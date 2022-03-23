KazanExpress и MullenLowe Moscow раскрыли секрет космической скорости доставки товаров

Маркетплейс KazanExpress запустил новую рекламную кампанию в поддержку расширения сети пунктов выдачи заказов. Промо началось с Воронежа, где на этой неделе были открыты сразу несколько ПВЗ. Разработкой концепции и съёмкой ролика занималось креативное агентство Mullenlowe Moscow .
«Не важно как — заказы окажутся у вас быстрее чем за сутки» — так звучит креативная идея новой рекламной кампании KazanExpress и MullenLowe Moscow. В её основу лёг инсайт о самых фантастических предположениях, каким образом KazanExpress может так быстро доставлять товары.
Информация о том, как строится внутренняя работа маркетплейса, и как работают пункты выдачи заказов изнутри, обычно остаётся вне поле зрения покупателей. В рекламном ролике команда агентства приоткрывает завесу тайны и приходит к неожиданному выводу: пользователю совершенно не нужно знать, как это происходит, — главное, что доставка товаров маркетплейса осуществляется за сутки… И даже быстрее чем за сутки.
Юлия Матвиишина, директор по маркетингу KazanExpress:
Часто мы слышим от клиентов: «Как вы это сделали? Как вы доставляете заказы за один день?». Мы пофантазировали и показали, как могла бы выглядеть наша логистика с поддержкой инопланетных технологий.
Креативное агентство MullenLowe:
Фирменный красный цвет, out of the box коммуникация бренда и харизматичный персонаж сделали кампанию не только максимально понятной для аудитории, но и запоминающейся во всех смыслах.
Состав творческой группы:
KazanExpress (клиент)
Директор по маркетингу: Юлия Матвиишина
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Тамара Васина
Бренд-менеджер: Яна Гаврилко-Алексеева
MullenLowe Moscow (агентство)
Генеральный директор: Наталья Ломакина
Старший арт-директор: Даниил Рябота
Старший копирайтер: Александр Сорокопудов
Директор по стратегическому планированию: Екатерина Аксенова
Директор по работе с клиентами: Сергей Шилоносов
Старший менеджер по работе с клиентами: Евгения Сак
Руководитель отдела ТВ- и диджитал-производства: Максим Копышев
Playd.Studio (продакшен)
Продюсер: Михаил Булгаков
Продюсер: Евгений Заозёрных
Режиссёр-постановщик: Артём Голенков
Оператор-постановщик: Людмила Куропятникова
Художник-постановщик: Дарья Денисова
Художник по костюму: Анна Баштовая