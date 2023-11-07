AFI Development представила топ-3 каналов медийной рекламы в недвижимости

Команда AFI Development поделилась с Sostav результатами аналитической работы, проделанной лабораториями тестирования эффективности каналов в части рекламы недвижимости. Итогом стали скоринги отдельных рекламных каналов в рамках групп рекламных инструментов: контекстной и медийной рекламы, промостраниц, соцсетей и других. Топ-3 охватных инструментов составили OneTarget, Yandex Banners и VK Play.



Под каждый проект создаётся своя «лаборатория». Те гипотезы, которые в течение месяца по скорингу проходят больше пяти баллов, попадают в «конвейер». Далее данные агрегируются и собирается общая статистика. В процессе скоринга идёт обработка данных по следующим показателям:

показатели размещения: показы, клики, CTR, CPC;

качественные показатели трафика: отказы, глубина, время на сайте, микроконверсии;

post-click — ассоциированные конверсии;

post-view — PV-конверсии.

Наибольший вес у post-view и post-click показателей, наименьший у перформанса.

Для каждой группы каналов назначаются свои коэффициенты показателей трафика. Максимальная сумма баллов — 10. Калькулятор считает баллы отталкиваясь от среднего показателя всех размещений. Инструменты сравниваются только внутри источников между собой, то есть, например, кампании в контекстной рекламе.

Особое внимание компания уделила тестированию и оценке инструментов медийной рекламы. В топ-3 наряду с крупными игроками, такими как «Яндекс» и VK, вошла платформа программатик-рекламы OneTarget, получившая наивысшую оценку.

В то же время внизу рейтинга оказались Yandex Video с оценкой 1,5 и Uplify (Twitch) c оценкой 0,10. «Это оказалось неожиданным с учётом достаточно точного попадания в целевую аудиторию», — отмечает AFI Developments.

Компания планирует продолжать практику сквозной аналитики и скоринга инструментов на регулярной основе и в будущем.