Как бьюти-бренду запустить PR-кампанию в условиях ограничений: кейс Camay

Весной 2021 года у Camay вышла новая косметическая линейка Сamay Botanicals. При поддержке PR-агентства КРОС бренд запустил нестандартную кампанию по ее продвижению в гибридном формате. Команда объединила офлайн- и онлайн-активации, адаптируясь к условиям антиковидных ограничений. Это решение оказалось удачным и дало хорошие результаты: охват аудитории превысил 5 млн человек. Sostav узнал у авторов подробности проекта.

Цели и задачи PR-кампании

Перед запуском бренд обратился в Компанию развития общественных связей (КРОС), поставив цель — поддержать запуск новинки. Коммуникационная стратегия продвижения линейки объединила маркетинговые и PR-инструменты, благодаря которым журналисты и целевая аудитория смогли узнать о продукции и протестировать ее.

Ключевые цели PR-стратегии:

сформировать образ Camay как изысканного и одновременно доступного бренда для современных женщин;

представить целевой аудитории оригинальную косметическую коллекцию CamayBotanicals, которая состоит из трех линеек косметики для душа с разными ароматами: сакуры, ириса и граната.

При этом вся коллекция объединена одним общим компонентом — миндальным маслом, защищающим кожу от сухости. Особенность линейки также заключается в том, что она содержит утонченные ароматы, что позволяет устроить ароматерапию в домашних условиях. Поэтому ключевой целью было донести до аудитории эти особенности продукта и выделить его среди конкурентов.

Задачи:

повысить узнаваемость в СМИ бренда Camay и новой линейки CamayBotanicals;

раскрыть и подчеркнуть характеристики продукции, а именно, сочетание уникального в линейке Unilever комплекса витаминов, цветочного аромата и натуральных ингредиентов;

сформировать мнение о новой линейке CamayBotanicals у целевой аудитории c помощью микса классических и неклассических онлайн- и офлайн-активаций, а также тестов продуктов журналистами.

Запуск был запланирован на период, когда в Москве ужесточались меры в связи с пандемией, нужно было соблюдать антиковидные ограничения. Поэтому перед командой встал вопрос: как в сжатые сроки организовать презентацию и продвижение нового товара среди лояльной целевой аудитории бренда, которая будет отвечать первоначальным целям и задачам, если офлайн-мероприятия не доступны и нынешняя аудитория отдает предпочтение брендам с идеей и ценностями?

Идея и реализация

Коллеги думали над ассоциациями, которые создавала коллекция, — атмосфера легкости, тепла и красоты во всех ее проявлениях. Команде хотелось подчеркнуть эстетическую составляющую продукта во время его презентации журналистам и блогерам, нужно было что-то быстрое, яркое, видимое, охватное, но не преступающее ограничительные меры. Так пришли к идее особенной креативной рассылки, формат которой подчеркивает запрос бренда на эстетику и натуральность и при этом учитывает современные реалии.

Визуальные составляющие кампании:

ретрокар, выкрашенный в оттенки розового — брендовые цвета линейки;

конструкции из живых цветов, установленные на кузов авто;

крупные магнитные наклейки по периметру авто с логотипами бренда и новой линейки;

дизайнерские бьюти-боксы в лимитированном количестве, специально разработанные под рассылку, для возможности лично ознакомиться с продукцией, выбрать фаворита;

авторские букеты из живых цветов, стилистически подходящие палитре продукции, которые вручались представителям целевой аудитории рассылки;

брендированная одежда для промоперсонала с логотипами новой линейки.

Маршрут передвижения был составлен специальным образом — по самым многолюдным и известным местам Москвы. Такое решение было принято, чтобы охватить как можно больше людей из числа целевой аудитории.

Практически после каждого адреса команда сопровождения, включая машины операторов, менеджеров, флористов, делала остановки, чтобы проверить состояние цветов и дополнительно полить их, сохранив их презентабельный вид.

Отдельно были подобраны точки для часовой остановки, такие как Патриаршие пруды, «Москва-Сити», с максимально высокой проходимостью, для того чтобы была возможность напрямую вовлекать людей. В этих точках заранее пробрифованная девушка-промоутер, одетая в брендированную униформу, раздавала прохожим саше, приглашала сфотографироваться на фоне красивого авто, что привлекло еще больше внимания. Таким образом, множество людей снимало и фотографировало автомобиль и выкладывало в свои социальные сети. Активация привлекла внимание не только обычных граждан, но и селебрити, которые случайно оказались поблизости и запечатлели автомобиль Camay, например актрису кино и театра Варвару Шмыкову, она выложила фото к себе в сторис с отметкой бренда.

Благодаря креативности и находчивости удалось провести офлайн-мероприятие и донести до аудитории идею позитивной красоты. Это концепция подчеркивает, что красота может быть доступной, необычной и полезной для здоровья.

Результаты

Планируемые KPI:

≥20 публикаций в СМИ и социальных сетях;

≥ 5 млн чел. — охват аудитории;

≥ 90% положительной тональности публикаций.

Фактические KPI:

≥40 публикаций в СМИ и социальных сетях;

≥ 10 млн чел. — охват аудитории;

≥ 90% положительной тональностипубликаций.

Коммуникационная поддержка:

дизайн и наполнение пресс-папки, брендирование авто;

продвижение видео в соцсетях (амбассадор + посев в пабликах).

PR Value кампании превысил бюджет на ее реализацию в шесть раз.