Из-за перемен в структуре управления в компании объявили о новых назначениях



Depositphotos

С начала 2017 года в компании Yum! Brands Inc (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) меняется глобальная структура управления бизнесом. Yum! Brands Russia станет центром управления для Восточной и Центральной Европы. Это повышает значение российского подразделения на глобальном уровне. В связи со структурными изменениями в компании появились новые должности.

Решение сделать Yum! Brands Russia центром управления для Восточной и Центральной Европы во многом определялось рекордными финансовыми результатами российского подразделения за последние пять лет. В связи с этим, в компании появится новая должность - Director, Russia, CIS, Central & Eastern Europe (Управляющий директор по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе). На нее назначен Олег Писклов, бывший генерального директора Yum! Brands Russia&CIS. Писклов будет развивать бизнес на рынках России, СНГ, Центральной и Восточной Европы.

«Олег Писклов - бессменный чемпион по развитию бизнеса KFC, основной драйвер беспрецедентного роста на российском рынке. Я уверен, что его влияние быстро распространится и на новый крупный регион», — комментирует CEO бренда KFC Роджер Итон.

На должность генерального директора KFC в России и СНГ назначена Раиса Полякова. Она работает в компании с 2011 года. «Я не сомневаюсь, что высокий профессионализм Раисы, ее стратегическое мышление и стремление к инновациям внесут значительный вклад в развитие бизнеса KFC в России и СНГ», - комментирует Managing Director, Russia, CIS, Central & Eastern Europe Олег Писклов».

Кроме новых назначений, представители компании объявили о новом стратегическом плане преобразований на ближайшие годы. Теперь компания берет курс на повышение эффективности за счет увеличения доли франчайзинга и больше сфокусируется на развитии брендов KFC, Pizza Hut и Taco Bell во всем мире. Таким образом, планируется, что к 2018 году компания увеличит долю франчайзинговых ресторанов с 93% до 98%.

В рамках новой стратегии планирует также продать до 180 ресторанов KFC в России франчайзинговым партнерам до конца 2018 года. По собственным данным компании, на конец 2016 года у KFC было 514 ресторанов в России (80 — в Москве и области), из них 179 собственных. Список выставленных на продажу ресторанов пока не определен, но уже известно, что в собственности Yum! Brands Russia останется до 50 ресторанов, из которых около 30 в Москве. Доля франчайзинговых ресторанов KFC в мире должна вырасти с 93% до 98%.