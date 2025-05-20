Кейс «Вики Шоу» в ТРЦ: как организовать масштабный концерт с нуля за 18 рабочих дней

Организация концертов в торговых центрах давно стала привычным форматом привлечения покупателей. Но случай с концертом блогера-миллионника «Вики Шоу» в торговом центре «Город Лефортово» оказался нетипичным. За 18 рабочих дней команде агентства SICHKAR GROUP предстояло разработать концепцию, подготовить площадку, обеспечить безопасность и развлечь аудиторию в количестве около 4 000 человек.

Команда проекта рассказала Sostav, как продуманная стратегия, четкое распределение задач и способность оперативно реагировать на сложности позволяют успешно организовывать крупные мероприятия в кратчайшие сроки.

Концерты в торговых центрах — привычный формат. Но не в этот раз. Во вторник нам в SICHKAR GROUP приходит следующее сообщение:

Амбициозная и сложная задача

Организовать полностью масштабный концерт «Вики Шоу» в ТРЦ «Город Лефортово» — за 18 рабочих дней. Это крупный торгово-развлекательный центр в Москве с площадью более 240 000 м² с активным семейным трафиком, высокой конкуренцией и постоянной борьбой за внимание аудитории.

Проект нужно было реализовать под ключ: лендинг, мерч, визуальные материалы, акции, кастом-зоны, активности для 4 000 посетителей, сцена, безопасность, логистика певицы и еще много разных мелочей.

Проблема: сжатые сроки, чужой визуал и слабый инфоповод

Клиент обратился за 18 рабочих дней до концерта. На руках был только ключевой визуал и фирменный стиль — их подготовило другое агентство. Однако, по мере подготовки, стало очевидно, что для успешной реализации такого масштабного проекта им нужно было дополнительное доверие к партнеру, который мог бы гарантировать выполнение всех этапов на высоком уровне и в срок. В результате клиент решил выкупить ключевой визуал и доверить нам всю остальную работу по реализации, дизайну и креативу.

Первоначально планировалась стандартная акция «подарок за чек», но с учётом конкуренции этого было недостаточно. Нужен был яркий инфоповод, чтобы привлечь внимание семейной аудитории и выделиться среди других активностей в Москве.

Параллельно возникли организационные риски: короткие сроки, высокая нагрузка на площадку, большое количество подрядчиков и неопределённость в том, кто возьмет ответственность за весь процесс.

Поиск решения

Клиент хотел объединить концерт с программой лояльности, создав более привлекательный формат для участников. Задача заключалась в том, чтобы интегрировать стимулирующую акцию с масштабным мероприятием. Мы предложили два основных вектора для решения:

Стимулирующая акция, в которой участие можно было получить за покупку от 3 тыс. рублей. Мы использовали формат автомата-хватайки, добавив интерактивный элемент лотереи для повышения вовлеченности. Масштабное мероприятие, где каждая деталь усиливает wow-эффект, чтобы создать уникальную атмосферу и усилить впечатления участников.

Механика акции была встроена в Telegram-бота, что позволяло посетителям легко принимать участие в акции. Однако изначально мы думали о том, как создать более глубокое взаимодействие с аудиторией. Идея была не просто предложить подарки за покупку, а создать формат, который бы погружал людей в уникальную атмосферу. Поэтому в день концерта мы предложили гостям кастом-зоны, глиттер-бар, попкорн, визажистов и дэнс-машину — все это было частью нашей стратегии по созданию впечатления и превращению ТРЦ в пространство эмоций. Мы стремились не просто организовать мероприятие, а усилить эффект WOW, чтобы гости почувствовали себя частью чего-то уникального и запоминающегося.

Как мы реализовали «Вики Шоу» за 18 рабочих дней: шаг за шагом

1. Определение задач и запуск проекта — 1 день

После получения письма мы сразу зафиксировали ключевые задачи и установили сроки, параллельно начав работу по промоакции и подготовке самого мероприятия. Одной из главных трудностей на этом этапе было быстрое распределение задач между командами. Чтобы избежать задержек и обеспечить слаженную работу, мы внедрили четкую систему дедлайнов и расписаний, таким образом, каждая команда понимала свои задачи и сроки их выполнения.

2. Запуск стимулирующей акции: от идеи до реализации — 10 дней

Разработали лендинг и все визуальные материалы.

Подготовили призы: стикерпак, антистресс-игрушки, брендированные брелоки. Создали точку выдачи с игрой «Хватайка», которая стала отдельной зоной внимания. Основная трудность на этом этапе заключалась в том, чтобы быстро выбрать призы, которые были бы привлекательными для участников, но при этом легкодоступными. Было важно, чтобы призы соответствовали общему имиджу мероприятия и не занимали слишком много времени для производства. Задача, как сделать акцию не просто заученной механикой, а интересным и вовлекающим элементом, потребовала креативного подхода в плане реализации.

3. Организация активностей и подготовки площадки — 5 дней

Мы организовали кастомизацию футболок, глиттер-бар, дэнс-зону и точку с попкорном. Важным аспектом было не только привлечь внимание гостей, но и обеспечить их комфорт. Одной из трудностей на этом этапе стало ограниченное пространство для всех активностей. Мы начали с создания карты расположения зон и перераспределили площади, чтобы зоны не перегружались и между ними была логичная связь. Это позволило избежать скоплений и обеспечило комфорт для всех гостей. Также важно было предусмотреть все детали — от вывесок до оформления сцен.

4. Создание команды и логистическая организация — 18 дней

Мы собрали команду из 50 человек: координаторы, охрана, хелперы, видео- и фотосъёмка, технические специалисты. Служба безопасности провела осмотр с кинологами и следила за порядком весь день. Одной из самых больших трудностей была оперативная настройка всей команды и назначение ролей в условиях жесткого времени. Мы провели серию тренингов и инструктажей для всех участников, чтобы они точно знали свои задачи. Важно было не просто собрать людей, а выбрать тех, кто мог оперативно адаптироваться к изменениям и эффективно работать в условиях стресса. Советуем всегда начинать с ясного распределения обязанностей и уверенности в том, что каждый член команды понимает свою роль.

5. День мероприятия: Координация и безупречное выполнение — 1 день

Сначала был разогрев от Fresh Bloggers, потом шоу «Вики», после — автограф-сессия и встреча с героями. Все шло по таймингу, без сбоев и очередей. Однако, как и в любом крупном проекте, возникли некоторые непредвиденные ситуации. Например, одна из зон активностей привлекла больше людей, чем мы ожидали, и нам пришлось оперативно перераспределить потоки гостей. Важно было оперативно реагировать и на месте решать возникающие проблемы, не нарушая общий порядок мероприятия. Советуем всегда предусматривать возможность быстрого реагирования на изменения, а также иметь дополнительную команду для контроля ситуации в день мероприятия.

Результаты в цифрах

Более 4 000 гостей.

Более 50 сотрудников проекта.

Одна собака.

43 макета согласованы без правок.

Лендинг утвержден через 3 дня после брифа.

100 бесплатных кастомных футболок с символикой «Вики Шоу» для посетителей.

150 образов для детей от визажистов на станции глиттер-бар.

100% запланированных активностей реализованы.

Вероника Кривенкова, директор по маркетингу ТРЦ «Город Лефортово»: Задача стояла не только в том, чтобы привлечь как можно больше людей, но и в создании незабываемой атмосферы, в которую гости захотят вернуться. За 18 дней мы с командой реализовали все, что мы задумали, и результат превзошел все ожидания. Вовлеченность гостей была выше, чем мы рассчитывали — активные зоны с кастомизацией футболок и глиттер-баром привлекли огромное количество посетителей, а вся логистика и координация в день мероприятия прошли без сбоев.

Екатерина Сичкар, основатель креативного агентства SICHKAR GROUP: Запустить масштабный концерт в ТЦ всего за 18 дней — амбициозная задача. Но когда команда работает слаженно, а каждый понимает зону ответственности, сроки превращаются в ресурс, а не в ограничение. Особенно приятно, когда результат говорит сам за себя: при ожидании в 1 200 гостей на концерт пришли все 4 000 — и это при минимальных вложениях в продвижение. Это отличный пример того, как правильно упакованная идея и точное исполнение дают сильный результат даже в условиях жесткого тайминга.

Команда проекта

ТРЦ «Город Лефортово»(клиент)

Куратор проекта: Вероника Кривенкова

Креативное агентство SICHKAR GROUP (исполнитель)

Менеджмент и стратегия: Екатерина Сичкар, Анастасия Олейник, Юлия Филатова

Креатив и копирайты: Яна Белоусова, Виктория Баринова, Денис Гульцев

Дизайн и визуальные идеи: Виктория Лымарь, Екатерина Филиппова, Анна Стефкина