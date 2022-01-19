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19.01.2022 в 16:20

«Человек, которого боится Путин»: Алексей Навальный стал героем нового выпуска журнала Time

В номер войдёт большое интервью с политиком

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Журнал Time опубликовал в своих соцсетях анонс нового выпуска, который выйдет в конце января. Обложку номера украсил фотоколлаж от Нила Джеймисона, на которой на фоне двуглавого орла изображены Алексей и Юлия Навальные, а также президент России. Изображение сопровождает надпись «Человек, которого боится Путин».

Источник: Time

В номер войдёт большое интервью с Навальным — журналисты издания направили вопросы во владимирскую колонию, где сейчас отбывает наказание политик. В рамках интервью он поделился своими рассуждениями о противостоянии России и США, а также оценил происходящую обстановку в стране.

Ранее журнал Time назвал Илона Маска «Человеком года — 2021». В прошлом году он стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило $300 млрд.

TIME Навальный
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