ИКЕА продемонстрировала работу новой услуги – переработка постельного белья

Компания ИКЕА в тестовом режиме запустила в действие свой новый сервис. Первыми его опробовали журналисты, с помощью которых ИКЕА устроила настоящий перфоманс для покупателей.

Ненужное постельное белье есть в большинстве семей. «Выкинуть жалко», «Напоминает о детстве», «На новую кровать не подходит по размеру» – мы часто находим такие оправдания для сохранения не только нового, но и старого постельного белья. ИКЕА совместно с фондом «Второе дыхание» запускает сервис по приему постельного белья для повторного использования и переработки.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен только в Москве в ТЦ МЕГА Белая дача. В зоне ИКЕА Сервис установлен специальный контейнер, куда любой желающий может положить наволочки, простыни и пододеяльники любых производителей, цветов, размеров, любых материалов, получив при этом купон на 15% скидку на покупку нового комплекта.

Все собранное белье будет передано партнеру акции, фонду помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание». Сортировкой белья займутся сотрудники и подопечные фонда: текстиль разделят на разные группы в зависимости от цвета, материала и размера. Комплекты белья в хорошем состоянии пройдут очистку и будут переданы нуждающимся. Остальное белье пойдет на изготовление обтирочных изделий (ветоши), которые востребованы на заводах, в типографиях, лабораториях и автосервисах.

«Самое важное для нас то, что эта акция – не только помощь природе. Разбором постельного белья займутся люди из социально незащищенных групп, которые работают в нашем фонде. Когда еще старое постельное белье помогало кому-то начать новую жизнь?», – поясняет Дарья Алексеева, руководитель фонда «Второе дыхание».

Если акция найдет отклик у москвичей, компания ИКЕА планирует сделать сервис постоянным и принимать белье во всех магазинах ИКЕА в России.

«Нередко для изготовления обтирочных изделий используются новые ткани. А ведь это – литры воды, потраченной на выращивание хлопка. Если дать ненужной простыне вторую жизнь, можно сократить столь серьезную трату ресурсов. Наш проект поможет избавиться от ненужных вещей без вреда для планеты», – комментирует Наталья Бенеславская, руководитель отдела по экологии и социальной ответственности розничной сети ИКЕА.

Нестандартная презентация нового сервиса прошла накануне вечером в ТЦ МЕГА Белая Дача. Ее участников было решено переодеть в халаты и тапочки и провести по торговому центру на глазах у изумленных посетителей магазина. А кто готов на всевозможные испытания ради интересного материала? Конечно, журналисты. Именно для них компания ИКЕА и агентство Mint, которое занимается её продвижением, решили устроить пижамную вечеринку с ведущим, конкурсами, фотосессией и подарками.

После официальной части, во время которой представители компании и фонда «Второе дыхание» рассказали о новом эко-проекте, сотрудники ИКЕА вывели на прогулку по магазину (а затем и по торговому центру) около тридцати представителей различных изданий.

«Странная какая делегация...», «А, это, наверное, местные», «Вот, люди не парятся, а я дома свитер выбирал» – одни из немногих комментариев, которые летели вдогонку «делегации» в неглиже.

Протестировав новый сервис и расставшись со своим постельным бельем, журналисты сразились в бою подушками, сыграли в волейбол с помощью простыней, а также посоревновались в скорости заправления кроватей.

Такой теплый и домашний формат презентации подтверждает приверженность ИКЕА своей последней кампании «Все устраивает дома», направленной на обеспечение комфортной и доступной жизни посетителей магазина.