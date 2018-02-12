Паралимпийский комитет РФ подписал договор о партнерстве с компанией Анастасии Задориной сроком на один год

Российский производитель одежды ZASPORT заключил контракт с Паралимпийским комитетом РФ, согласно которому станет экипировщиком российской команды на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Анастасии Задориной.

Паралимпийский комитет России подписал договор о партнерстве с компанией ZASPORT сроком на один год. Основатель ZASPORT подчеркнула, что успеет предоставить форму до начала Паралимпиады.

«К нам обратились представители Паралимпийского комитета России с просьбой помочь с экипировкой атлетов, которые поедут в Южную Корею на предстоящие Паралимпийские игры. ZASPORT обязательно поддержит спортсменов, которые являются гордостью нашей страны и своим примером показывают, что человеческие возможности поистине безграничны. За каждым из них – история преодоления и ежедневного подвига. Нашей команде не привыкать работать в экстремально сжатые сроки и мы готовы обеспечить формой российских паралимпийцев», – сообщила Задорина.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта, российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе, делегация составит 79 человек.

Напомним, в феврале 2017 года ZASPORT выиграла тендер на экипировку Олимпийской сборной России. После отстранения Олимпийского комитета России компания согласовала эскизы формы с МОК и подготовила нейтральную форму для российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане.