Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

WIZART Polygraphic
ProMarketing.tech
CRM-group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.08.2024 в 17:00

Хулиганы, Ленин и гладиолусы: представители рекламного рынка делятся школьными историями

Sostav запустил спецпроект ко Дню знаний

В жизни каждого из нас 1 сентября было не просто датой, а началом нового этапа. Многие до сих пор с теплотой и улыбкой вспоминают первую линейку: забавные и трогательные истории с одноклассниками, первую учительницу и огромные букеты. Ко Дню знаний Sostav запустил проект «Первоклассные истории», выяснив какие эмоции вызывает этот день у экспертов рекламного рынка.

Своими историями поделились топ-менеджеры ведущих компаний и агентств — управляющий директор BBDO Group Russia, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС, основатель и президент TWIGA CG, вице-президент РАМУ, президент Ark Group, CEO Interpool, программные директора радиостанций «Европейской медиагруппы» и др.

Редакция предлагает почитать увлекательные рассказы и поделиться своими воспоминаниями и фото.

Читать истории
МТС Игорь Кирикчи ARK Group РАМУ TWIGA CG Interpool 1 сентября первоклассные истории BBDO Group Russia Мария Яковлева Александр Оганджанян Татьяна Щербакова Виталий Телепов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.