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02.11.2022 в 18:20

На «Дзене» появилась реклама косметики от Nivea

Ранее компания заявляла, что приостановит маркетинговую активность в стране

В разделе «Новости» на «Дзен» появилась реклама косметических средств от Nivea. В справке о рекламодателе баннера указано, что креатив разместила ООО «Байерсдорф» — дочерняя компания немецкой Beiersdorf. Об этом сообщает Shopper's.

В начале весны Beiersdorf объявила, что прекратила все рекламные инвестиции и значительно сократила количество выпускаемых в стране продуктов.

Представитель VK в комментарии изданию рассказал, что «рекламные платформы VK могут использовать любые рекламодатели для продвижения своих товаров и услуг, если кампании брендов соответствуют правилам площадок и законодательству».

Как отмечал Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor , сейчас российский рынок OOH состоит на 87% из российских рекламодателей. При этом доля зарубежных брендов составляет 13%. По прогнозам компании, к концу 2022 года их объём присутствия в секторе не превысит 2−3%.

Что касается ТВ, по словам генерального директора НРА Алексея Толстогана, с начала года на ТВ появилось более 600 новых рекламодателей, «с которыми ведут переговоры». Преимущественно это региональные и локальные рекламодатели, а «массовый исход» иностранных рекламодателей в марте привёл к потере «колоссальных медиаобъёмов».

По данным Mediascope, количество рекламных выходов на ТВ уменьшилось в большинстве сегментов. Наибольшее падение — на 52% - в категории «Товары для красоты и здоровья».

Елизавета Немчинова
Nivea Beiersdorf Дзен
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