Сторис внутри приложения «Т-Банка»: креатив, который работает. Часть 1

«Т-Банк» добавил функцию сторис в свое мобильное приложение. Бренд развивает сторис как собственное медиа, которое стало одним из основных инструментов продвижения продуктов и сервисов. Чтобы этот канал коммуникации вызывал интерес, компания проводит целые спецпроекты в сторис: вплоть до создания мультфильмов и сериалов. Агентство Blacklight реализовало ряд проектов для сторис лайфстайл-сервисов «Т-Банка». О результатах сотрудничества команда проекта рассказала Sostav.
Формат сторис внутри мобильного приложения — один из способов взаимодействия бренда с пользователями. Он стал популярным благодаря своей простоте, скорости коммуникации и универсальности формата.
Важно понимать, что сторис работают только при сбалансированном подходе: если наполнить их лишь продуктовым контентом, пользователи утратят интерес, и вернуть внимание будет сложно. Основной акцент стоит делать на развлекательный, полезный и персонализированный контент.
Реализация проектов
Создание проектов для сторис — это уже не просто разработка коротких видеороликов. Здесь каждая история требует полноценного подхода к сценарию, режиссуре и продакшну. Стандартные рекламные ролики, которые длятся 20 секунд, можно построить на нескольких репликах героев и динамичном монтаже. Сторис-сериалы же, каждая серия которых длится не менее одной минуты, требуют подхода, сопоставимого с художественным кино.
Главный вызов в работе над такими проектами — понять истинные боли, драйверы аудитории каждого продукта сервиса и подобрать подходящий формат коммуникации. Для сторис нет универсальных решений вроде трендовых роликов или визуальных аттракционов. Контент должен быть интересен аудитории на протяжении долгого времени, и его эффективность проверяется только после запуска. Каждая работа становится гипотезой, проверяемой усилиями агентства, команды продукта и команды маркетинга банка.
Поэтому, создавая сторис для «Т-Банка», Blacklight работали не с рекламными копирайтерами, а со сценаристами, а также экспериментировали с формами и жанрами, подбирая для каждого продукта свое художественное направление.
Проекты
«Т-Топливо»
Сервис «Топливо» позволяет заправляться, не выходя из машины. Пользователь оплачивает топливо через приложение, минуя кассу.
Чтобы ненавязчиво и интересно подсветить преимущества сервиса, Blacklight разработали и реализовали развлекательный скетчком «Очень странные места» с участием Антона Лапенко и Евгения Чебаткова. За кадром работала не менее творческая команда: режиссером выступил Эдуард Оганесян («Чики», «Чудо-доктор»), а сценаристом — Алексей Смирнов («Внутри Лапенко»). Сериал состоял из четырех серий, которые сняли за один 12-часовой съемочный день. Каждая серия рассказывает о приключениях главного героя, который сталкивался с необычными попутчиками, и показывает, как легко воспользоваться сервисом «Топливо».
Проект получил более 20 наград в фестивальном сезоне 2024-го года на таких премиях, как Silver Mercury, White Square, G8, MIXX Russia Awards, Red Apple, «Большая Рыба», а также вошел в шорт-листы конкурсов E+ и ADCR.
«Т-Мобайл»
«Т-Мобайл» — это оператор мобильной связи.
В поддержку продукта Blacklight создали серию сторис под названием «Анонимные мошенники». По сюжету мошенники собрались, чтобы пожаловаться на жизнь, потому что из-за новых сим-карт от «Т-Мобайл» они не могут нормально проворачивать свои темные дела. В рамках проекта выпустили три ролика, которые развлекали и информировали пользователей, подчеркивая преимущества сим-карты.
«Супермаркеты»
Сервис доставки позволяет заказывать продукты через приложение. Пользователи могут собрать корзину, выбрать удобное время и место доставки, а также оплатить заказ без ввода данных карты.
Для продвижения сервиса Blacklight разработали анимационный скетчком «Верхняя полка». В пятисерийном мультфильме рассказывается о приключениях продуктов, попавших в холодильник после доставки. Веселые истории длительностью до 1,5 минут о бананах, сырках и мороженом оживили привычный процесс заказа продуктов. Озвучивал героев мультфильма Дмитрий Сыендук, известный по работе над «Риком и Морти».
«Платинум»
«Платинум» — это кредитная карта с кэшбэком.
Команда Blacklight отталкивалось от инсайта, что выбор подарков часто сопровождается бесконечными сомнениями, страхом ошибиться и утомительными поисками идеального варианта. Так появилась идея «Хора намеков» — музыкального сопровождения, которое подсказывало, как можно порадовать близких. Каждая история посвящена отдельному сегменту аудитории: друзьям, коллегам, детям и возлюбленным. В каждом эпизоде хор помогал героям определиться с подарками, демонстрируя широкие возможности карты «Платинум». Проект вовлекал пользователей благодаря актуальной декабрьской тематике, а также запоминался за счет мелодии, которая надолго оставалась в мыслях аудитории.
В следующей части материала мы расскажем о других проектах для сторис лайфстайл-сервисов «Т-Банка», а также поделимся ключевыми выводами из их реализации.
Состав творческой группы
Сторис-сериал «Очень странные места»
«Т-Топливо» (клиент)
Blacklight (агентство, продакшн)
Аккаунт-директор: Ольга Такоева
Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина
Креативный директор: Михаил Герасимов
Режиссер: Эдуард Оганесян
Сценарист: Алексей Смирнов
Сторис-сериал «Анонимные мошенники»
«Т-Мобайл» (клиент)
«Громкие Рыбы» (продакшн)
Blacklight (агентство)
Креативный директор: Михаил Герасимов
Аккаунт-директор: Ольга Такоева
Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина
Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель
Сторис-сериал «Верхняя полка»
«Т-Супермаркеты» (клиент)
Kiki (креативная студия)
Blacklight (агентство)
Сценарист: Денис Иванов
Креативный директор: Михаил Герасимов
Аккаунт-директор: Ольга Такоева
Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина
Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель
Сторис-сериал «Хор намеков»
«Т-Платинум» (клиент)
«Громкие Рыбы» (продакшн)
Blacklight (агентство)
Креативный директор: Михаил Герасимов
Аккаунт-директор: Ольга Такоева
Руководитель продюсерской команды: Виктория Черничкина
Cтарший продюсер проекта: Елена Чмель