Melon Fashion Group рассматривает открытие магазинов в жилых комплексах

Melon Fashion Group (бренды Zarina, Sela, Befree, Love Republic и Idol) рассматривает возможность открытия магазинов на первых этажах жилых комплексов (ЖК). Об этом РИА «Недвижимость» рассказал директор департамента развития компании Игорь Мальтинский.

По его словам, внутри группы есть отдельные проекты, которые потенциально могут быть размещены в стилобатах жилых комплексов. Сейчас компания находится на начальном этапе обсуждения такого формата и ведет предварительные переговоры.

Мальтинский отметил, что интерес к размещению магазинов в ЖК связан с изменениями на рынке. По его оценке, часть спроса возвращается в сегмент стрит-ретейла, что заставляет пересматривать подходы к развитию сети.

Топ-менеджер добавил, что один из путей — находить дополнительные каналы продаж.

Melon Fashion Group остается одним из самых быстрорастущих игроков российского фэшн-рынка. В 2025 году выручка группы увеличилась на 22%, до 99,8 млрд рублей, тогда как большинство крупных российских фэшн-ретейлеров показали незначительный рост или снижение показателя.



Компания управляет 937 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии и продолжает расширять сеть. В конце мая стало известно, что бренд Sela откроет флагманский магазин площадью около 4 тыс. кв. м в петербургском универмаге «Дом Мод».