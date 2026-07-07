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18+
07.07.2026 в 15:10

WPP Media рассчитывает увеличить интерес брендов к геймингу

Холдинг запускает подразделение для рекламы в игровой индустрии

WPP Media объявила о запуске специализированного подразделения WPP Media Gaming, которое будет заниматься разработкой стратегий, медиапланированием и оценкой эффективности рекламных кампаний в игровой индустрии.

В компании считают, что потенциал гейминга остается недооцененным: при аудитории в 3,6 млрд игроков по всему миру на видеоигры приходится около 5% глобальных рекламных инвестиций. При этом игровой контент обеспечивает более высокий уровень вовлеченности пользователей по сравнению с традиционными цифровыми площадками.

Новое подразделение объединит экспертизу WPP Media и партнеров игровой экосистемы, включая Twitch, YouTube, Roblox, Gameloft и других участников рынка. Агентство планирует предложить брендам полный цикл услуг — от разработки стратегии до оценки влияния кампаний на узнаваемость, вовлеченность и продажи.

Запуск WPP Media Gaming отражает растущий интерес рекламной индустрии к игровым платформам как одному из перспективных каналов для коммуникации с аудиторией.

Перемены также происходят в рамках плана реструктуризации Elevate 28 под руководством гендиректора холдинга Синди Роуз. Он упростит сложную структуру WPP, реорганизовав бизнес в четыре ключевых подразделения: WPP Media, WPP Creative, WPP Production и WPP Enterprise Solutions.

Юлия Топольская
WPP Media
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