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13.12.2024 в 19:00

Надежда Шнитко стала клиентским директором агентства Blacklight

Специалист будет развивать Telegram-юнит в агентстве

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Надежда Шнитко, Blacklight

Надежда Шнитко заняла позицию аккаунт-директора в агентстве креативных коммуникаций Blacklight. Она будет отвечать за развитие Telegram-юнита в агентстве и за клиентские проекты внутри направления. Об этом Sostav сообщили в агентстве.

Опыт Надежды в сфере диджитал-маркетинга насчитывает уже более семи лет. Ранее она занимала ключевые позиции в агентствах RTA и Adventum, где получила экспертизу в работе с различными каналами продвижения и управлении сложными проектами.

Надежда реализовывала рекламные кампании 360° и обладает экспертизой в имиджевых и репутационных кампаниях, перформанс-маркетинге, брендинге, спецпроектах, таргетированной и медийной рекламе. Она реализовывала проекты в таких отраслях, как Retail, EdTech, HoReCa, Beauty, FMCG, DIY, E-commerce, Pharma, Travel, Telecom и другие.

Надежда отмечает, что Blacklight привлекло ее своими интересными вызовами, командой и атмосферой внутри агентства.

Telegram Blacklight
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