Пиратские сайты продолжают существовать за счёт «зеркал»



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Антипиратский закон за время своей работы с августа 2013 года привел к неправомерной блокировке 41 тыс. легальных сайтов заодно с 4 тыс. пиратских, сообщает «Коммерсант».

В совместном докладе «Роскомсвободы», Центра защиты цифровых прав и Пиратской партии России отмечается, что дела, возбуждаемые в рамках антипиратского закона, в основном носят «псевдосостязательный характер». Около 90% судебных дел проходит без привлечения владельца сайта, поскольку требования предъявляются к хостинг-провайдеру, который не несет ответственности за содержание сайта. Половина ответчиков в итоге подают апелляционные жалобы на приговор, но до кассационной инстанции доходят лишь единицы. При этом ни одно судебное решение не было отменено.

Механизм бессрочной блокировки сайтов также оказался неэффективен. В силу популярности инструментов восстановления доступа, «зеркал» сайтов и сервисов в соцсетях заблокированные ресурсы продолжают нормальную работу.

«Блокировки порождают ограничения лишь для интернет-пользователей, которые лишаются доступа к сайтам, но не приводят к удалению противоправной информации либо пресечению нарушения», — считают авторы доклада.

Напомним, в июле в России приняли закон, запрещающий анонимайзеры и иные сервисы, предоставляющие доступ к заблокированным в РФ сайтам.