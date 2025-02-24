Самый выгодный депозит для бизнеса, или «О чем говорят предприниматели?»

И о чем же говорят предприниматели? О кредитах и зарплатах, о том, как снизить расходы и где получить дополнительный доход? Этими насущными вопросами задаются и герои нового ролика — предприниматели. Их расходы растут, а на горизонте уже появились «проблемки».
Рецепт счастья для наших героев оказался простым и удобным: чтобы бизнес развивался, свободные денежные средства не должны лежать без дела. Именно об этом им поведал персональный менеджер ВТБ: как эффективно управлять средствами компании и как использовать депозит для бизнеса от ВТБ с супергибкими условиями — от 1 дня, от 1 рубля, чтобы получать дополнительный доход.
А в комиксовую геройскую рамку добавились и отсылки к известному фильму про разговоры четырех мужчин.
Новая рекламная кампания охватывает все медиа, включая популярные диджитал-каналы, телевизионные трансляции, outdoor-размещения и нестандартные спецпроекты.
Предыдущая рекламная кампания была посвящена предложению для малого и среднего бизнеса — персональному менеджеру от ВТБ для бизнеса любого масштаба.
Состав творческой группы
ВТБ (клиент)
Руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент: Лариса Пономарева
Руководитель службы разработки креативных материалов: Алексей Хлестов
Руководитель проекта отдела разработки креативных материалов: Светлана Пантюкова
Руководитель службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Алена Клещельская
Руководитель проектов службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Кристина Григорьева
Ведущий менеджер службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Анна Загородняя
DDB (агентство)
WRAP (продакшен)
Режиссер-постановщик: Тим Александров
Оператор-постановщик: Константин Силаков
Второй режиссер: Андрей Венко
Художник-постановщик: Денис Токарев
Художник по реквизиту: Екатерина Ланеева
Художник по костюмам: Маруся Нилсен
Художник по гриму: Мария Перова
Режиссер монтажа: Илья Лямшев
Директор съемочной группы: Эдуард Садомов
Продакшен: Игорь Логвиненко, Ольга Голубева
Постпродакшен студия ADSERVICE: Кристина Штиль