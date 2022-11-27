Кейс Hoff и Aero: как перенести данные на российское облако в сжатые сроки

Команда ecommerce-агентства Aero рассказывает, как сделать облачное хранилище понятным и структурированным источником информации на примере кейса компании Hoff. О единых принципах хранения данных, разработке масштабируемой архитектуры, правильной системе алертинга и не только — читайте в материале Sostav.

Задача

В Hoff обратились к Aero в октябре 2021 года за корректировкой разметки web-аналитики. После нескольких консультаций стало ясно, что истинный запрос клиента гораздо шире — в области работы с большими данными.

В компании существует два хранилища, на основе которых работает глобальная аналитическая система Hoff:

Внутреннее, в котором лежат ключевые данные ритейлера (продажи по товарам, регионам и другое).

Облачное DWH (data warehouse) на базе Google Cloud Platform, которое использовалось для работы продуктовых и маркетинговых аналитиков.

Для повышения эффективности и качества работы Hoff собирает большое количество информации: звонки, визиты, обращения, оплаты, действия клиентов на сайте и многое другое. За 5 лет в хранилище накопился внушительный пул данных об онлайн-заказах и поведении пользователей, а также легаси-код, который замедлял выполнение новых аналитических задач.

Структура облачного хранилища в Google BigQuery влекла за собой недочёты, которые ставили под вопрос качество собираемой информации, отмечают в агентстве. «Сырые данные из более чем 10 источников использовались для 155 дашбордов. Иногда они могли противоречить друг другу, что усложняло принятие решений для бизнеса», — поясняют эксперты.

Такая система позволяла закрывать текущие задачи компании, но для достижения новых целей, которые ставил перед собой Hoff, требовался переход на качественно новый уровень работы с данными.

Целью проекта стал рефакторинг (изменение внутренней структуры) облачного хранилища. Главной задачей Aero было привести онлайн-данные в порядок: создать единые принципы хранения, разработать масштабируемую архитектуру, выстроить правильную систему алертинга для регулярного мониторинга качества данных. То есть сделать облачное хранилище понятным и структурированным источником информации для бренда.

Решение

Аудит

Начали с анализа старой структуры: требовалось понять и описать картину как она есть, поэтому Aero провели реверсивный инжиниринг: начиная с конца, то есть от дашбордов, по цепочке шли к сырым данным в источниках, попутно выявляя все последовательности и правила преобразования.

Это был один из самых сложных этапов, отмечают в агентстве, потому что потоки данных в облаке на старте проекта выглядели следующим образом:

Это это — после ручной обработки графа, последовательной отработки скриптов и разбивки данных по источникам:

Факты, которые обнаружили в Aero:

из 93 терабайт (ТБ) данных в BigQuery почти треть — ненужные или устаревшие;

объем еженедельных запросов к хранилищу составляет 29 ТВ;

обработка запросов данных стоит компании порядка $3 тыс. в месяц.

В общем, всё работало долго, дорого и сложно. Стало ясно, что нужно не просто оптимизировать облачное хранилище, но и выстроить универсальный регламентированный процесс сбора, очистки и обработки данных для масштабирования аналитики в Hoff.

Спасение данных и переезд в Yandex Cloud

Сразу после аудита в Aero предложили Hoff перейти из Google BigQuery на другое программное обеспечение (связку Clickhouse & Greenplum в Yandex Cloud), так как на текущем этапе развития платить за каждое обращение к данным было нерационально. «Это казалось рискованным предложением на фоне привычных сервисов Google, но в феврале картина мира резко изменилась — риск отключения стал стимулом к локализации хранилища. Hoff доверился нашей экспертизе, и мы незамедлительно инициировали бэкап данных, параллельно разрабатывая архитектуру», — поясняют в агентстве.

Как без паники выгрузить 93 ТБ данных в срочном порядке, пока Google рассылает «письма счастья»? В этом помог аудит. «С коллегами из Hoff оперативно решили, какие данные можем не забирать, прописали скрипты для разных сценариев выгрузки и подняли 3 виртуальные машины для синхронизации хранилища. Менеджеры из Yandex Cloud экстренно подключились к процессу, рассказали об особенностях облака и помогли подсчитать бюджет», — рассказывают эксперты Aero.

После переезда в облако «Яндекс» берет на себя обслуживание инфраструктуры, обеспечивает отказоустойчивость и проверяет исправность в процессе раскатки обновлений. То есть следит, чтобы железо и базы данных работали бесперебойно.

Спустя месяц работы у компании был доступ к историческим данным на случай отключения инфраструктуры Google.

Чем хорош open-source (программное обеспечение с открытым исходным кодом) Clickhouse и Greenplum — это бесплатные сервисы с открытым исходным кодом, над которыми работает большое количество разработчиков. Из-за этого они, как правило, содержат меньше дефектов, быстрее обновляются и в целом обеспечивают гибкий рабочий процесс. «При желании клиента, текущую архитектуру Hoff можно быстро перенести из облака на локальные сервера без потери данных, в то время как BigQuery заставляет буквально с нуля пересобирать все хранилище», — уточняют в агентстве. В то же время open-source — это про стабильность. Блокировка сервисов поставила под сомнение существование экосистемы данных множества компаний, а открытые решения снимают подобные риски.

Разработка архитектуры

Clickhouse хорошо работает с сырыми данными, отмечают в агентстве: «За счёт высокого сжатия они занимают меньше места, но при этом даже единичные запросы выполняются оперативно». Для ядра хранилища выбрали Greenplum. Благодаря распределенной обработке (когда прикладные программы выполняет не одна, а сразу группа систем) в нём можно быстро изменять, фильтровать и связывать данные. Ранее в BigQuery аналитики Hoff работали только с raw data level, то есть с сырыми данными, которые в дальнейшем перенесли в Clickhouse. А предобработанные данные упорядочили в Greenplum в виде Data Vault 2.0.

Data Vault 2.0 — это гибридная модель хранения данных, суть которой — дробление массива информации на логические сегменты. «В таком формате удобнее работать с хранилищем: все сотрудники от менеджеров до аналитиков могут компилировать информацию в зависимости от своих потребностей», — отметили в агентстве. В Data Vault переносятся только обработанные данные, которые автоматически обновляются по заданному расписанию.

В таком виде сотрудники Hoff могут поддерживать эту систему самостоятельно.

Алертинг

Надёжность хранилища определяется качеством системы оповещений, то есть алертингом. Когда пользователь обращается к данным, он должен понимать их текущее состояние: корректность выгрузки, точность расчётов, последнюю дату обновления.

Для новой архитектуры Aero с нуля создали полноценную систему оповещений. Теперь при обнаружении ошибки уведомления появляются на всех этапах работы — от загрузки сырых данных до дашбордов. При просмотре любого отчёта сотрудники могут оценить его актуальность по трехцветной системе маркировки.

Витрины данных

Еще один важный этап работы: marts data level — то есть создание аналитических витрин. Это части хранилища в виде агрегированных таблиц, которые содержат данные по разным направлениям деятельности компании. Как правило, это ключевые метрики, которые можно комбинировать различными способами для дальнейшего анализа.

На основе витрин данных строится визуализация: один data mart может быть источником для 600 дашбордов. Ранее они делались из сырых данных, которые перед формированием отчёта обрабатывал тот или иной отдел на основе своей экспертизы, а теперь будут создаваться из предобработанной по единому стандарту информации.



Цель Aero до конца года — создать слой витрин и финально адаптировать бизнес к переезду.

Результаты

За год с нуля пересобрали хранилище в новом облаке и оптимизировали все данные: из 93 ТБ в ядро уложили 51 ТБ регулярно используемой информации. Сейчас ежедневный прирост сырых данных — около 15 ГБ, а в Data Vault — 3 ГБ единообразно обработанных.

За счёт алгоритмов и разделения хранилища на слои, аналитики обращаются только к необходимому, подготовленному для работы объёму информации. У специалистов стало уходить меньше времени на рутинные отчеты, что открыло возможности для новых проектов по развитию компании.