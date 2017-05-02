Алексей Волин считает, что необходимо рекламировать качественный алкоголь



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Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин считает, что необходимо вернуть в СМИ рекламу алкоголя, передает «Коммерсант». Волин заявил, что главная проблема России кроется в употреблении некачественного алкоголя. «Значительная часть населения пьет вообще непонятно что», - отметил замминистра связи в интервью «Известиям». Выход – начать рекламировать качественный алкоголь.

«Во-первых, по данным Минпромторга, сегодня свыше 30% потребляемого населением России алкоголя — контрафакт. Во-вторых, значительная часть пьет вообще непонятно что — "Боярышник " для ванн. Отсюда можно сделать вывод, что главная проблема России не в борьбе с употреблением алкоголя, а в употреблении некачественного алкоголя»,— рассказал Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России, в интервью «Известиям».

Как считает Волин, необходимо вернуть рекламу алкоголя в СМИ и начать рекламировать качественный продукт. Он рассказал, что в каждом из субъектов РФ производят достаточное количество качественной продукции, но «нет узнаваемости бренда» и она не может выйти на рынок. Он уверен, что надо медиаотрасли надо «поработать с депутатами» и дать ход изменениям - «медийщики умеют проводить свои решения, когда им это надо».

«Аналогичная вещь происходит с лекарственными препаратами, в том числе рецептурными, когда пациент вынужден довольствоваться тем, что ему выписывает врач. И у него нет альтернативы. Пациент оказывается в заложниках у доктора, который может быть недобросовестным врачом и быть в сговоре с конкретной фармацевтической компанией, выписывая фармацевтический препарат. Без рекламы и без возможности ознакомиться с тем, что есть на рынке, человек лишен возможности составить другое мнение, даже задать врачу вопрос»,— отметил представитель Министерства связи.