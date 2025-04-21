Сторис внутри приложения «Т-Банка»: креатив, который работает. Часть 1

«Т-Банк» добавил функцию сторис в свое мобильное приложение. Бренд развивает сторис как собственное медиа, которое стало одним из основных инструментов продвижения продуктов и сервисов. Чтобы этот канал коммуникации вызывал интерес, компания проводит целые спецпроекты в сторис: вплоть до создания мультфильмов и сериалов. Агентство Blacklight реализовало ряд проектов для сторис лайфстайл-сервисов «Т-Банка». О результатах сотрудничества команда проекта рассказала Sostav.

Формат сторис внутри мобильного приложения — один из способов взаимодействия бренда с пользователями. Он стал популярным благодаря своей простоте, скорости коммуникации и универсальности формата.

Важно понимать, что сторис работают только при сбалансированном подходе: если наполнить их лишь продуктовым контентом, пользователи утратят интерес, и вернуть внимание будет сложно. Основной акцент стоит делать на развлекательный, полезный и персонализированный контент.

Реализация проектов

Создание проектов для сторис — это уже не просто разработка коротких видеороликов. Здесь каждая история требует полноценного подхода к сценарию, режиссуре и продакшну. Стандартные рекламные ролики, которые длятся 20 секунд, можно построить на нескольких репликах героев и динамичном монтаже. Сторис-сериалы же, каждая серия которых длится не менее одной минуты, требуют подхода, сопоставимого с художественным кино.

Главный вызов в работе над такими проектами — понять истинные боли, драйверы аудитории каждого продукта сервиса и подобрать подходящий формат коммуникации. Для сторис нет универсальных решений вроде трендовых роликов или визуальных аттракционов. Контент должен быть интересен аудитории на протяжении долгого времени, и его эффективность проверяется только после запуска. Каждая работа становится гипотезой, проверяемой усилиями агентства, команды продукта и команды маркетинга банка.

Поэтому, создавая сторис для «Т-Банка», Blacklight работали не с рекламными копирайтерами, а со сценаристами, а также экспериментировали с формами и жанрами, подбирая для каждого продукта свое художественное направление.

Проекты

«Т-Топливо»

Сервис «Топливо» позволяет заправляться, не выходя из машины. Пользователь оплачивает топливо через приложение, минуя кассу.

Чтобы ненавязчиво и интересно подсветить преимущества сервиса, Blacklight разработали и реализовали развлекательный скетчком «Очень странные места» с участием Антона Лапенко и Евгения Чебаткова. За кадром работала не менее творческая команда: режиссером выступил Эдуард Оганесян («Чики», «Чудо-доктор»), а сценаристом — Алексей Смирнов («Внутри Лапенко»). Сериал состоял из четырех серий, которые сняли за один 12-часовой съемочный день. Каждая серия рассказывает о приключениях главного героя, который сталкивался с необычными попутчиками, и показывает, как легко воспользоваться сервисом «Топливо».

Проект получил более 20 наград в фестивальном сезоне 2024-го года на таких премиях, как Silver Mercury, White Square, G8, MIXX Russia Awards, Red Apple, «Большая Рыба», а также вошел в шорт-листы конкурсов E+ и ADCR.

«Т-Мобайл»

«Т-Мобайл» — это оператор мобильной связи.

В поддержку продукта Blacklight создали серию сторис под названием «Анонимные мошенники». По сюжету мошенники собрались, чтобы пожаловаться на жизнь, потому что из-за новых сим-карт от «Т-Мобайл» они не могут нормально проворачивать свои темные дела. В рамках проекта выпустили три ролика, которые развлекали и информировали пользователей, подчеркивая преимущества сим-карты.

«Супермаркеты»

Сервис доставки позволяет заказывать продукты через приложение. Пользователи могут собрать корзину, выбрать удобное время и место доставки, а также оплатить заказ без ввода данных карты.

Для продвижения сервиса Blacklight разработали анимационный скетчком «Верхняя полка». В пятисерийном мультфильме рассказывается о приключениях продуктов, попавших в холодильник после доставки. Веселые истории длительностью до 1,5 минут о бананах, сырках и мороженом оживили привычный процесс заказа продуктов. Озвучивал героев мультфильма Дмитрий Сыендук, известный по работе над «Риком и Морти».

«Платинум»

«Платинум» — это кредитная карта с кэшбэком.

Команда Blacklight отталкивалось от инсайта, что выбор подарков часто сопровождается бесконечными сомнениями, страхом ошибиться и утомительными поисками идеального варианта. Так появилась идея «Хора намеков» — музыкального сопровождения, которое подсказывало, как можно порадовать близких. Каждая история посвящена отдельному сегменту аудитории: друзьям, коллегам, детям и возлюбленным. В каждом эпизоде хор помогал героям определиться с подарками, демонстрируя широкие возможности карты «Платинум». Проект вовлекал пользователей благодаря актуальной декабрьской тематике, а также запоминался за счет мелодии, которая надолго оставалась в мыслях аудитории.

В следующей части материала мы расскажем о других проектах для сторис лайфстайл-сервисов «Т-Банка», а также поделимся ключевыми выводами из их реализации.

Состав творческой группы

Сторис-сериал «Очень странные места»

«Т-Топливо» (клиент)

Blacklight (агентство, продакшн)

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина

Креативный директор: Михаил Герасимов

Режиссер: Эдуард Оганесян

Сценарист: Алексей Смирнов

Сторис-сериал «Анонимные мошенники»

«Т-Мобайл» (клиент)

«Громкие Рыбы» (продакшн)

Blacklight (агентство)

Креативный директор: Михаил Герасимов

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина

Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель

Сторис-сериал «Верхняя полка»

«Т-Супермаркеты» (клиент)

Kiki (креативная студия)

Blacklight (агентство)

Сценарист: Денис Иванов

Креативный директор: Михаил Герасимов

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина

Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель

Сторис-сериал «Хор намеков»

«Т-Платинум» (клиент)

«Громкие Рыбы» (продакшн)

Blacklight (агентство)

Креативный директор: Михаил Герасимов

Аккаунт-директор: Ольга Такоева

Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина

Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель