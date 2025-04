ONY и Dodo Brands представили новый карьерный портал, как единую точку входа соискателей

Dodo Brands — международная франчайзинговая компания, объединяющая Dodo Pizza и цифровые кофейни Drinkit. Это более 1200 точек в 20+ странах, 40 000 сотрудников и амбициозный план — удвоить масштаб в ближайшие пять лет. И чтобы на этом пути не потерять культуру открытости, совместно с агентством ONY бренд решил переосмыслить, как выглядит их коммуникация с будущими сотрудниками.

Компания обратилась с запросом на создание карьерного портала, опираясь на существующую айдентику бренда. До запуска проекта HR-коммуникация была раздроблена: разные сайты закрывали разные этапы воронки найма.

Новый сайт должен был объединить вакансии, культурный код компании, публичные коммуникации и продуктовую экспертизу в одной точке входа.

Была спроектирована архитектура платформы, объединяющая все типы карьерных сценариев — от первого знакомства с брендом до подачи заявки.

Сайт адаптирован под разные профили соискателей: от техспециалистов до операционных и креативных ролей.

В основе — интеграция с Huntflow: каждый раздел подстраивается под нужды кандидата, предлагая удобную навигацию, фильтры и отдельные страницы для команд.

Основой визуальной концепции стала адаптация фирменной айдентики под digital-среду. Воздушные интерфейсы, модульная сетка, упорядоченная типографика — все это делает пользовательский опыт легким и понятным.

Интерфейсные элементы — чекбоксы, селекты, анимации — были переработаны, чтобы придать им узнаваемость и характер.

Фронтенд разработан на Nuxt с использованием Pinia для состояния и Sass для стилизации. Запросы к API реализованы через встроенный useFetch — оптимально для SSR.

Бэкенд построен на PHP, MySQL и Laravel. В качестве CMS — headless-решение, которое позволяет HR-команде самостоятельно обновлять контент.

Интеграция с Huntflow реализована через API и вебхуки: резюме автоматически подгружаются в систему, создаются карточки кандидатов.

Для быстрой навигации реализован «умный» поиск — с поддержкой транслитерации, неполных слов и англо-русских соответствий. Это особенно важно для digital-команд с многообразием терминов.

На сайте также появился интерактивный блок с картой — визуальный акцент на масштабе бизнеса и его цифровом ядре. Она отображает в реальном времени метрики из внутренней системы Dodo IS: заказы, продажи, сотрудников.

Новый сайт — это не просто платформа с вакансиями, а полноценное цифровое пространство, где можно познакомиться с культурой Dodo изнутри. Он стал инструментом, объединяющим HR, бренд и технологии — и помогающим находить своих людей.

Юля Яковлева, Head of recruitment Dodo Brands: Работа над карьерным сайтом с командой ONY была непростым, но ценным опытом. В процессе у нас возникало немало вызовов, и не все шло гладко, но ребята были готовы слышать нас, адаптироваться и искать решения. Важно, что в итоге мы смогли прийти к классному результату — сайт получился удобным, современным и отражающим нашу культуру. Благодарны за проделанную работу и за то, что ONY были с нами на всем пути, даже когда он оказался сложнее, чем казалось вначале.

Состав творческой группы

Dodo Brands (клиент):

Руководитель команды рекрутмента: Юля Яковлева

Head of design: Сережа Мекрюков

Head of IT brand: Максим Политов

Corporate Comms Lead: Маша Давыдова

Event&comms manager: Оля Плахтеева

IT-копирайтер: Сережа Ульянов

ONY (агентство):

Арт-директор: Богдан Чернышов

Дизайнеры: Денис Моисеев, Мария Кобаненко

Продюсер: Татьяна Гайфутдинова

Менеджер проектов: Анна Чернова

Backend-разработчик: Константин Аржанов

Frontend-разработчик: Павел Лисицын

Frontend-разработчик: Павел Тарасов

Руководитель отдела QA: Анастасия Белаш

QA-тестировщик: Андрей Николенко

Менеджер по продажам: Ярослав Баширов

PR Manager: Валерия Момотова