KazanExpress и MullenLowe Moscow раскрыли секрет космической скорости доставки товаров

Маркетплейс KazanExpress запустил новую рекламную кампанию в поддержку расширения сети пунктов выдачи заказов. Промо началось с Воронежа, где на этой неделе были открыты сразу несколько ПВЗ. Разработкой концепции и съёмкой ролика занималось креативное агентство Mullenlowe Moscow .

«Не важно как — заказы окажутся у вас быстрее чем за сутки» — так звучит креативная идея новой рекламной кампании KazanExpress и MullenLowe Moscow. В её основу лёг инсайт о самых фантастических предположениях, каким образом KazanExpress может так быстро доставлять товары.

Информация о том, как строится внутренняя работа маркетплейса, и как работают пункты выдачи заказов изнутри, обычно остаётся вне поле зрения покупателей. В рекламном ролике команда агентства приоткрывает завесу тайны и приходит к неожиданному выводу: пользователю совершенно не нужно знать, как это происходит, — главное, что доставка товаров маркетплейса осуществляется за сутки… И даже быстрее чем за сутки.

Юлия Матвиишина, директор по маркетингу KazanExpress: Часто мы слышим от клиентов: «Как вы это сделали? Как вы доставляете заказы за один день?». Мы пофантазировали и показали, как могла бы выглядеть наша логистика с поддержкой инопланетных технологий.

Креативное агентство MullenLowe: Фирменный красный цвет, out of the box коммуникация бренда и харизматичный персонаж сделали кампанию не только максимально понятной для аудитории, но и запоминающейся во всех смыслах.

Состав творческой группы:

KazanExpress (клиент)

Директор по маркетингу: Юлия Матвиишина

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Тамара Васина

Бренд-менеджер: Яна Гаврилко-Алексеева

MullenLowe Moscow (агентство)

Генеральный директор: Наталья Ломакина

Старший арт-директор: Даниил Рябота

Старший копирайтер: Александр Сорокопудов

Директор по стратегическому планированию: Екатерина Аксенова

Директор по работе с клиентами: Сергей Шилоносов

Старший менеджер по работе с клиентами: Евгения Сак

Руководитель отдела ТВ- и диджитал-производства: Максим Копышев

Playd.Studio (продакшен)

Продюсер: Михаил Булгаков

Продюсер: Евгений Заозёрных

Режиссёр-постановщик: Артём Голенков

Оператор-постановщик: Людмила Куропятникова

Художник-постановщик: ​​​​​​​Дарья Денисова

Художник по костюму: ​​​​​​​Анна Баштовая