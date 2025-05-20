«Галя, у нас статья про новую кампанию ВТБ!»

Для разработки новой кампании «Галя, у нас отмена комиссии за эквайринг» команда ВТБ обратилась к ученым-мемологам* с большим стажем в мемоведении и листании соцсетей в нерабочее время (в какое еще?).
Согласно результатам глубинных исследований мемологов, наиболее релевантным мемом для кампании «Бесплатный эквайринг» стал мем «Галя, у нас отмена». Всем известная Галина из магазина стала героем новой рекламной кампании ВТБ.
В рамках текущего позиционирования предприниматель остается героем своего дела. ВТБ приходит ему на помощь, предлагая самое выгодное решение для бизнеса — эквайринг без комиссии. Все очень серьезно. Настолько, что банк решил сделать акцент на продукт через юмор.
Для самых внимательных в ролике спрятана «пасхалка» — герой, который снимался во всех последних роликах ВТБ для бизнеса: рыжеволосая девушка — тот самый персональный менеджер банка.
Команда ВТБ:
Предприниматель меняется. И мы вместе с ним. Мы меняем нашу коммуникацию, чтобы выстраивать крепкую, эмоциональную связь между брендом и нашей целевой аудиторией. В этой кампании мы решили сделать шаг вперед, выйти за рамки нашей привычной тональности и обратиться к предпринимателю, как мы еще этого не делали — мемно, ярко, киношно.
Команда агентства:
Да, всё так.
Комиксная рамка в новой кампании обогащена кинематографичным языком. Помимо квалифицированных ученых-мемологов*, команда также обратилась к опытным кинокомандам, так как глубокое изображение с нестандартным для рекламы кастингом актеров были важны для создания нужных эмоций у зрителя.
Режиссер:
Нечасто получаешь вызов вроде создать визуальный аттракцион, добавить киношности изображению, еще и сохранить комиксную рамку бренда. Как и нечасто крупный бренд решается на темный цветокор и зернистость для ТВ ролика. Но у нас все случилось на все 100! И благодарю команду ВТБ и агентство за доверие!
В новой кампании ВТБ продолжает сотрудничество с блогером Максимом Лутчаком, уже снимавшем короткие ролики про депозиты для бизнеса. На этот раз блогер выступил в роли покупателя для ТВ-кампании, а также подготовил контент для соцсетей, который понравится и миллениалам, и зумерам.
*никаких ученых-мемологов, на самом деле, не существует, но команда проекта надеется, что удалось поднять вам настроение.
Состав творческой группы:
ВТБ:
Руководитель департамента маркетинга и рекламы, старший вице-президент: Лариса Пономарева
Руководитель службы разработки креативных материалов: Алексей Хлестов
Руководитель проекта отдела разработки креативных материалов: Светлана Пантюкова
Руководитель службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Алёна Клещельская
Руководитель проектов службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Кристина Григорьева
Ведущий менеджер службы маркетинга среднего и малого бизнеса: Анна Загородняя
Young Capital (агентство)
ProFilm (продакшн):
Режиссер-постановщик: Вильсур Закиров
Оператор-постановщик: Павел Чернов
Генеральный продюсер: Михаил Герасимов
Исполнительный продюсер: Олеся Шепелева
Продюсер: Алексей Дмитриев
Ассистент продюсера: София Новикова
Композитор: Виктор Ламм
Художник-постановщик: Сергей Роднов
Второй режиссер: Жанна Полякова
AdService (пост-продакшн студия):
Пост-продакшн директор: Кристина Штиль
Продюсер: Анна Гусельникова