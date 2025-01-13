Programmatic: обзор рынка, вызовы индустрии и прогнозы развития

Ежегодно реклама становится все более персонализированной, а программатик-закупки по-прежнему занимают одну из ключевых ролей. 2024 год стал переломным: российские видеосервисы вышли в лидеры, перераспределение трафика достигло высоких показателей, индустрия вступила в эпоху отказа от cookie, а рекламодатели острее озаботились Brand safety. Генеральный директор и управляющий партнер рекламной сети MoeVideo Татьяна Михалевская рассказала Sostav, что испытала индустрия и какие предпосылки развития наблюдаются в 2025 году.

Новая эра российских видеохостингов: перераспределение аудитории и миграция авторов

2024 год стал трамплином для роста российских видеосервисов. Предпосылкой к смене лидеров рынка послужило ухудшение работы YouTube. Это повлекло перераспределение объемов трафика, который ранее консолидировался на платформе, на российские видеосервисы.

Так, по данным RUTUBE, производственные мощности платформы в конце августа были увеличены на 30%. Оперативное расширение инфраструктуры привело к дневному объему аудитории в 9,6 млн сессий, согласно данным Mediascope. Это в два раза больше по отношению к показателям в начале месяца.

Также охваты выросли и на платформе «VK Видео». Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope, в ноябре ежедневная аудитория видеохостинга составила 38,1 млн человек. В 3-м квартале 2024 года установлен рекордный рост по времени провождения зрителей на платформе. По сравнению с тем же периодом в 2023 году, зрители стали проводить на платформе на 265% больше. Среднесуточное количество просмотров выросло на 48,5% и достигло 2,6 млрд.

Аудитория YouTube продолжит миграцию в другие сервисы и в 2025 году. Сталкиваясь с последствиями ухудшения работы, пользователи будут искать контент на других платформах, а те, в свою очередь, будут вести активную борьбу за трафик, привлекая не только пользователей, но и авторов контента, создавая для них более привлекательные условия.

Татьяна Михалевская, генеральный директор и управляющий партнер рекламной сети MoeVideo: Перераспределение пользовательской емкости YouTube между российскими видеохостингами оказало позитивное влияние и на рекламную емкость игроков рынка видеорекламы. Мы наблюдаем рост объема аудитории, увеличение количества сессий и их длительности, а также и рост объема закупок. Все эти факторы дают возможности для стабилизации рынка Digital Video в России.

Развитие ИИ, отмена cookie и новая конфиденциальность

По прогнозам Insight Analytics, 80% брендов по всему миру планируют переход на автоматизацию с помощью ИИ. Автоматизация коснется не только планирования кампаний и создания креативов, что мы наблюдаем уже сейчас, но и аналитики, таргетинга и ретаргетинга. Это значит, что в ближайшем будущем ИИ будет решать задачи с охватными частями воронки: управление ставками, оптимизация контента, изменение и планирование рекламных кампаний, что в конечном счете ведет к оптимизации бюджета. А для формирования стратегии станет доступно больше данных.

Еще один тренд наступающего года — адаптация рынка к cookieless и переход от cookie к Privacy Sandbox. Safari уже ограничили сторонние cookie, Chrome, по прогнозам, может ограничить использование с января 2025 года. Это приведет к перестройке рынка и более толерантной работе с конфиденциальностью данных пользователей. Изменение подхода к приватности интернет-пользователей меняет и стандартные для рекламодателей механизмы таргетирования. Без привычного использования cookie анализ предпочтений пользователей в интернете и поиск целевых сегментов для рекламы может измениться. Поэтому многие операторы сейчас в поисках новых технологий для таргетирования и построения верных моделей атрибуции для кампаний рекламодателей.

В качестве альтернатив эксперты предлагают: контекстуальные таргетинги, использование 1st-party данных, таргетинг внутри закрытых экосистем, Stable ID и аналогичные решения. Некоторые аналоги cookie уже сейчас позволяют обеспечить отсутствие мэтчинга, privacy compliance. Переход от cookie к работе с Stable ID и аналогами дает возможность увеличивать заработок и снизить проблему кросс-частоты, а также увеличивать эффективность перфоманс кампаний рекламодателей, в рамках которых важна работа над охватной частью.

Удивительная стабильность или программатик-реклама в сегментах в СTV и OTT

Рост рекламы на рынке Smart TV (CTV) — один из ключевых трендов 2024 года. И хотя CTV развивается уже довольно давно — на рынке о них заговорили примерно в 2014−15 годах, только сейчас направление достигает пика и будет продолжать расти в 2025 году, что вполне логично. По оценкам аналитиков группы компаний OKKAM, еженедельный охват Smart TV в 2024 году вырос на 6%.

Особенно это коснулось ниш FMCG и ритейла, а также банковской отрасли. Можно предположить, что эти категории клиентов ищут альтернативные медийные каналы, так как стандартные охватные инструменты — ТВ и радиореклама — испытывают дефицит инвентаря. Smart TV в данном случае является эффективным дополнением к уже существующим РК, так как позволяет применять широкие настройки таргетов и достичь широкого охвата.

CTV- и OTT-реклама остается одним из привлекательных каналов продвижения для рекламодателей благодаря высокой видимости и процентам досмотров, а также возможности обеспечить высокий Brand Safety для рекламодателя. Среди популярных форматов — рекламные ролики на Smart TV, которые показываются либо внутри контента (all-roll, switch-roll), либо между каналами на стриминговых сервисах. Эксперты продолжают наблюдать за ростом популярности Smart TV, игровых консолей, приставок и стриминговых сервисов, а значит, и интеграция рекламодателей в контент остается приоритетным инструментом продвижения.

Согласно данным группы компаний RORE, с сентября 2024 года выросли и месячные охваты онлайн-кинотеатров, однако стоит учесть, что 50% аудитории предпочитает оплачивать подписку на сервисы, то есть рекламного инвентаря там нет. Тем не менее, в условиях нехватки инвентаря на линейном ТВ, рекламодатели все больше будут обращать внимание на этот канал и, по нашим прогнозам, бюджеты в нем вырастут.

Медиаинфляция и контент

Общая динамика рынка — это потребность роста Brand safety и адаптивного контента, который отвечает интересам конкретных целевых групп. Ценообразование у рекламодателей и паблишеров на 2025 год в данный момент в процессе утверждения. Однако смена условий на рынке и принимаемые законодательные инициативы уже диктуют новые правила. Исторически рекламодатель всегда отстаивал понижение CPM, но сейчас рост потребности в создании адаптивного и лицензионного контента ставит паблишеров в ситуацию увеличения затрат на производство, что не может не отражаться на росте CPM.

Такой дисбаланс напрямую сказывается на DSP и SSP. Поэтому в 2025 году участникам рынка придется договариваться и искать возможности балансировать на стыке интересов рекламодателей и паблишеров.

Эксперты делают ставку на рост UGC-контента и активное развитие монетизации пользовательского контента в таких сервисах, как «VK Видео», что может помочь урегулировать стоимость по отношению ко всем игрокам.

Рост In-app или куда все движется и где бюджеты

В 2025 году и рекламодателям, и платформам предстоит продолжать адаптироваться к динамичному рынку. Чтобы сохранять эффективность, рекламодатели будут выбирать в сплит к стабильным и проверенным охватным каналам каналы с быстрорастущей аудиторией. К таким, безусловно, можно отнести In-app.

Конец 2024 года показал рост in-app трафика. В следующем году эксперты уже прогнозируют увеличение бюджетирования в данной нише на 35%. Это связано с высокими досмотрами и вовлеченностью пользователей благодаря трафику игр и соцсетей. Кроме того, настройки ретаргетинга позволяют повторно показывать объявления тем же пользователям в других похожих приложениях. При этом трафик мобильных приложений остается достаточно сложной нишей, так как многие приложения часто удаляются на стороне пользователей, а также существующая система вознаграждений для пользователей, которые они получают за контакты с рекламным объявлением, вызывает множество вопросов и несогласий рекламодателей.

По данным исследования Simplade, среди пользователей наиболее популярными мобильными приложениями остаются социальные сети. Игры и мессенджеры делят между собой второе место, наименьший же интерес вызывают приложения для работы.