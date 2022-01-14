Рекламодателей премии «Муз-ТВ» просят привлечь к ответственности за пропаганду гомосексуализма

Общественное движение «Ветераны России» направило обращение в Роскомнадзор, в котором попросило привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей порядка 10 компаний, логотипы которых были изображены на баннерах прошедшей в июне премии «Муз-ТВ», пишут «Ведомости».

«Ветераны России» считают спонсоров премии «соучастниками» выявленных нарушений, поэтому они «автоматически» должны понести ответственность наравне с «Муз-ТВ». Общественники полагают, что, финансируя мероприятие, спонсоры должны были согласовать сценарий вручения премии, а также внешний вид номинантов. Среди рекламодателей оказались российское юрлицо международного концерна Unilever, в портфель брендов которого входит мороженое «Магнат», российский продавец одежды Colins, владелец соцсети «В контакте» — VK.

Ранее суд уже обязал «Муз-ТВ» выплатить штраф в 1 млн руб. по делу о гей-пропаганде при трансляции этой же премии телеканала. Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений. В России подобные материалы можно показывать только с пометкой «18+» после 23:00 по местному времени. А поскольку показ этой премии телеканалом шел в дневное время, суд пришел к выводу о нарушении закона. Руководитель канала Андрей Разыграев оштрафован на 100 тыс. руб. Однако административное правонарушение предполагает санкции не только в виде штрафа, но и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По мнению юристов, спонсоры могли не знать и не иметь возможности повлиять на сценарий премии. Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев отмечет, что каких-либо правовых и репутационных последствий для брендов после обращения «Ветеранов России» не последует. В части репутации, по мнению эксперта, возможен даже положительный эффект — в повышении медийности компании, а при грамотной работе её маркетинговых подразделений — еще и в улучшении ее образа в глазах потребителей.

Ранее стало известно, что иск к «Муз-ТВ» подал обычный телезритель. Он требует выплатить 24 млн руб. за появление Филиппа Киркорова и рэпера Давы (настоящее имя — Давид Манукян) в образе молодоженов во время трансляции премии телеканала. Кроме того, он взыскивает ещё 100 млн руб. в пользу государства.