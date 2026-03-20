Окей, вы решили сделать игру

Игры для маркетинга — давно не новый инструмент. Кажется, рекламный рынок перенасыщен кейсами, экспертами и курсами, а сделать игровую механику может каждый второй подрядчик. На практике — нет. Хороших, эффективных проектов по-прежнему мало. А брендам важно не просто развлечь, а получить продукт, который принесет денег, «зайдет» аудитории и не развалится под нагрузкой. Как это реализовать команда DL.Games рассказала Sostav.

Первое касание

Начнем с классики — клиент не обязан разбираться в деталях разработки игр: архитектуре, серверной нагрузке, юридических аспектах розыгрышей призов или любых других тонкостях игровых механик. Это работа подрядчика — взять на себя процесс от первой встречи до запуска. И сразу прояснять, какие решения предлагаются, почему именно они и на что опираются. Не «мы так чувствуем», а конкретные цифры, механики, риски и прогнозы.

Команда, которая делает проект, должна быть погружена в игровую индустрию. Например, в нашем случае вся команда — выходцы из большого геймдева. Играть для нас — это не только хобби. Это инструмент, который влияет на качество результата и выбор более точных продуктовых решений.

Идеально, если «наигранность» есть и у клиента — будет проще отличить хорошие решения от сомнительных, точнее объяснить, что должно получиться на выходе. Но даже если ее нет, это не проблема. Возвращаемся к первому тезису: быть опытным в разработке игр — задача подрядчика.

Строим отношения

Доверие между клиентом и подрядчиком — основа успешного продукта. Оно строится на предсказуемости и умении разговаривать.

Это база:

Соблюдать договоренности или обновлять их при необходимости, предупреждать о рисках, предугадывать вопросы и потребности клиента.

Разговаривать на человеческом языке, объяснять сложное простыми словами. Это должны уметь все: от менеджеров, которые ведут постоянную коммуникацию, до разработчиков, которые работают удаленно на другом конце планеты.

Игра — сложный продукт. Выстроенные отношения и прозрачная коммуникация — залог его успеха.

Делаем красивое

Маркетинговые игры — это не крупные игровые релизы, у которых есть время на долгий прогрев тизерами и PR-кампаниями. Пользователь открывает игру бренда — и за секунду решает, останется он или уйдет. Поэтому проработка визуала — это не прихоть, а способ мгновенно зацепить.

создавайте уникальный арт и иллюстрации, чтобы выделить бренд и игру на рынке, переполненном контентом;

отталкивайтесь при выборе стиля и стилистики от целевой аудитории бренда — каждому сегменту «заходит» разное;

обеспечивайте консистентность с продуктом (сайтом или приложением) компании, куда игра интегрирована;

сохраняйте преемственность в каждой последующей игре — узнаваемый интерфейс повышает удержание, ускоряет онбординг и экономит ресурсы на будущую разработку;

грамотно интегрируйте бренд в игру, а не напрямую следуйте брендбуку.

Современный пользователь перегружен контентом — выделиться первостепенная задача.

Понятно и удобно

Игре можно простить многое, но не неудобство. Особенно это заметно в маркетинговых проектах: аудитория здесь максимально широкая, с разным игровым опытом, а часто — без него вообще. Это игры для людей, которые в обычной жизни не играют. Поэтому интерфейс и пользовательский флоу должны быть интуитивно понятны каждому с первой секунды.

Хороший UX складывается из незаметных пользователю решений — именно они удерживают внимание. Вовлеченность создается не из «играй ради приза», а из ощущения прогресса: рейтинги, карта уровней, нативный онбординг, челленджи задают ритм игры и мотивируют возвращаться.

Что работает:

Бесшовный вход: игры интегрируются прямо в приложение бренда через web-view контейнер. Чем короче путь, тем выше конверсия. Если пользователь уже авторизован в приложении или сервисе бренда, игра должна открываться сразу — без повторной авторизации.

Встраивание в экосистему бренда: баннеры в приложении, QR-коды в офлайне, ссылки в мессенджерах.

Сама игра должна быть встроена туда, где уже есть аудитория (приложение, тг-канал, сайт и так далее), а не на отдельном лендинге, созданном специально под акцию.

Корректное размещение: игра должна быть на видном месте, в идеале на главном экране с постоянным размещением на время акции.

Даже сильная механика теряет ценность, если до нее сложно добраться или непонятно, как играть. Успех зависит от удобного UX, грамотного продвижения и промо до запуска: тизеры, посты в соцсетях, поддержка инфлюенсеров, ТВ и так далее.

Держимся, не падаем

После релиза работа над игрой не заканчивается. Гейм-дизайнер продолжает следить за метриками, сложностью уровней, скоростью прохождения и выдачей наград, корректирует баланс и при необходимости продумывает дополнительный функционал. Баланс — его ключевая зона ответственности, зафиксированная в ГДД, обязательном документе на проекте. Задача тонкая: игра должна оставаться понятной и увлекательной, не уходя ни в перегруженный midcore с избыточной сложностью, ни в примитивное «нажми кнопку и жди».

Параллельно продолжается тестирование и отлавливание багов, а также поддержка стабильной инфраструктуры. Команда должна уметь проектировать и настраивать высоконагруженные решения, не перекладывая эту ответственность на клиента. Архитектура и серверная часть должны быть готовы к масштабированию еще на этапе проектирования.

Отдельное внимание уделяется безопасности. Баллы, персональные данные и призовой фонд — это деньги клиента, и любая ошибка в логике или защите может стоить дорого. Ошибки случаются, но важно другое — подрядчик должен сам мониторить, быстро находить, локализовывать и устранять проблемы, а не перекладывать контроль на клиента.

Игры — не игрушки

Маркетинговые игры давно вышли за рамки «колеса фортуны». Сегодня это полноценные экосистемы, которые решают конкретные бизнес-задачи: удержание, реактивация, рост выручки, повышение LTV и так далее. Игра ради игры не работает — ценность дает только продукт с четкой целью и продуманной логикой.

Игр будет больше, и они постепенно становятся частью повседневных сервисов. Геймификация проникает в лояльность, продажи и обучение как в B2C, так и в B2B. Хороший пример — экосистемы вроде «Яндекса», где игры усиливают основные сервисы и повышают вовлеченность.

Это инструменты бизнеса, которые должны одновременно решать задачи компании и быть качественными, продуманными игровыми продуктами, близкими по уровню к привычным игровым тайтлам. Только так аудитория вовлекается и получает удовольствие, а игра не воспринимается как очередной спецпроект.

На рынке сейчас высокая конкуренция именно игровыми проектами, и она повышает планку качества. Не отставайте.