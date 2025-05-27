Сторис внутри приложения «Т-Банка»: креатив, который работает. Часть 2

В первой части материала мы рассказали о спецпроектах для лайфстайл-сервисов «Т-Банка», разработанных агентством Blacklight . В этом материале мы поделимся с Sostav другими кейсами, разберем их механику и ключевые выводы о создании сторис-проектов для бизнеса.

Сторис внутри приложения — канал коммуникации бренда с пользователями. При грамотной контент-стратегии сторис могут быть полноценным медиа, работающим на вовлечение и лояльность пользователей. Более того, благодаря простоте и скорости потребления контента сторис могут стать площадкой для больших спецпроектов бренда.

«Т-Банк» использует сторис для создания медиа-проектов, которые объединяют финтех- и лайфстайл-сервисы. Главная задача — удержать внимание пользователей и повысить их вовлеченность внутри приложения, превращая взаимодействие с брендом в увлекательный опыт.

Проекты

«Т-Путешествия»

«Т-Путешествия» — это сервис для бронирования авиабилетов и отелей.

«Комнаты страха»

Задачей Blacklight было разработать креативный проект, который вдохновит пользователей на покупку авиабилетов и брони отелей, а также покажет преимущества «Т-Путешествий».

Blacklight предложили идею мини-сериала «Комнаты страха», где компания друзей сталкивается с загадочным хранителем отеля в загородном доме. Персонажа сыграл амбассадор бренда Антон Лапенко. Каждая серия содержит «страшные истории» о путешествиях, которые становятся не такими уж страшными благодаря сервису «Т-Путешествия». Съемки включали комбинацию игровых сцен и анимации, что позволило уложиться в 12-часовую смену. Причем финальный кадр, где лицо Лапенко было закопано в попкорн, снимали около 40 минут.

«Вот это новости»

Чтобы подчеркнуть преимущества «Т-Путешествий» для покупки авиабилетов и «Т-Страхования» для страховки в путешествиях, Blacklight разработали концепцию утреннего шоу «Вот это новости» с Михаилом Башкатовым в роли репортера. По сюжету, герой отправляется в командировки для съемки репортажей, но сталкивается с неожиданными проблемами: от потерянного багажа до сложностей с перелетом. Решение каждой из проблем находится благодаря продуктам «Т-Банка».

Шесть серий шоу были сняты на хромакее всего за одну смену продолжительностью 12 часов.

«Т-Страхование»

«Т-Страхование» предлагает услуги страхования для автомобилей, квартир, ипотеки, путешествий и от несчастных случаев. Этот сервис позволяет оформить страховку онлайн, без посредников и долгих очередей.

Для продвижения продукта Blacklight создали комедийный мини-сериал с амбассадором бренда Ильей Куручем. Главным героем стал Илья Рыбин — страховой агент «старой школы», который все еще верит в звонки и личные встречи с клиентами. Но его консервативные подходы каждый раз сталкиваются с прогрессивными пользователями, которые выбирают удобство и скорость «Т-Страхования». В каждой серии подсвечивается новое свойство продукта, а страховой агент Илья не сдается и верит в то, что сможет переманить клиента на свою, консервативную и немного устаревшую сторону.

Продукт показывали через сравнения с предложениями агентов. Преимущества сервиса раскрыли через путь агента от попыток победить современность до смирения и понимания, что пора принимать новые правила игры.

Виктория Черничкина, руководитель продюсерской команды Blacklight: Как здорово, что благодаря внутреннему формату сторис, стремлению к нативным интеграциям и доверию команды «Т-Банка» у нас есть возможность не ограничивать себя в креативе: искать свой язык, стиль коммуникации, жанр для каждого продукта;

генерить инсайты, барьеры и драйверы аудитории, которые точно откликнутся;

предлагать порой самые сумасшедшие идеи как с точки зрения производства, так и, в целом, смелости и юмора. Думаю, получается достаточно открыто и на одном языке общаться с аудиторией, что считаю одним из преимуществ бренда.

Выводы с проектов

Реализованные проекты наглядно показывают, как формат сторис внутри приложения может стать креативным инструментом продвижения. Видя, как крупные финтех-корпорации, такие как «Т-Банк», активно поддерживают нестандартные спецпроекты в сторис, мы понимаем, насколько это актуально и действенно. Формат сторис помогает бизнесу не только достичь маркетинговых целей, но и сформировать уникальный пользовательский опыт и повысить лояльность к продукту.

Состав творческой группы

Сторис-сериал «Комнаты страха»

«Т-Путешествия» (клиент)

CULT Production (продакшн)

Blacklight (агентство)

Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина

Креативный директор: Михаил Герасимов

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель

Сторис-сериал «Вот это новости»

«Т-Путешествия» (клиент)

BLUE (продакшн)

Blacklight (агентство)

Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина

Креативный директор: Михаил Герасимов

Креатор: Булат Карипов

Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Сторис-сериал «Звоните Рыбину»

«Т-Путешествия» (клиент)

BLUE (продакшн)

Blacklight (агентство)

Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина

Cтарший продюсер проекта: Анастасия Пигарева

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Креативный директор: Михаил Герасимов

Креатор: Булат Карипов