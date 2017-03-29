Холдинг ACMG получил заем от компании «Артпол Холдинг»

Издательский бизнес Александра Федотова, которому принадлежит холдинг ACMG, оказался связан с экс-министром энергетики Сергеем Шматко. Именно его компания «Артпол Холдинг» предоставила заем на перезапуск журналов GEO, GEOлёнок и “GALA Биография”, сообщает телеканал “Дождь”. Выпуск российских версий этих изданий приостанавливалс я из-за финансовых проблем и смены издателя - лицензия перешла от Axel Springer Russia к ACMG.

Источники оценивают сумму заема в 6-8 млн рублей. Средства получила фирма «Джи Медиа», которая входит в ACMG и издает упомянутые журналы. Однако Шматко не ограничивается финансовым участием в бизнесе ACMG. Чиновник, которого называют человеком из команды вице-премьера Игоря Сечина, присутствовал на переговорах о продаже Forbes вместе с Федотовым, рассказали “Дождю” источники на медиарынке. Когда экс-глава Axel Springer Russia Регина фон Флемминг обсуждала продажу издательства, на одной из встреч был и Шматко. В настоящее время он является специальным представителем президента по международному сотрудничеству в электроэнергетик е.

Представитель холдинга ACMG Оксана Менейлюк участие Шматко в сделке отрицает. По ее словам, он не участвовал в переговорах и не является партнером холдинга. Главный редактор российского Forbes Николай Усков заявил, что ему об участии Шматко в сделке ничего не известно, добавив: «Думаю, это очередная лажа». Флемминг от комментариев отказалась, Шматко вопросы проигнорировал.

Иллюстрация Facebook/GEO.Russia

В последние месяцы российский Forbes постоянно попадает в новостные ленты. В марте стало известно о финансовых проблемах издателя, компании «Ас Рус Медиа» - средства на ее банковских счетах были заморожены по требованию налоговой службы. Причиной могла стать задолженность по налогам. По состоянию на 28 марта блокировка уже снята, следует из данных интернет-сервиса ФНС «Банкинформ». Ранее «Ас Рус Медиа» просрочила лицензионный платеж, который должна перечислять американской Forbes Media за право издавать российскую версию Forbes, сообщали «Ведомости».

До финансовых сложностей у Forbes возникли и репутационные проблемы. В традиционном рейтинге зарплат топ-менеджеров, опубликованном в ноябре прошлого года, не оказалось вознаграждения главы ВТБ Андрея Костина. Сотрудники издания в коллективном письме обвинили Федотова во вмешательстве в редакционную политику: по их сведениям, публиковать зарплату Костина запретил именно Федотов. Потом один из авторов этого письма, обозреватель Елена Зубова через суд потребовала компенсацию за неправомерное увольнение. По ее словам, ее вынудили уйти из журнала после обращения к Федотову. Усков подчеркивает: судебный спор с Зубовой никакого отношения к рейтингу не имеет, а все комментарии он уже дал ранее.