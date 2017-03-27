Росреестр пытается признать незаконным возведение ЖК «Шуваловский» и Dominion



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Росреестр пытается через суд признать незаконным возведение на землях МГУ жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion площадью 800 тыс. кв. м. Если университету не удастся доказать в суде легитимность стройки, то в худшем случае МГУ придется снести объекты, не имеющие отношения к образовательному процессу, в лучшем - уплатить минимум 2 млрд рублей штрафа, сообщает «Коммерсант».

В 2015 году управление Росреестра по Москве обнаружило, что еще в 2008 году земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью ЗАО «Интеко», принадлежавшим на тот момент Елене Батуриной. Речь идет о проектах «Шуваловский» и Dominion, где «Интеко» возвело около 800 тыс. кв. м. По условиям контракта застройщик освобождался от создания инженерной инфраструктуры. Взамен «Интеко» профинансировало строительство новой библиотеки и других объектов МГУ.

Теперь Росреестр в судах пытается добиться признания этого строительства незаконным. На государственных землях, которые находятся в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета, разрешалось строительство нового комплекса зданий МГУ.

Из недавно обнародованных материалов суда следует, что к сентябрю 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения. То есть Росреестр фактически признал объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. За неисполнение требований Росреестр составил протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка, или 300-600 млн рублей.

Дело дошло до кассационной инстанции арбитражного суда, которая отправила его на новое рассмотрение. Суд обосновал свое решение тем, что нижестоящие суды должны были изучить законность жилищного строительства на этом участке. В Росреестре заявили, пишет газета, что МГУ не предоставил доказательства законности возведения жилья в этом месте.

Как рассказал изданию один из чиновников мэрии, под коммерческую застройку должна была отойти лишь часть из спорных 122 га, а не вся площадка. По его словам, если МГУ не удастся доказать свою правоту, то возникнет серьезная проблема, поскольку в «Шуваловском» и Dominion все квартиры раскуплены.