У семейного телеканала «Солнце» появился собственный маскот — Букус

16 октября в рамках второго дня Национального рекламного форума (НРФ) в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате состоялась профильная дискуссия «Герои и злодеи креативных рамок». В ходе сессии директор диджитал-департамента «Медиа1» Кирилл Емельянов рассказал о создании маскота телеканала «Солнце».

«Мы — молодой телеканал, который активно набирает свою аудиторию. И довольно быстро перед нами встала задача выстроить с ней более тесную эмоциональную связь. Для этого мы решили создать персонажа, который 24/7 сможет держать контакт со зрителем и станет настоящим другом по ту сторону экрана. Так появилась идея создать маскота телеканала «Солнце». Это антропоморфное существо с голубым мехом и головой-телевизором: зовут Букус, ему около сорока лет, он обожает развлекать детей и готов помогать им с уроками. А для взрослых он станет приятным собеседником в конце рабочего дня», — рассказал в своём выступлении Кирилл Емельянов.

Разработка маскота — трудоёмкий процесс, который включает множество этапов, от технических аспектов до детальной проработки психологии, философии и характера персонажа. Для «оживления» маскота «Солнце» применил технологию motion capture. Она позволяет сделать движения мультперсонажей максимально реалистичными на основе действий актёров в студии, которые надевают специальный костюм. После 3D-модель оцифровывается, персонажу добавляют реалистичную мимику и жесты.

Кирилл Емельянов, директор по производству диджитал-департамента «Медиа1»: Так у нас появился классный персонаж, и мы стали думать: как сделать так, чтобы он ещё и разговаривал? Решили привлечь актёра, имя которого пока не можем раскрыть, но это человек с уникальным талантом, способностью передавать нужные эмоции и ноткой спонтанности и импровизации. Он сумел идеально вжиться в роль персонажа, что важно для нас. Круто осознавать, что Букус будет не просто говорящей головой с заготовленными заранее скриптами, а живым персонажем, уникальным и запоминающимся.

В ходе своего рассказа Емельянов отметил поведенческую составляющую персонажа: Букус создан как полноценный герой со своим взглядом на мир, характером, недостатками и достоинствами. Немного ворчливый, но добродушный, моментами ленивый, но по-своему искренний, добрый и максимально домашний, поделился эксперт.

Кирилл Емельянов, директор по производству диджитал-департамента «Медиа1»: У Букуса нет райдера, зато есть желание объединять зрителей по всей России. Мы сделали маскота интересным и взрослым, и детям, не просто создав красивый образ, а наделив его собственной жизненной философией и характером, за которым скрываются не только позитивные черты, но и недостатки — всё как у людей.

«Мы планируем постепенно увеличивать время присутствия Букуса в эфире: от его первого появления в промороликах между передачами до создания собственного шоу. Также он будет рассказывать о премьерах, шутить и поднимать настроение зрителям. Букус готов взять на себя роль настоящего друга и скрашивать уютные семейные вечера своими шутками и разговорами», — подытожил своё выступление директор по производству диджитал-департамента «Медиа1».