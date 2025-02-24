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18+
24.02.2025 в 15:00

Самый выгодный депозит для бизнеса, или «О чем говорят предприниматели?»

ВТБ запустил новую рекламную кампанию для бизнес-клиентов

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БАНК ВТБ ПАО | www.vtb.ru
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И о чем же говорят предприниматели? О кредитах и зарплатах, о том, как снизить расходы и где получить дополнительный доход? Этими насущными вопросами задаются и герои нового ролика — предприниматели. Их расходы растут, а на горизонте уже появились «проблемки».

Рецепт счастья для наших героев оказался простым и удобным: чтобы бизнес развивался, свободные денежные средства не должны лежать без дела. Именно об этом им поведал персональный менеджер ВТБ: как эффективно управлять средствами компании и как использовать депозит для бизнеса от ВТБ с супергибкими условиями — от 1 дня, от 1 рубля, чтобы получать дополнительный доход.

А в комиксовую геройскую рамку добавились и отсылки к известному фильму про разговоры четырех мужчин.


Новая рекламная кампания охватывает все медиа, включая популярные диджитал-каналы, телевизионные трансляции, outdoor-размещения и нестандартные спецпроекты.

Предыдущая рекламная кампания была посвящена предложению для малого и среднего бизнеса — персональному менеджеру от ВТБ для бизнеса любого масштаба.

Состав творческой группы

ВТБ (клиент)

Руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент: Лариса Пономарева
Руководитель службы разработки креативных материалов: Алексей Хлестов
Руководитель проекта отдела разработки креативных материалов: Светлана Пантюкова
Руководитель службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Алена Клещельская
Руководитель проектов службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Кристина Григорьева
Ведущий менеджер службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Анна Загородняя

DDB (агентство)

WRAP (продакшен)

Режиссер-постановщик: Тим Александров
Оператор-постановщик: Константин Силаков
Второй режиссер: Андрей Венко
Художник-постановщик: Денис Токарев
Художник по реквизиту: Екатерина Ланеева
Художник по костюмам: Маруся Нилсен
Художник по гриму: Мария Перова
Режиссер монтажа: Илья Лямшев
Директор съемочной группы: Эдуард Садомов
Продакшен: Игорь Логвиненко, Ольга Голубева
Постпродакшен студия ADSERVICE: Кристина Штиль

ВТБ
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