Хулиганы, Ленин и гладиолусы: представители рекламного рынка делятся школьными историями

В жизни каждого из нас 1 сентября было не просто датой, а началом нового этапа. Многие до сих пор с теплотой и улыбкой вспоминают первую линейку: забавные и трогательные истории с одноклассниками, первую учительницу и огромные букеты. Ко Дню знаний Sostav запустил проект «Первоклассные истории», выяснив какие эмоции вызывает этот день у экспертов рекламного рынка.

Своими историями поделились топ-менеджеры ведущих компаний и агентств — управляющий директор BBDO Group Russia, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС, основатель и президент TWIGA CG, вице-президент РАМУ, президент Ark Group, CEO Interpool, программные директора радиостанций «Европейской медиагруппы» и др.

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