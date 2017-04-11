Мастер-класс пройдет 13 апреля 2017 года в 11.00 на «Винзаводе»

13 апреля, в четверг, состоится мастер-класс Фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» 2017. Как сделать так, чтобы все призы премии достались именно вам? Как правильно выбрать номинацию и качественно подготовить кейсы? На эти и другие вопросы в рамках мастер-класса ответят авторитетные члены экспертной комиссии, а также победители прошлых лет и уважаемые члены жюри.

Фестиваль «Серебряный Меркурий» - многократно признанный профессиональным сообществом фестиваль рекламных и маркетинговых коммуникаций. Основная миссия Фестиваля – обучение, развитие и вдохновение, а также оценка новых перспективных решений в области рекламы.

Участников мастер-класса ожидает насыщенная программа, состоящая из трех частей:

Часть 1:

- Регламент: разбор нововведений 2017 года

- Основные номинации

- Правила подачи заявок на участие

- Оформление заявки участника и разбор наиболее частых ошибок

- Пояснение методологии оценки и начисления баллов, а также разбор критериев оценки

- Q&A

Часть 2: Выступление Президента Фестиваля «Серебряный Меркурий», а также членов экспертного совета, членов жюри и победителей прошлых лет

Часть 3: Ответы на вопросы

Мастер-класс пройдет 13 апреля 2017 года по адресу: ЦСИ «Винзавод», 4-ый Сыромятнический переулок, дом 1, стр.6, подъезд 6, 1 этаж. Начало – в 11:00.

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