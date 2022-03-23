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23.03.2022 в 14:00

KazanExpress и MullenLowe Moscow раскрыли секрет космической скорости доставки товаров

Кампания стартовала в поддержку открытия новых пунктов выдачи маркетплейса

Маркетплейс KazanExpress запустил новую рекламную кампанию в поддержку расширения сети пунктов выдачи заказов. Промо началось с Воронежа, где на этой неделе были открыты сразу несколько ПВЗ. Разработкой концепции и съёмкой ролика занималось креативное агентство Mullenlowe Moscow .

«Не важно как — заказы окажутся у вас быстрее чем за сутки» — так звучит креативная идея новой рекламной кампании KazanExpress и MullenLowe Moscow. В её основу лёг инсайт о самых фантастических предположениях, каким образом KazanExpress может так быстро доставлять товары.

Информация о том, как строится внутренняя работа маркетплейса, и как работают пункты выдачи заказов изнутри, обычно остаётся вне поле зрения покупателей. В рекламном ролике команда агентства приоткрывает завесу тайны и приходит к неожиданному выводу: пользователю совершенно не нужно знать, как это происходит, — главное, что доставка товаров маркетплейса осуществляется за сутки… И даже быстрее чем за сутки.

Юлия Матвиишина, директор по маркетингу KazanExpress:

Часто мы слышим от клиентов: «Как вы это сделали? Как вы доставляете заказы за один день?». Мы пофантазировали и показали, как могла бы выглядеть наша логистика с поддержкой инопланетных технологий.

Креативное агентство MullenLowe:

Фирменный красный цвет, out of the box коммуникация бренда и харизматичный персонаж сделали кампанию не только максимально понятной для аудитории, но и запоминающейся во всех смыслах.

Состав творческой группы:

KazanExpress (клиент)

Директор по маркетингу: Юлия Матвиишина
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Тамара Васина
Бренд-менеджер: Яна Гаврилко-Алексеева

MullenLowe Moscow (агентство)

Генеральный директор: Наталья Ломакина
Старший арт-директор: Даниил Рябота
Старший копирайтер: Александр Сорокопудов
Директор по стратегическому планированию: Екатерина Аксенова
Директор по работе с клиентами: Сергей Шилоносов
Старший менеджер по работе с клиентами: Евгения Сак
Руководитель отдела ТВ- и диджитал-производства: Максим Копышев

Playd.Studio (продакшен)

Продюсер: Михаил Булгаков
Продюсер: Евгений Заозёрных
Режиссёр-постановщик: Артём Голенков
Оператор-постановщик: Людмила Куропятникова
Художник-постановщик: ​​​​​​​Дарья Денисова
Художник по костюму: ​​​​​​​Анна Баштовая

Mullenlowe Moscow KazanExpress
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