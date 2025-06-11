ВТБ тестирует новый способ оплаты по Bluetooth

ВТБ начал тестировать прием платежей через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи нового инструмента «Волна». Банк проводит пилотный проект в Москве, Подмосковье и Казани. Об этом рассказала пресс-служба кредитной организации.

«Волна» разработана Национальной системой платежных карт (НСПК). Решение, которое работает через Bluetooth, позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS. В отличие от NFC, Bluetooth позволяет производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.

В пилоте в этом году примут участие около 100 торговых точек, что позволит ВТБ протестировать новое решение и перейти к его масштабированию. Терминалы с поддержкой «Волны» установлены на нескольких АЗС сети IRBIS в Казани и Подмосковье. После завершения пилота новый инструмент добавят в линейку продуктов ВТБ, предназначенных для приема платежей.

В марте 2022 года Apple Pay и Google Pay оказались недоступны россиянам. Осенью 2024 года стало известно, что банки работают над новой технологией оплаты покупок смартфонами бесконтактным способом. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбер». О подготовке пилота похожей технологии также заявляли в НСПК. Сообщалось, что к тестированию инструмента хотят присоединиться банки «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит». В октябре прошлого года НСПК показала прототип «Волны».

Эксперты отмечали, что новый инструмент от НСПК будет удобнее стикеров для iPhone и оплаты по QR. В отличие от Apple Pay, использующего NFC, Bluetooth обладает большей дальностью действия и гибкостью. Однако для обеспечения безопасности потребуется внедрение новых стандартов шифрования.