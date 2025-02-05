Альпинисты, самолеты, гороскопы и AR: «Сбер» выходит за рамки привычного в продвижении вкладов

В 2024 году ключевая ставка Центробанка была на пике. Это привело к росту ставок по вкладам и накопительным счетам в российских банках. Чтобы выделиться из общего потока коммуникаций на эту тему, некоторые банки применили нестандартные подходы к продвижению. На собственном примере «Сбер» рассказывает о самых интересных вариантах.

Ставка на невероятной высоте: спецпроект «Альпинисты в бизнес-центрах»

Для этой рекламной кампании «Сбер» привлек настоящих промышленных альпинистов. Они забирались вверх по стенам столичных бизнес-центров и демонстрировали сотрудникам офисов QR-коды. При переходе по этому коду появлялась информация о вкладе «Лучший %».

И даже еще выше: ставка над Эльбрусом

В коллаборации с авиакомпанией «Победа» «Сбер» объявил о повышенной ставке пассажирам, пролетающим над Эльбрусом. Голосом банка на время стали бортпроводники. Они произносили: «Сейчас пролетаем над самой высокой горной вершиной в России над Эльбрусом, а самая высокая ставка по вкладу — в Сбере». Во время этого необычного объявления стюардессы раздавали пассажирам открытки с пожеланиями. Это создавало многомерную смысловую перекличку: с одной стороны, обыгрывалась тема высоты, с другой — для рассказа о вкладе объединились два крупнейших культовых российских бренда.

Лучший момент для лучшего вклада: голос улиц

Недавно на улицах города развернулась уникальная кампания. Молодые люди с карточками в руках делились с прохожими милыми фразами о том, что делает жизнь лучше: кто-то призывал начать что-то новое уже сейчас, не откладывая на потом («Лучший момент для начала — сейчас»), а кто-то вспоминал о том, что нет никого ближе семьи («Лучший друг — это семья»). Когда все, казалось бы, уже услышали добрые слова, молодые люди переворачивали карточки, на обратной стороне которых говорилось, что «Лучший вклад — это вклад в Сбере». Эта связка между личными моментами и финансовым благополучием делает акцент на том, что инвестиции не должны быть скучными — они могут быть частью нашей истории и наших мечтаний.

Дополненная реальность: все возможно с повышенной ставкой

В течение года «Сбер» снял ряд AR-роликов для продвижения своих продуктов — вкладов, кредитов и кредитных карт. Их качество оценили эксперты премии Taglin Awards, отдав золото в номинации «Новая реальность: XR в рекламе Сбера».

Сюжетная рамка AR-роликов о вкладах одна и та же — это ставка, летящая ввысь и впечатляющая прохожих.

Звезды в кружочках: селебы советуют вклад под лучший процент

В официальном канале «Сбера» в Telegram вышла серия постов — в них комики Андрей Бебуришвили и Сергей Матвиенко обращаются к читателям через видеоформат, рассказывая о вкладах. С Андреем Бебуришвили «Сбер» выпустил еще и ТВ-ролики, снятые в атмосфере начала стендап-концерта: здесь не шутка лишь одно — размер ставки.

Такая подача — не просто реклама вклада, это веселая игра с читателями, повышающая лояльность к бренду, а значит, и к его продуктам.

Астрологическая совместимость с повышенной ставкой: финансовый гороскоп

Тема гороскопов и иронии по их поводу сейчас в тренде, и «Сбер» обратился к ней для привлечения клиентов. Так, в социальных сетях был опубликован финансовый гороскоп, основанный на данных аналитики банка по вкладам. Статистика показала, что люди с определенными датами рождения имеют схожие финансовые привычки. Это точные цифры, а уже вам решать, верить ли в их связь со знаками Зодиака.

С этой же темой «Сбер» выступил в новогоднем выпуске шоу VK «Натальная карта». Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев обсудили вклад «Сбера» в рамках смол-тока перед приходом гостя.

В «Сбере» считают, что выделяться на фоне конкурентов сейчас можно именно с помощью борьбы за неформальное внимание клиентов, за счет выстраивания эмоциональной связи между человеком и брендом, говорящими на одном языке.