«Человек, которого боится Путин»: Алексей Навальный стал героем нового выпуска журнала Time

Журнал Time опубликовал в своих соцсетях анонс нового выпуска, который выйдет в конце января. Обложку номера украсил фотоколлаж от Нила Джеймисона, на которой на фоне двуглавого орла изображены Алексей и Юлия Навальные, а также президент России. Изображение сопровождает надпись «Человек, которого боится Путин».

В номер войдёт большое интервью с Навальным — журналисты издания направили вопросы во владимирскую колонию, где сейчас отбывает наказание политик. В рамках интервью он поделился своими рассуждениями о противостоянии России и США, а также оценил происходящую обстановку в стране.

Ранее журнал Time назвал Илона Маска «Человеком года — 2021». В прошлом году он стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило $300 млрд.