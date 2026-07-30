Более тысячи разработчиков OpenAI, Google и Meta* призвали замедлить развитие ИИ

Более 1,2 тыс. сотрудников компаний, занимающихся разработкой передовых систем искусственного интеллекта, подписали открытое письмо к властям США с призывом поддержать меры по замедлению развития наиболее мощных ИИ-моделей. По мнению авторов обращения, темпы развития технологий уже опережают возможности общества по их безопасному регулированию, сообщает Reuters.

Инициатива получила название Pacing the Frontier («Управляя темпом развития ИИ»). Среди подписавших письмо — специалисты OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) и других компаний. Они предлагают создать международные механизмы контроля и стандарты безопасности для наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, прежде чем их возможности станут неконтролируемыми.

Поводом для обращения стали последние инциденты, связанные с тестированием ИИ-моделей, а также растущие опасения по поводу автономности таких систем. Авторы письма считают, что дальнейшее развитие технологий должно сопровождаться обязательными проверками безопасности и более тесным международным сотрудничеством.

Эксперты отмечают, что возможное ужесточение регулирования может затронуть отрасли, которые активно внедряют генеративный ИИ, включая цифровую рекламу и маркетинг. Сегодня искусственный интеллект уже используется для создания рекламных креативов, автоматизации кампаний, анализа аудитории и персонализации контента. Более строгие требования к разработке новых моделей могут повлиять на скорость появления подобных инструментов на рынке.