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31.07.2020 в 15:50

Теперь BetBoom: букмекерская компания BingoBoom запустила масштабный ребрендинг

На него выделено около 200 млн рублей

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Решение о трансформации бренда было принято ещё до пандемии, и последние события в мире не повлияли на ход проекта. Все креативы разработаны компанией in-house.

Изменения коснулись не только визуального стиля, но и позиционирования BingoBoom. В рамках ребрендинга было необходимо сместить акценты: приучив пользователей к своей клиентоориентированности, теперь BingoBoom решила основываться на простоте, фане и комфорте.

Новая креативная концепция «Открой игру» направлена на расширение аудитории в пользу более молодого сегмента.

Дизайнеры компании поработали с базовыми цветами: освежили красный и жёлтый. Теперь они выглядят более контрастно, что, по мнению креаторов, будет привлекательно для молодёжи.

Одно из главных изменений — название компании — связано с ее желанием больше ассоциироваться со спортом. Слово «bet» более релевантно для индустрии, чем «bingo».

На ребрендинг и его промо выделено 200 млн рублей. Завершится серия обновлений в течение двух месяцев.

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