb9zcm pic.twitter.com/Ejj3IlVjL6— Alexandra Lange (@LangeAlexandra) 3 декабря 2017 г.
Желание Чермаева строить карьеру графического дизайнера появилось в то время, когда эта отрасль только зарождалась. Возможно, именно поэтому для многих своих последователей он являлся образцом для подражания. Его идеями восхищались, а его мысли принимали за безусловную истину:
«Есть много тонкостей, которые вы должны выяснить, что за фирма, чем она занимается, для чего, кто конкуренты, каково её будущее, какова её история, что с их точки зрения хорошо, что с их точки зрения плохо. Но клиенты не всегда правы»
«Я не прислушиваюсь к людям, когда они говорят о вещах, в которых я разбираюсь лучше, чем они»
«Создание дизайна – это решение проблем других людей. Но решить их невозможно, если не разговаривать с ними, разговоры решают всё»
«Фактически мы проводим консультацию. Некоторые люди прекрасно разбираются в бизнесе, но не очень хорошо понимают, как общаться при помощи визуального языка»
«Вы должны объяснить свой дизайн так, чтобы это звучало логично. Клиент должен видеть, что вы сами верите в то, что делаете»
«Когда работа воспринимается как игра, нет причин прекращать работать»
«Всё очень разное – вот, что делает эту работу захватывающей. Мне даже не нужно платить учителям. Наоборот, платят мне – а я учусь»
«Коллаж – это новая связь между визуальными объектами»
«В нашем деле важнее понимать, чего нельзя делать, чем знать, что можно сделать»,
«Он должен быть универсальным, но не терять своего лица»
«Узнаваемые детали должны быть однозначными и простыми с претензией на долговечность, но они также должны быть оригинальными»
«Люди узнают его, даже когда едут со скоростью 90 км/ч по магистрали»
«Она (графика) должна быть простой. Понятной аудитории. Чтобы достичь результата, понадобится два месяца, но выглядеть это должно так, как если бы вы потратили пять минут»
«Я не прикасаюсь к компьютерам – они слишком медленные. Да и не хотелось бы выглядеть самым неумелым человеком в своей собственной фирме»
Мнение о том, что Иван Чермаев оказал мощное влияние на развитие дизайна (в частности, графического) во всём мире подтверждают и представители российского рынка.
Иван Чермаев, без преувеличения, личность легендарная. Он начинал свою работу еще в те годы, когда графический дизайн в Америке как инструмент рекламы только зарождался. Тогда и профессии такой как графический дизайнер не существовало, Иван и его коллеги именовали себя коммерческими художниками. Все рисовалось и презентовалась на бумаге, сегодня это даже сложно представить.
Одна из моих любимых работ Чермаева – обновленный павлин телеканала NBC, 1986 года. Хотя идея с павлином принадлежит не ему, работа была проделана колоссальная и результат на века – ничего лишнего, но при этом лого сохранил свой изначальный символизм. Он прекрасно считывается как в малом формате, так и в большом.
Вклад такого масштабного дизайнера, как Иван Чермаев, безусловно велик. Но хочется добавить немного конкретики.
В портфолио мастера много известных и очень разноплановых решений. Логотип National Geographic создан в «швейцарском стиле»: с аккуратной и точной типографикой и построенными по сетке знаками, при этом есть совершенно оторванные творческие решения, как Tulip Films или Public Spaces NYC, которые совершенно рукотворны, экспрессивны и лично меня отсылают к решениям в стиле польских плакатов. А есть решение JFK Library, которое сейчас смотрелось бы по-хипстерски актуально.
Работы – разноплановые и самобытные, работы – долгожители, работы – трендсеттеры своего времени. Американский дизайнер с русским происхождением очень хорошо чувствовал клиента и его бизнес, что позволило создать и продать большое количество работ, которые живы до сих пор. Очень жаль, что всё это произошло не в России. Но очень хорошо, что произошло.
Впервые я познакомился с Чермаевым в 1998 году ещё студентом на его лекции в School of Visual Arts, и во многом это знакомство определило дальнейшее развитие в профессии.
Вклад Ивана Чермаева в графический дизайн сложно переоценить. Без преувеличения, это Гагарин и Армстронг дизайна. Работы Чермаева, отличающиеся выверенным модернизмом с использованием ярких базовых цветов, фактически перевернули представление о корпоративном дизайне, подменив абстрактными формами более нагромождённые знаки, доминировавшие в первой половине прошлого века.
Иван Чермаев появился в моей жизни задолго до того, как я понял, что свяжу ее с графическим дизайном и, тем более, с брендингом. Он появился еще в детстве, в подшивке журналов «Америка» из 60-х годов на даче и перерисовке логотипов тех же Mobil и Chase в самодельно рисованных журналах, которые я в том возрасте рисовал для родителей.
Сейчас, занимаясь в современном и постоянно меняющемся мире проектами по брендингу и ребрендингу, невозможно не удивляться тому, что знаки, созданные 50 лет назад, не только не заменяются новыми, соответствующими скорректированному позиционированию бренда, новым ЦА, поколениям икс, игрек, зед и альфа, а остаются абсолютно (!) актуальными.
Разумеется, можно анализировать и разбираться, как такой профессиональный феномен в принципе существует, но приходится признавать, что для нашего времени такое долголетие графических идей остается почти недостижимым результатом. Поэтому для меня значимость Чермаева также не подвержена времени и капризам меняющегося коммуникационного пространства. Его работами и идеями вдохновлялись и двадцать-тридцать лет назад, инспирируются сейчас и будут еще долго. Здорово, что нынешние тренды возвращаются к лаконичным, декларативным формам и считываемым графическим идеям, таким, какими Чермаев по сути создавал и развивал современное логостроение.