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31.03.2023 в 15:30

Cape Production займётся креативным обслуживанием «Ингосстраха»

Компания продлила договор с агентством ещё на год

Агентство Cape Production выиграло тендер на креативное обслуживание страховой компании «Ингосстрах». Оно займётся производством креативных материалов, включая OLV, ролики для ТВ, обзорные и объясняющие видео для внешних и внутренних коммуникаций, а также баннеры. Об этом Sostav сообщили в агентстве.

Компания продлевает контракт с Cape Pro второй год подряд. Сумма договора не раскрывается.

«Ингосстрах» объявил тендер на креативное обслуживание в феврале 2023 года. Как отметили в компании, Cape Production реализовало креативную концепцию, «которая полностью удовлетворяет всем параметрам стратегии компании на 2023−2024 год». «Это послужило основанием для принятия решения о победе Cape Production в тендере», — подчеркнули в «Ингосстрахе».

Ингосстрах Cape Production
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