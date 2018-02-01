CEO BeGroup – о том, как выделиться среди многообразия видео и почему попадание в тренды YouTube – не самоцель для брендов

Сергей Ляшенко, CEO группы компаний BeGroup

Видеореклама находится в числе наиболее быстрорастущих медиасегментов Рунета. По оценкам GPMD и IMHO объем рынка видеорекламы в интернете на конец 2017 года составляет 8,2 млрд рублей, а в 2018 году прогнозируется рост до 10 млрд. Каждую минуту на YouTube появляется 400 часов видео, генерируемых пользователями, медиа и брендами.

Среди такого огромного потока контента известными и популярными становятся единицы. О том, как выделиться среди многообразия видео и почему попадание в тренды YouTube – не самоцель для брендов рассказывает Сергей Ляшенко, CEO группы компаний BeGroup, и SMM-эксперты рекламных агентств.

Ежедневно через сидинговую платформу BeSeed проходят десятки кампаний по продвижению – мы копим ту самую статистику, за которой все охотятся. И отвечаем на один и тот же вопрос рекламодателей о прогнозах виральности видео: выстрелит или нет? Перед тем, как приступить к практической части статьи, необходимо разобраться в терминологии.

Что же такое виральность?

Виральность – способность видео и контента распространяться без дальнейшего продвижения, то есть органически, путём активности зрителей (шейры, репосты, эмбеды на сторонние сайты, например, СМИ).

Важно учесть, что контент будет вирусным в случае, если он:

затрагивает острую социальную проблему;

вдохновляет (например, реклама Nike);

про развлечения/пранки, розыгрыши.

Если видео о том, как переливается синяя жидкость, оно навряд ли станет виральным. Конечно, бывают и исключения: виральность не поддаётся штампам. Например, устоявшийся мем с Azino 777. Видео разлетелось не только в интернете, но и добралось до ТВ.

Сегодня есть ряд возможностей продвижения контента в социальных сетях, на UGC-сайтах и в YouTube – прямая реклама, нативное размещение в контенте и плеерах соц. сетей, посев видео и постов. Главным измерителем популярности и вирусности видео считается количество просмотров. И зачастую для большинства рекламодателей эта задача связана с выводом видео в тренды YouTube. Любой пользователь может технически вывести видео в тренды, а первые позиции по охвату приравниваются к баннеру перетяжки YouTube, который стоит несколько миллионов рублей в сутки. Виральность – важный измеритель популярности видео, и рекламодатели часто прибегают к механикам вывода в ТОП, но стоит ли за этим гнаться?

Нужно задаться вопросом о целевой аудитории бренда. Если вы производитель автомобильных держателей для смартфонов (например), то вывод видео в тренды будет сулить множество просмотров вне целевой аудитории и кроме негатива это ничего не даст. Также надо учесть, что зритель стал привередливее к потреблению контента, и навязанная реклама может изменить его отношение к бренду в худшую сторону.

Давайте разберемся в этом на примере одного антикейса

Клиент: премиальные автомобильные держатели для смартфонов Onetto.

Название со временем поменяли. Ранее оно было более провокационное: «Самая страшная авария! Используйте автомобильный держатель Onetto».

Разумеется, название почти никто полностью не читал. Видео несколько суток держалось на первых строчках трендов YouTube и набрало около 1 млн. просмотров total, при первичном посеве на 100 000 просмотров. Показатель виральности 1000%.

Теперь давайте разберем кейс детально:

Зрители увидели в контенте социальную, а не коммерческую рекламу. Аудитория не стала всматриваться в суть ролика, а креатив со стороны держателей не был проработан. Широкий таргет. Аудитория Onetto – люди от 20+, авто-сегмент. Повышенная виральность никак не увеличила знания о бренде на рынке. Отсутствие продаж. Пользователи переходили на сайт по ссылке, но отваливались т.к. предложение рекламодателя их не интересовало.

Итог – бюджеты, затраченные на кампанию, не принесли отдачи.

Чтобы не совершать подобные ошибки стоит действовать следующим образом:

Если креатив (видео) уже готов, соберите небольшую фокус-группу (6-10 человек) для оценки вирусного потенциала видео. Можно запросить оценку контента у профильного агентства. Рассмотрите суточную аудиторию ресурсов, сравните данные с ядром необходимой целевой аудитории. Если пересечений мало – не стоит гнаться за виральностью. Лучше детальнее проработать креатив и таргетинг для вашей аудитории.

Далее разберём виральность на примере успешного кейса

Клиент: М.Видео

Основная задача – привлечение аудитории на оффлайн-мероприятие в торговом центре, которое было приурочено к предзаказу игры Call of Duty.

Результат:

ролик выведен в ТОП YouTube и продержался там 4 дня

виральность видео составила 600% (посев на 200 000 просмотров, итог: более 1,2млн

просмотров)

более 30% всех гостей мероприятия пришли только из-за ролика (было выявлено путем анкетирования гостей на мероприятии)

На примере этого кейса мы видим пересечение ТОПа с ядром аудитории, высокую вовлеченность в просмотр. В этом случае вирусный потенциал ролика раскрыт полностью и крайне эффективен в реализации задач клиента.

Сергей Артемов,

Digital Product Director,

PRT



Очевидно, что к виральности стремится большинство производителей контента. Хайповый контент быстро собирает просмотры и попадает в тренды YT, обеспечивая рекламодателю еще больший охват и просмотры. Но у виральности есть одна особенность – её сложно прогнозировать и ей почти невозможно управлять. К сожалению, виральными чаще становится UGC, к которому бренд не имеет прямого отношения. Мне очень нравится кейс с русскими болельщиками в Марселе, где одним из героев событий стала бутылка одного известного пивного бренда. Лично для меня этот бренд остался спонсором беспорядков. Хотя, наверное, почти все скандалы становятся виральными, а бренд их случайным заложником. Застраховаться от этого нельзя, а быть готовыми – нужно. Очевидно, что к виральности стремится большинство производителей контента. Хайповый контент быстро собирает просмотры и попадает в тренды YT, обеспечивая рекламодателю еще больший охват и просмотры. Но у виральности есть одна особенность – её сложно прогнозировать и ей почти невозможно управлять. К сожалению, виральными чаще становится UGC, к которому бренд не имеет прямого отношения. Мне очень нравится кейс с русскими болельщиками в Марселе, где одним из героев событий стала бутылка одного известного пивного бренда. Лично для меня этот бренд остался спонсором беспорядков. Хотя, наверное, почти все скандалы становятся виральными, а бренд их случайным заложником. Застраховаться от этого нельзя, а быть готовыми – нужно.

Дмитрий Панченко,

SMM-директор,

Dalee Digital Agency:



Виральность в соцмедиа, безусловно, важна для брендов, но не должна становиться краеугольным камнем digital-стратегии. При планировании кампании или какого-либо действия в digital-пространстве нужно чётко понимать, что ты делаешь и каковы могут быть последствия.



Виральность поста – обоюдоострый меч и может сработать в противоположную сторону. Так, например, Hyundai



После того, как Дональд Трамп собрался прикрыть иммиграционную лавочку в январе 2017, таксисты Нью-Йорка объявили забастовку. Тогда Uber громогласно сообщил о том, что они не будут включать повышающий коэффициент. Аудитория



Часто клиенты требуют от агентства – «Хотим, чтобы наши посты были вирусными!». Виральность контента становится Святым Граалем, самоцелью, единственным мерилом успешности кампании (и компетентности агентства). Виральность – это не бизнес-цель. Это инструмент, носитель. И использовать его нужно с умом. Виральность в соцмедиа, безусловно, важна для брендов, но не должна становиться краеугольным камнем digital-стратегии. При планировании кампании или какого-либо действия в digital-пространстве нужно чётко понимать, что ты делаешь и каковы могут быть последствия.Виральность поста – обоюдоострый меч и может сработать в противоположную сторону. Так, например, Hyundai хотели в свое время проехаться на славе Райана Рейнолдса после выхода в прокат фильма “Deadpool”. Хэштег кампании, как и планировалось, «пошёл в народ», но только почти 80% твитов с ним были негативного характера.После того, как Дональд Трамп собрался прикрыть иммиграционную лавочку в январе 2017, таксисты Нью-Йорка объявили забастовку. Тогда Uber громогласно сообщил о том, что они не будут включать повышающий коэффициент. Аудитория взорвалась , решив, что Uber собрался заработать на забастовке, и ушла к Lyft, который просто пожертвовал миллион долларов в профсоюз таксистов.Часто клиенты требуют от агентства – «Хотим, чтобы наши посты были вирусными!». Виральность контента становится Святым Граалем, самоцелью, единственным мерилом успешности кампании (и компетентности агентства). Виральность – это не бизнес-цель. Это инструмент, носитель. И использовать его нужно с умом.