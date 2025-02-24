Самый выгодный депозит для бизнеса, или «О чем говорят предприниматели?»

И о чем же говорят предприниматели? О кредитах и зарплатах, о том, как снизить расходы и где получить дополнительный доход? Этими насущными вопросами задаются и герои нового ролика — предприниматели. Их расходы растут, а на горизонте уже появились «проблемки».

Рецепт счастья для наших героев оказался простым и удобным: чтобы бизнес развивался, свободные денежные средства не должны лежать без дела. Именно об этом им поведал персональный менеджер ВТБ: как эффективно управлять средствами компании и как использовать депозит для бизнеса от ВТБ с супергибкими условиями — от 1 дня, от 1 рубля, чтобы получать дополнительный доход.

А в комиксовую геройскую рамку добавились и отсылки к известному фильму про разговоры четырех мужчин.



Новая рекламная кампания охватывает все медиа, включая популярные диджитал-каналы, телевизионные трансляции, outdoor-размещения и нестандартные спецпроекты.



Предыдущая рекламная кампания была посвящена предложению для малого и среднего бизнеса — персональному менеджеру от ВТБ для бизнеса любого масштаба.

Состав творческой группы

ВТБ (клиент)

Руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент: Лариса Пономарева

Руководитель службы разработки креативных материалов: Алексей Хлестов

Руководитель проекта отдела разработки креативных материалов: Светлана Пантюкова

Руководитель службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Алена Клещельская

Руководитель проектов службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Кристина Григорьева

Ведущий менеджер службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Анна Загородняя

DDB (агентство)



WRAP (продакшен)

Режиссер-постановщик: Тим Александров

Оператор-постановщик: Константин Силаков

Второй режиссер: Андрей Венко

Художник-постановщик: Денис Токарев

Художник по реквизиту: Екатерина Ланеева

Художник по костюмам: Маруся Нилсен

Художник по гриму: Мария Перова

Режиссер монтажа: Илья Лямшев

Директор съемочной группы: Эдуард Садомов

Продакшен: Игорь Логвиненко, Ольга Голубева

Постпродакшен студия ADSERVICE: Кристина Штиль