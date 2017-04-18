Вопросы подготовки магистров-коммуникаторов обсудили на круглом столе в РУДН

11 апреля 2017 года в рамках ежегодной Международной научно-практической конференции «Рекламный вектор»-2017 прошел круглый стол по актуальным проблемам подготовки магистров для отрасли коммуникаций.

В рамках состоявшегося обсуждения были затронуты вопросы ценности магистра-коммуникатора для рынка труда, кадровых ожиданий и потребностей работодателей, возможностей реализации магистерских программ в сфере рекламы и связей с общественностью в сотрудничестве с коммуникационными агентствами и профильными организациями.

Нина Трубникова, заведующий кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, к.философ.н.: «С точки зрения потребности индустрии, для которой мы готовим кадры, при переходе на систему 4+2 (бакалавриат + магистратура) последние 2 остались статусно не понятны. Чем они принципиально лучше 4-х без 2-х? В чем они должны быть более продвинутыми? Если мы берем ученых, то все однозначно понятно. В этом случае речь идет о людях, которые могут пойти в аспирантуру и двигаться по академической лестнице. А что дают коммуникационной индустрии эти 2 года магистратуры? Куда развернуть наших магистров - на подготовку в области управления и дать какие-то специальные навыки? Или «зациклиться» на какой-то узкой специализации, которая могла бы быть на основе их багажа дополнена? Мы не знаем ответа на этот вопрос, и нас это очень сильно беспокоит».

Лилия Казинцева, коммерческий директор Русской Кадровой Ассоциации: «Сегодня, во-первых, обращают внимание не столько на узкие профессиональные навыки людей, которые приходят из вузов, а оценивают то, насколько человек открыт всему новому, насколько он обучаем, насколько у него живой ум, общий высокий уровень культуры и образования, широкий кругозор, насколько он будет быстро усваивать и поглощать то новое, что приносит индустрия. Во-вторых, коммуникационная индустрия предполагает командный продукт, поэтому главный навык, с которым должен прийти выпускник вуза в агентство, на мой взгляд, это навык командной работы. В-третьих, коммуникационной индустрии хочется, чтобы выпускник был мультифункциональным: чтобы он знал и то, как работать с клиентом, и то, как заниматься медиапланированием, и основы digital-маркетинга, и многое другое. Специалист должен уметь создавать коммуникационный продукт на самых разных стадиях производства. Именно это важно формировать у студентов магистратуры в процессе обучения».

Анна Щербатюк, HR-директор Ark Group: «Мы принимаем сотрудника на работу, оценивая не диплом, а навыки, которые он демонстрирует на собеседовании. Мы учитываем диплом, но это далеко не самое важное. В первую очередь ценится практический опыт, и если студент проходил во время обучения стажировки, то он может стоить на рынке труда чуть-чуть подороже. Поэтому бакалавр может стоить дороже магистра. Кроме того, важно, насколько смекалистым будет этот специалист на входе в профессию. При этом, на мой взгляд, бакалавриат должен давать фундаментальные теоретические знания, а магистратура - четкую специализацию».

В круглом столе также приняли участие председатель комиссии по профессионально-общественной аккредитации АКАР Владимир Потапчук, вице-президент российского отделения IAA Сергей Горлов, HR-директор AG Loyalty Ирина Жебелева, HR-менеджер PRT Edelman Affiliate Александра Ногинова, HR-директор SPN Communications Алена Лунькова, директор Новосибирского офиса рекламной группы "Филюрин и Мелехов", академик Российской академии рекламы Александр Филюрин, генеральный директор рекламного агентства РОV-Точка зрения Анатолий Ясинский и другие.

Партнерами проекта выступили рекламное агентство Нью-Тон, интернет-агентство ConSite, рекламная группа ADMOS, коммуникационное агентство Newton.PR&Communications, бренды Maitre de The и Sweeterella. Генеральный информационный партнер – Sostav.ru.

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