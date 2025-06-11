Аудиопрогулка по Санкт-Петербургу: ВТБ выпустил культурный гид

ВТБ в преддверии ПМЭФ-2025 подготовил для жителей и гостей Санкт-Петербурга аудиогид в рамках кампании «Открой классику с ВТБ». В маршрут вошли 7 известных культурных точек на карте города, а его голосами стали артисты театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова. В аудиопутешествие можно отправиться как на русском, так и на английском языке.



Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ: Санкт-Петербург для ВТБ — особенный город и важная часть культурного кода жителей страны. Более 20 лет мы поддерживаем в Петербурге различные проекты и создаем новые места притяжения на городской карте. В этом году в летний сезон мы специально подготовили для участников ПМЭФ, жителей и гостей города аудиогид с историей самых любимых и известных культурных институций. Надеемся, что наш аудиогид станет ценным спутником для прогулок по летнему Петербургу и особенно в сезон белых ночей.



Точки маршрута — семь институций Санкт-Петербурга, которые поддерживает ВТБ и которые стали частью культурного кода жителей страны:

Дом Радио — здание, прожившее несколько жизней: от Дома Благородного собрания до легендарного Ленинградского радио. Сегодня оно реставрируется ВТБ, для того чтобы стать новым современным центром искусств.

Филармония им. Д.Д. Шостаковича — старейшая филармония страны с уникальной историей и акустикой.

Русский музей (Михайловский дворец) — сокровищница русского искусства.

Эрмитаж — главный российский музей с богатейшей коллекцией западноевропейского искусства.

Шереметевский дворец — «дипломатический клуб» имперской эпохи, где решались судьбы государства, а сегодня — современный музей театрального искусства.

Мариинский театр — символ музыкального величия России.

Дирекция Императорских театров — место, где рождалась история русского театра.

Аудиогид — центральный элемент имиджевой кампании банка «Открой классику с ВТБ», подготовленной специально к ПМЭФ-2025. Имиджевая кампания предлагает по-новому взглянуть на главные культурные и исторические точки Санкт-Петербурга — города, который стал неотъемлемой частью культурного кода жителей России. Проект ВТБ расширяет креативную рамку роликов по классическим произведениям русской литературы «ВТБ — это классика».

На подлете к городу гости увидят геоглиф — огромную надпись на поле — с QR-кодом, который ведет на аудиогид. QR-коды размещены на баннерах наружной рекламы, в аэропорту Пулково, в поездах «Сапсан», бизнес-залах аэропортов Москвы, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, в журнале «Сноб» и в специальном издании к журналу СОБАКА.RU, а также на открытках-картах, которые представлены в бизнес-залах аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, стенде ВТБ на ПМЭФ, в отелях для делегатов. Аудиогид записан на русском и английском языках, английская версия станет доступна с 16 июня.