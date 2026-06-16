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16.06.2026 в 08:40

Brand Hub top100 представил рейтинг «Звезды бренд-стратегии 2025/2026»

В список вошли 27 экспертов, отобранных на основе анкетирования и анализа открытых данных

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Brand Hub top100 представил рейтинг «Звезды бренд-стратегии 2025/2026», в который вошли 27 российских специалистов в области бренд-стратегии. Проект стал продолжением инициативы по формированию открытого перечня профессионалов в сфере брендинга, маркетинга и коммуникаций.

Первым этапом проекта стала публикация списка «Звезды брендинга 2025/2026». В него вошли специалисты с различным профессиональным опытом — как представители отрасли с многолетним стажем, так и эксперты нового поколения.

Для формирования рейтинга организаторы провели анкетирование участников рынка, а также использовали данные из открытых источников. При оценке кандидатов учитывались опыт работы, занимаемые должности, участие в значимых проектах, вклад в развитие брендов и узнаваемость внутри индустрии. Дополнительная верификация проводилась с использованием данных профильных отраслевых объединений, включая АБКР и АКАР.

Рейтинг Brand Hub top100 направлен на систематизацию информации о специалистах отрасли и создание открытой базы ключевых экспертов российского рынка брендинга и бренд-стратегии.

Brand Hub top100 бренд-стратегия
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