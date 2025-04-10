E-Promo Group запустила в Казахстане аналитическую панель на базе данных Beeline и Magnum

Рекламный холдинг E-Promo Group представил аналитическую платформу, объединяющую данные телеком-оператора «Beeline Казахстан» и розничной сети Magnum. Разработкой панели занималась data science-компания Algorithmics — стратегический партнер E-Promo Group. Об этом Sostav сообщили в рекламном холдинге.

Платформа охватывает информацию о более чем 10 млн абонентов «Beeline Казахстан» и 6 млн покупателей Magnum, крупнейшей розничной сети в Казахстане. В системе представлены более 900 характеристик, в том числе социально-демографические данные, поведенческие маркеры и данные о потреблении.

В аналитике используются два типа данных: ориентированные на пользователей (people-centric) и на торговые точки (shop-centric). Первый тип данных от «Beeline Казахстан» и Magnum включает возраст, пол, географию, размер домохозяйства пользователей, наличие у них детей, автомобиля, домашних животных, описание интересов, типа занятости и другие характеристики. Второй тип данных от Magnum содержит информацию о структуре потребления: средний чек, ассортимент, совместные покупки, товары-конкуренты, тип питания, цены, продажи на точку и другие срезы.

Результаты анализа агрегированы в виде восьми типов дашбордов, предназначенных для решения различных бизнес-задач: от маркетинговой аналитики до управления продажами. В частности, в одном из ключевых отчетов «Gain & loss» содержится анализ перехода потребителей на новые бренды.

Платформа использует более 50 собственных технологий Algorithmics, включая модели машинного обучения для выявления аномалий, гравитационные методы оценки данных и метрику AEMA для анализа достоверности информации.

Разработчики отмечают, что новая панель используется для актуализации медиастратегий, позволяя, например, оценить, как аудитория конкретного бренда соотносится с аудиторией определенного телеканала. Данные доступны в разрезе по полу, возрасту, уровню дохода и другим параметрам. Платформа может быть масштабирована и адаптирована для использования на других рынках.