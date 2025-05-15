Как привлечь более 83 тысяч первых заказов в in-app: кейс Bidease и «Пятёрочка Доставка»

Команда Bidease рассказала Sostav, как привлекла более 83 тыс. первых заказов в мобильное приложение одного из самых популярных игроков на рынке доставки продуктов, уложившись в строгие бюджетные рамки. Для этого они задействовали всю ширину технических возможностей платформы и ML-алгоритмы.

О клиенте

«Пятёрочка» — российская сеть продовольственных магазинов, которая входит в X5 Group. Открыв первый магазин в Санкт-Петербурге в 1999 году, к настоящему времени «Пятёрочка» является одним из лидеров сегмента «у дома».

Задачи

Наша ключевая задача — привлечение в приложение «Пятёрочка Доставка» первых заказов, совершенных новыми пользователями. Основной KPI — стоимость привлечения первой покупки (CAC). Мы учитываем всех, кто впервые сделал заказ с помощью приложения — не только пользователей, совершающих покупку сразу после скачивания, но и тех, кто уже установил приложение, но пока не сделал ни одного заказа.



Мы обеспечиваем трафик в приложение клиента на протяжении длительного периода, однако работать напрямую через агентство Rocket10 мы начали с сентября 2023 года. Все это время мы на постоянной основе привлекаем первые покупки — как за счет UA, так и с помощью ретаргетинга.



Найти баланс между привлечением новых и возвратом уже скачавших приложение пользователей — непростой вызов, особенно если продукт имеет выраженную сезонность. Нам удалось справиться с ним без потерь в объемах и качестве трафика за счет алгоритмов платформы Bidease.

Целевая аудитория и таргетинг

Клиент сегментирует целевую аудиторию на несколько основных типов с сильно отличающимися паттернами покупательского поведения, однако можно выделить и усредненный портрет пользователя: мужчины и женщины от 25 до 40 лет, которые ориентируются в первую очередь на соотношение цена/качество, скорость и стоимость доставки. Также велика доля тех, кто совершает импульсивные покупки и ориентируется на минимальную стоимость заказа.

ML-алгоритмы в таргетинге

В наших кампаниях таргетинг регулируется алгоритмами Bidease практически без участия человека. На основе исторических данных модель выявляет пользователя, который с максимальной вероятностью совершит целевое действие, а также наиболее релевантное время показа объявления в том или ином плейсменте. Если же мы не располагаем достаточным объемом аттрибуцированных данных, то наиболее эффективным решением является запуск кратковременной wide-кампании, позволяющей алгоритмам собрать необходимое количество целевых действий для обучения.



Также мы можем задействовать LaL-модель, необходимую для увеличения точности таргетинга: составляя усредненный портрет совершившего конверсию пользователя, она может в динамике ориентироваться на максимально похожую аудиторию в выборе места и времени показа объявления.

Как устроен сплит

В кампаниях мы делаем ставку не только на UA, но и на ретаргетинг, а эффективное распределение бюджетов является одним из важнейших факторов успеха. Ретаргетинг помогает добрать достаточное количество целевых действий, если пользователей без установленного приложения слишком мало. В данном случае мы работаем только с теми, кто уже скачал приложение, но пока не сделал ни одного заказа.

Сплит UA/ретаргетинг зависит от сезонности, объема трафика и локации. Например, в Москве и других больших городах у многих пользователей приложение «Пятёрочка Доставка» уже установлено, так что для этих регионов соотношение UA и ретаргетинга может составлять 50/50. В других регионах России мы чаще делаем акцент на привлечение пользователей, у которых приложения пока нет.

Почему не стоит забывать про ретаргетинг

Часто бренды из сегмента food delivery и смежных акцентируются на привлечении новых пользователей, которые еще не установили приложение. По расхожему мнению «спящие» пользователи рано или поздно сделают заказ по потребности, а реклама уже установленного приложения может восприниматься как навязчивая и отпугивать. Однако такое утверждение ошибочно, так как большая часть юзеров устанавливает сразу несколько разных приложений из одной вертикали и быстро забывает про те, которыми пользуется реже всего. В этом случае ретаргетинг помогает вновь обратить внимание юзера на ваше приложение и мотивировать его оформить заказ.

UA-кампании и адаптация к сезонности

Работая с клиентом напрямую, мы сосредоточили внимание на получении максимального объема in-app-трафика через Bidease: платформа показывала стабильно лучший перформанс и адаптировалась к сезонности продукта благодаря обновленному инструментарию алгоритмов машинного обучения. Это стало ключевым фактором успеха наших кампаний по привлечению пользователей, которые еще не скачали приложение.

Алгоритмы и работа с сезонностью продукта

Сервисы по доставке продуктов имеют ярко выраженные сезонные колебания спроса. Максимальный в нашем случае наступает в холодное время — количество покупок в приложении растет по мере приближения Нового года. «Низким» сезоном, соответственно, является лето — во всем сегменте food delivery наблюдается спад. Люди уезжают в отпуск и намного чаще ходят в магазин самостоятельно. Также спрос сильно зависит от погодных условий и температуры — например, неожиданное похолодание в начале октября 2024 года привело к его резкому росту.

Продвижение приложения в сегменте доставки продуктов требует адаптивности, добиться которой помогают самообучающиеся алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Массив исторических данных позволил нам быстро обучить необходимое количество ML-моделей. Чтобы показатели по CPA или CPI не превышали целевые, алгоритм автопилот регулярно запускал переобучение, в ходе которого модели добирали необходимый объем данных, анализировали их и в реальном времени корректировали параметры рекламной кампании. С каждой итерацией переобучения модели не только приближались к пиковой эффективности, но и собирали сведения о сезонности продукта, которые в дальнейшем помогли нам справиться с перегруженным аукционом.

Сезонная калибровка стратегии ставок может повлиять на перформанс, так что для перманентного попадания в KPI мы использовали алгоритм Pacekeeper. Он позволяет контролировать расход бюджета как в краткосрочной, так и в стратегической перспективе. По мере улучшения показателей мы выделяли бóльшие бюджеты и максимизировали объемы закупки трафика по выгодной цене.



При оптимизации модели учитывали колебания стоимости целевого действия и учились прогнозировать их на основе сложной вероятности. Так, мы не только всегда успевали за обновлением пула пользователей, но и адаптировались к «перегреву» аукциона — как прогнозируемому сезонному, так и неожиданному «погодному».

Креативная стратегия UA

В кампаниях по привлечению новых пользователей мы использовали в первую очередь статичные баннеры, для создания которых задействовали команду креативного продакшна. В визуальной составляющей мы акцентировались на айдентике «Пятёрочки» — такие креативы показывали отличный перформанс ввиду очень высокого уровня brand awareness.

Изменения в позиционировании бренда и постепенное уменьшение среднего срока доставки в совокупности с выраженной сезонностью всегда влияют на креативную стратегию. Однако Bidease в меньшей степени зависит от креативов: платформа точно подбирает целевого пользователя, которому будет достаточно минимального ознакомления с рекламируемым продуктом для конверсии. При этом алгоритм Balancer самостоятельно распределяет креативы между плейсментами и варьирует объем их показа в зависимости от перформанса.

Кампании по ретаргетингу

В ходе изучения статистики по заказам в приложении мы выяснили, что если пользователь не совершил первую покупку в течение семи дней после установки, то далее с каждым днем вероятность этого события будет падать. Для эффективного ретаргетинга мы разбили аудиторию на несколько сегментов, чтобы досконально протестировать каждый из них в отдельности:

скачавшие приложение от 7 до 14 дней назад;

скачавшие приложение от 14 до 30 дней назад;

скачавшие приложение от 30 до 60 дней назад;

скачавшие приложение более 60 дней назад.

Наиболее «холодными» сегментами оказались два последних, а самый первый продемонстрировал лучший отклик — именно на нем мы и решили сосредоточиться.

Для кампаний использовали уже обученные модели, которые показали высокую эффективность ранее — это позволило получить множество первых покупок и быстро масштабировать рекламные кампании. Алгоритмы обеспечивали не только достаточный объем трафика, но и его качество — полный контроль над in-app-трафиком клиента помогает нам минимизировать работу с фродом, так как в нашем пуле количество зараженных источников стремится к нулю.

Даже при появлении фродовых источников алгоритмы справляются со своей работой, формируя black-листы без участия человека. Они фильтруют пользователей и паблишеров по качеству и отсеивают неподходящих. Обученная модель способна понять, релевантны ли для нас юзеры из того или иного источника, а также то, будут ли дорогостоящие пользователи давать достаточный объем целевых действий для достижения окупаемости или соответствующий источник лучше не задействовать.



Важным фактором нашей результативности стало тестирование множества внутренних гипотез. Это позволяет нам совершенствовать модели не только в разрезе конкретного кейса, но и в глобальном масштабе. Развитие инструментария позволяет нам включать в работу новые биржи и паблишеров и постоянно расширять аудиторию.

Креативная стратегия

В ретаргетинговых кампаниях отлично показали себя видео, где демонстрировался простой и удобный интерфейс приложения, ассортимент доступных продуктов и механика получения скидки с промокодом. Например, в кампании по ретаргетингу ролики такого плана показали высокий CTR (от 13%). Представленный ролик является примером видеокреатива для ретаргетинговых кампаний.

В ретаргетинге мы также активно использовали статические баннеры и промокоды со скидками — офферы варьировались в зависимости от региона, времени доставки и акций, которые запускала «Пятёрочка Доставка». Чаще всего именно креативы с промокодами показывали лучший CTR.

Результаты

Преодолев фактор сложной сезонности продукта, мы достигли хороших результатов: с октября 2023 по декабрь 2024 мы привели в приложение «Пятёрочка Доставка» более 83 тыс. первых заказов. Нам удалось не только уложиться в бюджетные рамки, но и перевыполнить KPI по стоимости привлечения первой покупки.



Такие показатели стали возможны благодаря:

широкому инструментарию алгоритмов на базе искусственного интеллекта;

самообучающимся ML-моделям, позволяющим адаптироваться как к сезонным, так и «погодным» колебаниям спроса;

тщательной работе с реактивацией уже скачавших приложение пользователей.

Благодаря динамично развивающимся алгоритмам Bidease мы показываем отличные результаты.

Вероника Павлова, руководитель перформанс-маркетинга, «Пятёрочка Доставка»:



Работа с платформой Bidease позволяет нам привлекать в приложение высококачественный трафик и закрывать бóльшую долю in-app в медиасплите. Несмотря на сложную сезонность нашего продукта и высокую стоимость целевого пользователя на бирже, коллеги обеспечивают стабильно высокие метрики и помогают нам в достижении как краткосрочных, так и долгосрочных бизнес-целей. Хотим отметить грамотную работу команды с алгоритмической закупкой трафика и глубокое понимание рынка доставки продуктов.