«Галя, у нас статья про новую кампанию ВТБ!»

Для разработки новой кампании «Галя, у нас отмена комиссии за эквайринг» команда ВТБ обратилась к ученым-мемологам* с большим стажем в мемоведении и листании соцсетей в нерабочее время (в какое еще?).

Согласно результатам глубинных исследований мемологов, наиболее релевантным мемом для кампании «Бесплатный эквайринг» стал мем «Галя, у нас отмена». Всем известная Галина из магазина стала героем новой рекламной кампании ВТБ.

В рамках текущего позиционирования предприниматель остается героем своего дела. ВТБ приходит ему на помощь, предлагая самое выгодное решение для бизнеса — эквайринг без комиссии. Все очень серьезно. Настолько, что банк решил сделать акцент на продукт через юмор.

Для самых внимательных в ролике спрятана «пасхалка» — герой, который снимался во всех последних роликах ВТБ для бизнеса: рыжеволосая девушка — тот самый персональный менеджер банка.

Команда ВТБ: Предприниматель меняется. И мы вместе с ним. Мы меняем нашу коммуникацию, чтобы выстраивать крепкую, эмоциональную связь между брендом и нашей целевой аудиторией. В этой кампании мы решили сделать шаг вперед, выйти за рамки нашей привычной тональности и обратиться к предпринимателю, как мы еще этого не делали — мемно, ярко, киношно. Команда агентства: Да, всё так.

Комиксная рамка в новой кампании обогащена кинематографичным языком. Помимо квалифицированных ученых-мемологов*, команда также обратилась к опытным кинокомандам, так как глубокое изображение с нестандартным для рекламы кастингом актеров были важны для создания нужных эмоций у зрителя.

Режиссер: Нечасто получаешь вызов вроде создать визуальный аттракцион, добавить киношности изображению, еще и сохранить комиксную рамку бренда. Как и нечасто крупный бренд решается на темный цветокор и зернистость для ТВ ролика. Но у нас все случилось на все 100! И благодарю команду ВТБ и агентство за доверие!

В новой кампании ВТБ продолжает сотрудничество с блогером Максимом Лутчаком, уже снимавшем короткие ролики про депозиты для бизнеса. На этот раз блогер выступил в роли покупателя для ТВ-кампании, а также подготовил контент для соцсетей, который понравится и миллениалам, и зумерам.

*никаких ученых-мемологов, на самом деле, не существует, но команда проекта надеется, что удалось поднять вам настроение.

Состав творческой группы:

ВТБ:

Руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент: Лариса Пономарева

Руководитель службы разработки креативных материалов: Алексей Хлестов

Руководитель проекта отдела разработки креативных материалов: Светлана Пантюкова

Руководитель службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Алёна Клещельская

Руководитель проектов службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Кристина Григорьева

Ведущий менеджер службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Анна Загородняя

Young Capital (агентство)

ProFilm (продакшн):

Режиссер-постановщик: Вильсур Закиров

Оператор-постановщик: Павел Чернов

Генеральный продюсер: Михаил Герасимов

Исполнительный продюсер: Олеся Шепелева

Продюсер: Алексей Дмитриев

Ассистент продюсера: София Новикова

Композитор: Виктор Ламм

Художник-постановщик: Сергей Роднов

Второй режиссер: Жанна Полякова

AdService (пост-продакшн студия):

Пост-продакшн директор: Кристина Штиль

Продюсер: Анна Гусельникова