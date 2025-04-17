ONY и Dodo Brands представили новый карьерный портал, как единую точку входа соискателей

Dodo Brands — международная франчайзинговая компания, объединяющая Dodo Pizza и цифровые кофейни Drinkit. Это более 1200 точек в 20+ странах, 40 000 сотрудников и амбициозный план — удвоить масштаб в ближайшие пять лет. И чтобы на этом пути не потерять культуру открытости, совместно с агентством ONY бренд решил переосмыслить, как выглядит их коммуникация с будущими сотрудниками.
Компания обратилась с запросом на создание карьерного портала, опираясь на существующую айдентику бренда. До запуска проекта HR-коммуникация была раздроблена: разные сайты закрывали разные этапы воронки найма.
Новый сайт должен был объединить вакансии, культурный код компании, публичные коммуникации и продуктовую экспертизу в одной точке входа.
Была спроектирована архитектура платформы, объединяющая все типы карьерных сценариев — от первого знакомства с брендом до подачи заявки.
Сайт адаптирован под разные профили соискателей: от техспециалистов до операционных и креативных ролей.
В основе — интеграция с Huntflow: каждый раздел подстраивается под нужды кандидата, предлагая удобную навигацию, фильтры и отдельные страницы для команд.
Основой визуальной концепции стала адаптация фирменной айдентики под digital-среду. Воздушные интерфейсы, модульная сетка, упорядоченная типографика — все это делает пользовательский опыт легким и понятным.
Интерфейсные элементы — чекбоксы, селекты, анимации — были переработаны, чтобы придать им узнаваемость и характер.
Фронтенд разработан на Nuxt с использованием Pinia для состояния и Sass для стилизации. Запросы к API реализованы через встроенный useFetch — оптимально для SSR.
Бэкенд построен на PHP, MySQL и Laravel. В качестве CMS — headless-решение, которое позволяет HR-команде самостоятельно обновлять контент.
Интеграция с Huntflow реализована через API и вебхуки: резюме автоматически подгружаются в систему, создаются карточки кандидатов.
Для быстрой навигации реализован «умный» поиск — с поддержкой транслитерации, неполных слов и англо-русских соответствий. Это особенно важно для digital-команд с многообразием терминов.
На сайте также появился интерактивный блок с картой — визуальный акцент на масштабе бизнеса и его цифровом ядре. Она отображает в реальном времени метрики из внутренней системы Dodo IS: заказы, продажи, сотрудников.
Новый сайт — это не просто платформа с вакансиями, а полноценное цифровое пространство, где можно познакомиться с культурой Dodo изнутри. Он стал инструментом, объединяющим HR, бренд и технологии — и помогающим находить своих людей.
Юля Яковлева, Head of recruitment Dodo Brands:
Работа над карьерным сайтом с командой ONY была непростым, но ценным опытом. В процессе у нас возникало немало вызовов, и не все шло гладко, но ребята были готовы слышать нас, адаптироваться и искать решения. Важно, что в итоге мы смогли прийти к классному результату — сайт получился удобным, современным и отражающим нашу культуру. Благодарны за проделанную работу и за то, что ONY были с нами на всем пути, даже когда он оказался сложнее, чем казалось вначале.
Состав творческой группы
Dodo Brands (клиент):
Руководитель команды рекрутмента: Юля Яковлева
Head of design: Сережа Мекрюков
Head of IT brand: Максим Политов
Corporate Comms Lead: Маша Давыдова
Event&comms manager: Оля Плахтеева
IT-копирайтер: Сережа Ульянов
ONY (агентство):
Арт-директор: Богдан Чернышов
Дизайнеры: Денис Моисеев, Мария Кобаненко
Продюсер: Татьяна Гайфутдинова
Менеджер проектов: Анна Чернова
Backend-разработчик: Константин Аржанов
Frontend-разработчик: Павел Лисицын
Frontend-разработчик: Павел Тарасов
Руководитель отдела QA: Анастасия Белаш
QA-тестировщик: Андрей Николенко
Менеджер по продажам: Ярослав Баширов
PR Manager: Валерия Момотова