На улицах Москвы появится фитнес-клуб на колесах

«ЖИВИ!» и компания Go2Fit в рамках VII форума-фестиваля «Москвичам – здоровый образ жизни» представят инновационный медийно-спортивный проект ЖИР0BUS.

С 23 - 25 августа звезды отечественного шоу-бизнеса и популярные блоггеры соберутся вместе, чтобы поделиться своим опытом ведения здорового образа жизни. В программе звездные секреты и лайфхаки, советы и мотивация, бесплатные мастер-классы от лучших тренеров, а также целый автобус ЖИР0BUS, сжигающий калории.

ЖИР0BUS - это фитнес-клуб на колесах, придуманный мобильным сервисом Go2Fit совместно с телеканалом «ЖИВИ!». В салоне автобуса вместо пассажирских сидений установлено спортивное оборудование и тренажеры. Там профессиональные тренеры будут проводить занятия для звезд отечественного шоу-бизнеса и для всех участников фестиваля «Москвичам – здоровый образ жизни».

Миссия проекта - популяризация фитнес-движения и здорового образа жизни среди активно настроенных жителей столицы, независимо от пола и возраста. Мероприятие анонсируется как главное спортивное событие лета и прорыв в области социальных инициатив, поддерживаемых Правительством Москвы.